Alistan equipos de trabajo aspirantes a puestos de elección popular

Mientras las autoridades federales, estatales y municipales se preocupan por combatir la pandemia del Coronavirus, los aspirantes a puestos de elección popular se preparan formando sus equipos de trabajo para la competencia electoral que de hecho ya empezó la carrera que terminará el día de las elecciones el próximo 06 de junio del 2021. Sin embargo, los candidatos y sus simpatizantes tendrán que guardar su sana distancia en los mítines de campaña.

El Subsecretario de Salud del Gobierno federal, Hugo López-Gattel, declaró en una de las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, que vamos a tener pandemia de Coronavirus hasta por allá el mes de abril de 2021, por lo que los candidatos y sus operadores de campaña tendrán que usar su ingenio para llegar a las clases sociales del país. No será fácil llegarle a la ciudadanía porque muchos de ellos son prácticamente desconocidos.

Creo que los más conocidos de los aspirantes a gobernador son Ernesto Gándara Camou, del PRI; Antonio Astiazarán Gutiérrez, del PAN; María Dolores del Río Sánchez, del PC; y, Ana Gabriela Guevara Espinoza, del PT. Los demás la ciudadanía se sabe de ellos, pero no los conoce la gente. Ernesto ya fue presidente municipal de Hermosillo, presidente del PRI en Sonora y senador de la República, entre otros puesto. Toño Astiazarán fue alcalde de Guaymas y diputados federal dos veces.

María Dolores fue alcaldesa de Hermosillo, diputada local dos veces, diputada federal y funcionaria estatal y federal. Los medios de comunicación brindarán un apoyo muy importante a todos los candidatos, incluyendo las redes sociales, que han estado muy activas a últimas fechas. Las redes sociales serán muy importantes, para bien o para mal, porque la mayoría de los que escriben no son profesionales de la comunicación. Pero lo que escriben es efectivo.

Ojalá tengamos unas campañas limpias, de altura, y que no se vayan a desbordar las pasiones, de candidatos que se sientan muy seguros de ganar y, cuando se ven perdidos, utilicen la violencia. Ya lo hemos visto en otras elecciones y no tiene cado volver atrás. Vale más confiar en las autoridades electorales y dejarlos para que hagan bien su tarea. Aunque del presidente Andrés Manuel López Obrador y de sus seguidores de la Cuatro T, todo se puede esperar. Ojalá que no.

En los municipios, grandes y pequeños, se nota el alboroto, seña que los partidos no se han “dormido en sus laureles” y que han trabajado. En Hermosillo, Cajeme, Navojoa, Guaymas, Empalme, Nogales, Cananea, Agua Prieta, Magdalena, Santa Ana, Caborca y San Luis, Río Colorado, me imagina que los partidos ya saben quiénes serán sus candidatos, al menos tienen una terna para celebrar elecciones internas. Las próximas elecciones estarán muy peleadas.

No creo que haya partido que se lleve el “carro completo”, como en las anteriores del 2018, en donde Morena, con su candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador “aplastaron” a los demás partidos, incluyendo a los poderoso PAN y PRI…Ahora, cuando los alcaldes y diputados de Morena no le han respondido a la ciudadanía, no creo que este partido vaya a repetir la dosis. Creo que el resultado de las elecciones será repartido entre todos los partidos políticos. ¿Quién ganará la Gubernatura? …No sé.

Buscará Gobernadora se incluyan más obras para Sonora en Presupuesto de Egresos 2021

Tras conocer que la Federación incluyó en su proyecto de Presupuesto 2021 únicamente la construcción de la carretera Agua Prieta-Bavispe para Sonora, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano indicó que buscará reunirse con autoridades federales para gestionar más recursos y obras para los municipios e hizo un llamado a las y los diputados federales para que, desde sus facultades, apoyen a Sonora con una inversión mayor en infraestructura y en proyectos detonadores del desarrollo.

La mandataria estatal señaló que los ayuntamientos requieren con urgencia recursos para el rescate de vialidades en sus municipios y, el estado, apoyo para continuar con el rescate de la infraestructura educativa, carretera y hospitalaria que ha llevado a cabo en este sexenio, por lo que es necesario que los legisladores por Sonora den la batalla en el Congreso de la Unión en respaldo de las y los sonorenses.

“La verdad estoy muy extrañada, voy a pedir una cita con el Secretario de Hacienda, pero también sé que los diputados federales pueden hacer su lucha y muy fuerte junto a mí por nuestros alcaldes, por nuestros municipios y por nuestra gente, créanme que no me voy a quedar de brazos cruzados y estoy muy extrañada que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación aparezca una sola obra para Sonora; Sonora no somos una obra, somos casi tres millones de habitantes y merecemos ser tomados en cuenta”, expresó.

La gobernadora Pavlovich comentó que haber incluido la obra de la carretera Agua Prieta-Bavispe es muy positivo, ya que fue un compromiso del presidente en su pasada visita a esa región y responde a una sentida demanda de los habitantes de ambos municipios; pero, indicó, es necesario considerar mayores recursos para el estado para que se efectúen obras prioritarias, como la pavimentación de vialidades, que se sumen al esfuerzo realizado por el gobierno estatal en varias ciudades.

“Hay muchísimas vialidades que no están incluidas porque nosotros no tenemos los recursos para hacerle frente y me preocupan mucho esos municipios, todos merecen ser tomados en cuenta, sé que los recursos son escasos, lo entiendo perfectamente, pero una sola obra para todo Sonora, me parece totalmente fuera de lugar”, enfatizó.

La mandataria estatal sostuvo que junto a los alcaldes gestionará recursos prioritarios y exponerlo ante diputados federales, en busca de gestionar más proyectos para el desarrollo de Sonora, ya que, considera, aún hay tiempo para incluirlos en el Presupuesto de Egresos Federal (PEF) 2021.

Recordó que año con año se tramita el subsidio al costo de la electricidad para los 72 ayuntamientos y, en esta ocasión, es necesario considerar un apoyo extraordinario que ha venido solicitando para mitigar el impacto de la pandemia en el gasto de los hogares.

www.elreporterodelacomunidad.com