Las autoridades hacen un llamado a la población en general para no “bajar la guardia” y evitar más contagios del Coronavirus en la entidad, cuando han sido los gobiernos los que han autorizado los “fuera de casa”. Con los cambios de semáforos de la Salud de rojo amarillo quedó atrás el “quédate en casa” y ahora todo mundo le dio rienda suelta a todo lo prohibido.

Es como cuando uno tiene un perro encerrado o amarrado, lo suelta y este corre como loco a hacer todo lo que no podía en el encierro. Los hermosillenses volvieron a llevar una vida normal sin guardar las medidas sanitarias, como el uso del cubre bocas, lavarse las manos muchas veces al día, no saludar de mano, ni de abrazo y menos de besos.

Esto podría traer recaídas y más contagios, cuando han bajado los casos del Coronavirus en el estado. Por un lado, el gobierno da “vía libre” a la ciudadanía y por otro hace un llamado a que se cuiden porque la pandemia todavía no se ha ido. Entonces, ¿qué debemos hacer para no contagiarnos de la enfermedad? Que recuerden que no tenemos hospitales suficientes.

La gente ya salió a la calle después de seis meses de encierro y será difícil que vuelva a sus hogares a que pase la pandemia, menos cuando todavía no hay fecha para que se vaya. Al menos en los que resta del año seguiremos conviviendo con el coronavirus y posiblemente los primeros seis meses del próximo año, cuando ya se tenga la vacuna para evitar el contagio.

Ojalá le hagamos caso a las autoridades de no salir de casa, pero también le deben de pedir a los patrones, ya que después del “quedete en casa” muchos trabajadores fueron despedidos por las empresas en donde laboraban, ya que tampoco los empresarios tienen capacidad de pagar sueldos sin producir. Las demandas en contra de los empresarios ya empezaron.

Es que a los trabajadores fueron corridos sin darles un solo centavo de indemnización y eso va en contra de los derechos humanos y fuera de la ley. Es como correr un carro sin aceite, se desbiela. Los patrones dicen que después de los meses sin producir, no tiene dinero para liquidar

Emotiva ceremonia del Grito de Independencia del presidente López Obrador

Lo que sea de cada quien, fue una bonita ceremonia del Grito de Independencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador, desde el balcón central de Palacio Nacional de Gobierno, en donde fue acompañado por su señora esposa, Beatriz Gutiérrez Müller. El zócalo fue adornado con luces de colores, destacando el verde, blanco y colorado…Qué bien, por México.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios y…Que Viva México.

