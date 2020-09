Inicia proceso electoral para elegir a gobernador (a), alcaldesdiputados locales y federales

Al iniciar el año electoral 2020-2021, en Sonora se elegirán a un gobernador o gobernadora, 72 presidentes municipales, 21 diputados locales de mayoría relativa y 12 de representación proporcional, además de siete diputados federales, por lo que a partir de este lunes iniciron los movimientos en los órganos electorales y en los partidos políticos. También se empezarán a manejar nombres de posibles candidatos a los diferentes puestos de elección popular.

Las elecciones del mes de julio del próximo año 2021, será la “prueba de fuego” para el presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido Movimiento de Reconstrucción Nación (Morena), ya que será en donde se conocerá si todavía tienen fuerza política-electoral. También se sabrá qué tanto han avanzado los partidos de oposición después de las elecciones de 2018 les pasó una “aplanadora” por encima que no metieron ni las manos para defenderse.

Morena y su candidato presidencial, estuvieron a punto de desaparecer a las dos fuerzas políticas más importantes del país, los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI). En las próximas elecciones volverán a medir fuerzas, pero ahora no aparecerá en las boletas electorales López Obrador y la oposición cree poder ganar mayoría en la Cámara de Diputados federal, los congresos locales, presidencias municipales, entre otros puestos de elección popular.

En Sonora es necesario que se “autodestapen” los interesados en participar como candidatos a las presidencias municipales, diputaciones locales y federales, además de la gubernatura del estado. Ya lo han hecho Ernesto Gándara Camou, del PRI; María Dolores del Río, MC; Antonio Astiazarán Gutiérrez (PAN); Ricardo Bours Castelo, Independiente, o posiblemente de algún partido político; y, Ana Gabriela Guevara Espinoza, (PT).

Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad Pública federal, se menciona mucho como probable precandidato de Morena, pero no ha dicho, muy seguro de que será el candidato y el futuro gobernador de Sonora y sustituir a Claudia Pavlovich Arellano…En política todo puede suceder y no creo alguien tenga en sus manos el triunfo electoral del 06 de julio del 2021. Además, en lo más seguro siempre existe el riesgo. Se dice que Durazo renunciará este mes a su puesto.

Para las presidencias de los municipios más grandes de Sonora no se sabe nada de posibles candidatos; en Hermosillo se habla de Célida López Cárdenas, que buscará la reelección y que posiblemente su adversario por el PRI, volvería ser Ernesto De Lucas Hopkins, actual dirigente estatal del tricolor, pero ellos no dicen nada al respecto…En Hermosillo, hay mucho de dónde escoger, para que no sean los mismos candidatos de siempre. La gente quiere gente nueva.

El sector agroalimentario sonorense ejemplo de solidaridad y comprometidos: CPA

Uno de los sectores más importantes en la entidad, que además de generar empleos, contribuye en el desarrollo económico, es el agroalimentario, quienes, desde el inicio de la pandemia por Covid-19, reaccionaron con rapidez para proteger a los trabajadores del campo, con las medidas de prevención y seguridad en salud y eso ha dado grandes resultados, expresó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

Durante la reunión virtual con el sector agroalimentario para la evaluación del Pacto Para Que Siga Sonora, la mandataria estatal detalló que al ser una actividad esencial, este sector siempre estuvo operando con las medidas requeridas para preservar la salud de sus trabajadores durante la pandemia de Covid-19 y apoyar, además, a la población vulnerable.

“Los felicito porque a pesar de que ustedes siguieron trabajando en un momento muy difícil, de mucha actividad del virus, de mucho contagio, pudieron mantener una sanidad y tomaron medidas muy importantes para que sus trabajadores no se vieran contagiados”, dijo.

En la reunión, se informó que para que este sector siguiera en operación durante la contingencia, se gestionó el Fondo Especial de Financiamiento a los productores, con un monto de 50 millones de pesos en apoyo a las empresas para invertir en proyectos estratégicos de impacto en el sector primario, a favor de 54 proyectos de ganadería, pesca, acuacultura y agrícolas.

También, en la Zona Económica Especial del Río Sonora y la Sierra Alta, se benefició a productores con apoyos estratégicos en obras hidroagrícolas, se trabajó para la recuperación de predios que fueron afectados por las lluvias de noviembre, asimismo, con el reencauzamiento de ríos y arroyos de la sierra sonorense.

“Voy a seguir empujando siempre hasta el final, como lo he hecho siempre defendiendo a mi sector agroalimentario del cual me siento muy orgullosa; falta un año de mucho trabajo, falta un año de empujar la carreta, tenemos que hacer lo que nos corresponde, y seguir gestionando todos juntos”, reiteró.

Dejan 10 gobernadores la Conago; ‘ya no cumple su función’, reclaman

En Chihuahua, el gobernador de la entidad, Javier Corral Jurado, anunció que los nueve mandatarios que formaron la Alianza Federalista, dejarán la Comisión Nacional de Gobernadores (Conago), “ya que no es un espacio útil para el intercambio de ideas o para el acercamiento con funcionarios federales”.

En la ciudad capital de esta entidad, se reunieron el lunes los mandatarios de Chihuahua, Javier Corral Jurado; José Rosas Aispuro, de Durango; de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez; de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo; de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca; de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez; de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís; de Nuevo León, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón y de Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo.

La base de esta decisión, se tomó ante el hecho que la Conago, “es un mecanismo ya no cumple la función para la que nació, como un espacio de deliberación para defender el federalismo y la soberanía de los estados, como promover la consolidación de una relación de respeto y colaboración entre los tres niveles de gobierno y consolidar la descentralización y fortalecer el federalismo”.

Añadió que la Conago perdió fuerza y todo el potencial que tenía como un órgano de interlocución entre gobernadores, “hoy ni siquiera funciona como mecanismo de diálogo, y se convirtió en una entelequia que fue mermada por el reparto discrecional de los recursos federales”.

Señaló al presidente de México de haber provocado esta escisión, al declarar que “es la pluralidad una de las virtudes de la democracia y en aras de ella a casi dos años de ejercicio del Presidente Andrés Manuel López Obrador, se vuelven desafortunadas las declaraciones constantes donde la oposición aparece como un enemigo a vencer (…), lo que no está bien es desdeñar y descalificar a quienes no piensan como él, y desde Palacio Nacional se ha lanzado una y otra vez lo que pareciera ser una advertencia tajante, -estás conmigo o contra mí-, y esto termina por amenazar las libertades de expresión y al disenso”.

