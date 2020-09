En dos semanas quedará listo el dinero para terminar el Hospital de Especialidades de Hermosillo

Para conocer los avances en la construcción del nuevo Hospital General de Especialidades de Hermosillo, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano realizó un recorrido de supervisión y desde allí sostuvo una videoreunión con Juan Ferrer Aguilar, director general del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), en la que se acordó que en dos semanas se aprueba el recurso federal para la culminación de esta gran obra en beneficio de los sonorenses.

En este encuentro virtual, realizado en las instalaciones del nuevo hospital de Especialidades, la mandataria sonorense expuso al titular del Insabi, la necesidad de contar con los recursos comprometidos para la conclusión del nuevo Hospital General que se construye en la capital sonorense y el funcionario federal aseguró que en dos semanas más se aprobarán alrededor de 213 millones de pesos para este fin.

“Muy contenta porque nos dio la buena noticia que también enviarán a médicos residentes para que aquí se formen en varias especialidades, que es lo que requerimos en Sonora, especialista…Asimismo se tocó el tema del equipamiento, donde se comprometió Insabi a equiparlo…Como ustedes saben éste es un sueño de muchos sonorenses de tener un hospital digno, un hospital como ustedes lo pueden ver, de primer mundo”, comentó la gobernadora.

Por su parte, Jorge Ferrer Aguilar director general del Insabi, resaltó el compromiso de la gobernadora Pavlovich con el bienestar de las y los sonorenses y señaló que, a partir de que el presidente de la República visitó Sonora, dio instrucciones para apoyar la culminación de este hospital y comentó que en dos semanas se realizará la reunión de la Junta de Gobierno del Insabi, donde se podrá aprobar el recurso faltante para la culminación del hospital, el cual, enfatizó, será un referente a nivel nacional.

“Me dio instrucciones el presidente de la República para que diéramos la ampliación de 213 millones de pesos para concluir el hospital y, nosotros, – ahí tiene usted un buen aliado en el secretario de Salud- que ha estado pendiente de que Carlos Sánchez meta en el orden del de la reunión de la junta de gobierno del Insabi. La Secretaría de Hacienda autorizará el dinero y nosotros transferimos ese recurso al gobierno de Sonora sin problema y, por la otra parte gobernadora, decirle también que estamos atentos al equipamiento del hospital”, afirmó.

Además, resaltó que, por ser un hospital de primer nivel, en Sonora se ampliará al doble el número de médicos residentes a recibir preparación y funcione también como hospital escuela con más especialistas preparados en beneficio de las y los sonorenses…Qué buena noticia para Sonora y los sonorenses, felicidades a la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano…Adelante señora.

Se incrementa la violencia en Sonora, cuando no es el norte es el sur, el río de Sonora o la sierra

Se incremente la violencia en Sonora y a diario se registran enfrentamientos a balazos entre sicarios y entre policías y delincuentes. Cuando no son los municipios del sur son los del norte, de la sierra o los del río Sonora, pero todos los días se llena las páginas de los diarios y los tiempos en la radio y la televisión. La “nota roja” es la principal en los medios de comunicación y de esto ya hace bastante tiempo, lo que significa que no han podido frenar a las fuerzas delictivas.

Por más que se implementen nuevas estrategias para acabar o frenar con las bandas del crimen organizado o la delincuencia común, existen grupos del mal que le “inyectan” más recursos para que estas sigan creciendo poniendo en riego a la sociedad sonorense. Los grupos de criminales a provechan la situación económica del estado involucrando a más jóvenes en sus redes. Las autoridades no están haciendo nada para evitar que más muchachos pasen a estas bandas.

Antes eran jóvenes varones y a últimas fechas se han detenido a jovencitas formando parte activa de estas bandas, por lo que urgen que las autoridades hagan algo para rescatarlos, no podemos quedarnos con los brazos cruzadas viendo que cada día se hunden más jóvenes y viejos en estos pantanos lodosos que les es imposible salir. Nos están ganando las fuerzas del mal y esto no debemos permitirlo. Esta es una tarea de los gobiernos federal, estatales y municipales.

A las familias sonorenses les toca denunciar a los integrantes de las bandas criminales, pero tampoco van a poner en riesgo sus vidas, cuando ven que las autoridades no hacen nada para combatirlas. En Sonora no se investigan los hechos violentos en donde pierden la vida personas de ambos sexos, por eso los vecinos no hacen las denuncias porque llevan todas las de perder. Ahora, sin no previenen las muertes violentas, menos investigan y las califican como “ajustes de cuentas”.

No se explica uno de dónde sacan tantas armas de alto poder, incluyendo granadas y lanza granadas, cuernos de chivo, entre otras. Ya lo he comentado en otras ocasiones que cualquier vago de barrio trae armas de fuego “fajada” en su cuerpo, cuando debe de ser difícil cruzarla de los Estados Unidos a nuestro país o de otros países más lejano. Sin embargo, en cada detención o muertes de delincuentes se les decomisa desde pistolas nueve milímetros, metralletas, entre otras.

Se registran más muertes violentas por parte de las bandas criminales que de la pandemia del Coronavirus, ambas se están investigando, pero no tiene la solución para impedirlas, por lo que seguirán presentando más defunciones en todo lo largo y ancho de la entidad, y como dice el “Buki” mayor, “A dónde iremos a parar”. Ya está demostrado que entre todas las fuerzas policiacas que operan en el estado no han podido eliminar las muertes violentas. Lo mismo pasa en el país.

www.elreporterodelacomunidad.com