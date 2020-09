Niegan registro al partido México Libre, de Margarita Zavala, por órdenes de “arriba”

Por órdenes precisas de “arriba”, el Instituto Nacional Electoral (INE), negó el registro como partido político a México Libre, de Margarita Zavala, esposa del expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa. Esto fue el pasado viernes por la noche, cuando todo se encontraba listo para que los partidos Encuentro Solidario, conformado por la estructura del desaparecido partido Encuentro Social y México Libre obtuvieran su aprobación. De este último se dijo que existían dudas sobre el financiamiento que se usó para su constitución.

Margarita Zavala, por supuesto que no se quedará callada y acudirá este lunes ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para impugnar la decisión del INE por considerarla absurda, ya que en las últimas horas de cambiaron las reglas del juego…Esta actitud tomada por las autoridades electorales, es para que usted amiga lectora, lector, se den una idea de lo que es capaz el presidente Andrés Manuel López Obrador, con sus enemigos políticos.

El sábado por la mañana López Obrador no realizó sus giras de fin de semana por los estados del país y prefirió irse a sus rancho en Palenque, Chiapas, en donde se burló de Felipe Calderón al quedarse este sin partido político, y le recomendó que acudiera con quiénes lo apoyaron en 2006, cuando, le robaron la Presidencia, incluso, le recomendó que inicie movilizaciones, con las hizo él, pero de manera pacífica…Con estas declaraciones López Obrador acepta que la decisión fue de él.

Esto nada más es una probadita de lo que es capaz el presidente López Obrador para lograr sus objetivos, y para que se prevengan los gobernadores que están en contra del mandatario. López Obrador en menos de dos años de su gobierno ya “endeñó las uñas”. Si los gobernadores no se refuerzan bien, con estructuras muy sólidas, el presidente los podría “tronar” en un dos por tres. Con lo que hizo con el INE “enseñó el cobre” y que es vengativo con su carita de buena gente.

A los que trae en el exilio es a los periodistas Carlos Loret de Mola y Víctor a Trujillo (Brozo), por no estar de acuerdo en su forma de gobernar y se han convertidos en críticos de su gobierno; estos le están haciendo más daño que todos los comunicadores pagados por la presidencia de la Republica. López Obrador está llevando a México a una dictadura y a un comunismo que ya no existe ni en Cuba, ni en Venezuela…Por eso le han renunciado sus secretarios de estado.

Lo bueno que los militantes de México Libre tendrán muchos partidos y candidatos por quién votar en las próximas elecciones del mes de julio del año próximo. Muchos piensan que son exmilitantes del PAN, pero no es así. México Libre se formó con ciudadanos que no habían militado en Ningún partido. También con ex panistas, ex priistas y ex de todos los partidos.

Gobernadora Claudia Pavlovich y Claudia Indira Contreras ponen en marcha el CEDAE

Para fortalecer las herramientas y estrategias tecnológicas de investigación criminal en la entidad, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, inauguró en compañía de Claudia Indira Contreras Córdova, fiscal general del Estado de Sonora, el nuevo Centro de Datos y Análisis Estratégicos de Delito (CEDAE) y entregó becas para estudiantes, hijos de agentes activos y caídos en cumplimiento de su deber de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

La mandataria estatal recorrió, junto a la fiscal Claudia Indira Contreras, las instalaciones del nuevo CEDAE, el cual es un centro con tecnología de punta que estará interconectado a todas las agencias del ministerio Público del fuero común, de las bases AMIC, servicios periciales y será concentrador de datos; aquí se analizarán y se generarán productos que permitan un ejercicio estratégico en la investigación criminal y será a su vez una herramienta fundamental para el cumplimiento y seguimiento del Plan de Persecución Penal, con lo que la Fiscalía de Sonora contará con la más alta tecnología en beneficio de la investigación criminal.

“Como bien sabemos, la delincuencia modifica sus modos de operar y siguen cada vez inventando nuevas formas de delinquir, por lo tanto, las áreas de investigación tienen que continuar modernizándose, con enfoques estratégicos. Este es un lugar moderno con el software y la tecnología que necesitan para el comparativo de voces, para el perfilado y detección de patrones criminales, y creo que de esta manera podemos avanzar mucho más, en la investigación delictiva y la lucha contra la delincuencia”, afirmó.

El CEDAE contará con tecnología de punta y en él se interconectarán la totalidad de las agencias del Ministerio Público en el estado, dijo la gobernadora Pavlovich, por lo que se podrá analizar y medir cuáles llevan su labor a tiempo y en cuáles se están deteniendo más las carpetas de investigación.

Además, para incentivar la gran labor y reconocer que exponen su vida por el bienestar de la comunidad sonorense, la titular del Ejecutivo Estatal entregó becas educativas de distintos niveles, para hijas o hijos de agentes de la AMIC caídos en cumplimiento de su deber y 269 becas educativas para hijas o hijos de agentes activos, jefes de grupo y radio operadores de la AMIC.

Por su parte, Claudia Indira Contreras Córdova, fiscal general del Estado de Sonora, agradeció el apoyo de la gobernadora Pavlovich, al haberles donado la infraestructura que antes funcionaba como el C4, para crear el nuevo CEDAE.

