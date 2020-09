A los narcotraficantes se les debería de fusilar: alcaldesa Celida López

En su Segundo Informe de Gobierno, la alcaldesa de Hermosillo, Sonora, Célida López Cárdenas, aseguró que en México a los narcotraficantes se les debería fusilar como se hace en otros países del mundo. De nada sirve meter a los criminales a la cárcel o congelarles las cuentas, porque los grupos de la delincuencia organizada continúan operando a pesar de todas las acciones de las agencias de seguridad del estado y la Federación.

“Cómo vamos a cerrar todos los sitios donde hoy se vende droga, cómo vamos a seguir las autoridades viendo que los vecinos nos señalan los tiraderos, cuántas clínicas de rehabilitación tenemos que abrir para los niños y adolescentes, a los criminales no se les debe enfrentar con las armas, a los narcotraficantes se les debe fusilar como sucede en otros países del mundo”, aseguró la alcaldesa.

La munícipe capitalina inauguró apenas el pasado lunes el primer Centro de Tratamiento de Adicciones Municipal “Transformando Vidas”, debido a que desde hace varios años el consumo y la distribución de la metanfetamina se ha convertido en el principal factor de criminalidad como homicidios dolosos, asaltos y robos.

“No necesitamos más elementos de la Guardia Nacional, necesitamos sacar de nuestra ciudad a todos esos hombres que se levantan con un arma en las manos y que son capaces de asesinar a un menor de edad, no es posible que los alcaldes, los gobernadores y el presidente se mantengan callados ante esta situación, no solamente se trata de congelar las cuentas sino de enfrentar al narcotráfico con valor para decirles que aquí en Hermosillo no podrán pasar sobre la autoridad municipal”, agregó la alcaldesa.

En el pasado informe de gobierno, la alcaldesa de Hermosillo, Célida López Cárdenas, cobró notoriedad cuando se soltó llorando en medio de su discurso, por la falta de recursos para pavimentar la ciudad, “yo qué más quisiera”, sollozó. Ahora de va de frente contra las bandas criminales del narcotráfico, para que estos no sigan envenenando a los niños y jóvenes.

Emotivo Grito de Independencia de la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano

Un emotivo mensaje el Grito de Independencia de la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, desde los pasillos de Palacio de Gobierno, fue grabado y transmitido el pasado 15 de septiembre por la noche por las estaciones de radio y televisión, así como por las redes sociales. No hubo gente en la Plaza Zaragoza como años anteriores por motivo de la pandemia del Coronavirus, pero gracias a la magia de las nuevas tecnologías, el acto resultó muy bonito.

La Gobernadora vitoreo a los héroes que nos dieron patria y libertad, como el cura Miguel Hidalgo y Costilla, Ignacio Allende, Leona Vicario, Josefa Ortiz de Domínguez, entre otros. Este fue el último Grito de Independencia de la Gobernadora Pavlovich, el que viene le tocará al nuevo gobernador (a).

Este 16 de septiembre celebramos el 210 aniversario del inicio de la Independencia de México de una manera diferente, honrando la memoria de los héroes que en el pasado dieron la vida por un mejor país y también a los que han dejado su vida en el presente, en este 2020, año del confinamiento, en la batalla por la pandemia que enfrenta Sonora, expresó la gobernara Claudia Pavlovich Arellano.

En un mensaje a las y los sonorenses, la mandataria estatal destacó que este año ha exigido tomar decisiones difíciles privilegiando siempre la salud y la vida de las personas, como fue detener la economía, cerrar escuelas, confinar a los adultos mayores, entendiendo que lo verdaderamente esencial para todos es la salud y la familia.

“Por eso, hemos celebrado un 15 y 16 de septiembre de manera diferente. En otros años, nos congregábamos en la plaza Zaragoza a festejar juntos y ver los hermosos fuegos artificiales que iluminaban el cielo; en esta ocasión, celebramos distinto, pero celebramos unidos; con gratitud de estar vivos, con alegría de tener a los nuestros, con esperanza de que todo estará mejor”, expresó.

La gobernadora Pavlovich externó que las condiciones que se viven a causa de la pandemia por COVID-19 han dejado claro, para todos, que lo más importante que se debe salvaguardar es la salud y la vida propia y la de los nuestros.

“Hoy quise compartir este mensaje desde los murales del Palacio de Gobierno, porque en estos hermosos murales se cuenta la historia de Sonora desde su creación y todos los eventos que marcaron un antes y un después para nuestro Estado. Quise estar aquí y recordar que nosotros somos también un momento en la historia, enfrentando nuestros propios retos, nuestras propias luchas, nuestras propias adversidades”, dijo. …Hasta aquí los comentarios, regreso mañana, con el favor de Dios.

