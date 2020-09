Se alborota la “bitachera” en los partidos al iniciar del año electoral

Se alborota la “bitachera” en los partidos políticos después de darse a conocer el año electoral 2020-2021 y empezó el movimiento a pesar de las restricciones por la pandemia del Coronavirus, porque solo serán tres meses de campaña para los candidatos a gobernador y 39 días para los candidatos a las presidencias municipales, diputaciones locales y federales.

En Sonora se competirán 106 cargos de elección popular, encabezando por la gubernatura, 72 presidencias municipales, 33 diputaciones locales, (21 por mayoría relativa, con mayoría de votos) y 12 de representación proporcional, por (dedazo) de los dirigentes de los partidos políticos. Además, 07 diputaciones federales con mayoría de votos y 05 de representación proporcional.

Las precampañas para gobernador se llevarán a cabo del 08 al 16 de febrero de 2021. Los aspirantes Independientes a la gubernatura tendrán un plazo del 14 de enero al 22 de febrero. En este plazo podrán recabar firmas de apoyo ciudadano…Las precampañas para los candidatos a los ayuntamientos y diputados locales será del enero al 16 de febrero del 2021.

Los aspirantes a candidaturas independientes para presidencias municipales y diputados locales serán del 03 al 22 de febrero del 2021.

El registro para candidatos a gobernador será del 17 al 21 de febrero de 2021, mientras que el registro de candidatos independientes al mismo cargo será del 28 de febrero al 04 de marzo…Lo registros para las candidaturas a presidencias municipales y diputaciones locales será del 04 al 08 de abril.

Las campañas para la gubernatura de Sonora se llevarán a cabo del 05 de marzo al 02 de junio del 2021, mientras que para las diputaciones locales y ayuntamientos las campañas serán del 24 de abril al 02de junio y, para la realización de debates entre candidatos están programados del 15 de marzo al 22 de mayo de 2021…Las elecciones serán el 06 de junio del 2021.

Quieren diputados locales que niños y jóvenes regresen a las aulas

Ante la reanudación de actividades cotidianas en esta nueva normalidad, derivada del semáforo amarillo por la contingencia del COVID-19, los integrantes de la LXII Legislatura se pronunciaron porque las autoridades prevean, con la mayor cautela e información de salud, la educación presencial en las escuelas del Estado.

Mediante Acuerdo con exhorto dirigido tanto a la Gobernadora del Estado como al titular de la Secretaría de Educación y Cultura, los legisladores locales les piden considerar que se sume a la estrategia implementada en este ciclo escolar 2020-2021, una instancia o jornada para mayor difusión y atención de dudas y problemáticas que se presenten, principalmente de grupos vulnerables y de quienes aún tienen dificultad para acceder a la educación en las alternativas presentadas.

Esta iniciativa con punto de Acuerdo la presentó la diputada María Magdalena Uribe Peña, quien expuso ante el Pleno que muchas actividades laborales y recreativas se han programado para brindar servicios, como tiendas, gimnasios y cines, excepto la educación.

“En este contexto, todo Sonora se reactiva ante la nueva normalidad, con excepción de la educación, motivo por el cual considero importante y oportuno, en el presente exhorto para el Gobierno del Estado, ir previendo esta observación que ya se hace de esta situación con la mayor cautela e información de salud, por el cuidado de nuestra niñez y juventud de Sonora”, aseveró.

En Sonora, con el inicio del ciclo escolar 2020-2021 en el nivel básico, el cual con motivo de la contingencia generada por el COVID-19 se realiza “a distancia”, es un reto muy difícil por ser una situación que nunca se había vivido, y aunque la estrategia implementada por la SEC inició en tiempo y forma el 24 de agosto, desde su inicio se han presentado dudas y diversas problemáticas, tanto por familias de los estudiantes como por los mismos docentes, dijo Uribe Peña.

La propuesta recibió el apoyo en el Pleno de diversos legisladores. El diputado Filemón Ortega Quintos sostuvo que se trata de algo que ha escuchado de viva voz y los reclamos en su distrito por fallas en la señal para las clases virtuales son constantes, de manera que la postura manifestada en el Acuerdo debe tomarse positivamente y llegar a la población en general.

El diputado Fermín Trujillo Fuentes afirmó que se requiere urgentemente planear y pensar en el regreso de los estudiantes a las escuelas, ya que un niño no se forma y no se educa integralmente en la casa, además de que las madres de familia y los maestros están inquietos, mientras al estudiante se le deja incompleto en su formación porque no convive, no se relaciona y porque lo que lo educa es esa diversidad.

“Estamos obligados como Congreso a pensar en el regreso; no está diciendo la diputada ni yo que ya lo hagamos, pero cuando ya tengamos que tomar la decisión, ¿no tenemos los recursos allá?, ese será un tema delicado a revisar para ver cómo sí los niños regresen a su educación, a su escuela. Ese es el compromiso profundo de los tres últimos tres renglones de un punto de Acuerdo que nos parece sumamente importante”, externó.

