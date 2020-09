“Dan palo” a partido de Margarita Zavala y Felipe Calderón, también al de Elba Esther

Bien reza el refrán “del plato a la boca se cae la sopa” y es lo que le pasó al expresidente Felipe Calderón y a la exprimera dama, Margarita Zavala, ya que cuando ya estaban prácticamente celebrando el registro de su organización México Libre, el Instituto Nacional Electoral, reculó en el dictamen original, y le negó el ansiado registro.

El principal argumento que esgrimieron quienes primero dijeron si y luego no, fue la ausencia de claridad en el financiamiento para la realización de asambleas, lo que invalida que éstas sean consideradas como requisitos cumplidos, en pocas palabras, se determinó que no habían cumplido con los requisitos para obtener el registro.

Los consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama votaron en contra al considerar que el 8.18 por ciento de los recursos que usó la organización se desconoce su procedencia, es decir un millón 241 mil pesos de un total de 15 millones, cuyo origen no pudo ser identificado.

El Consejo General también determinó no darle el registro a Fuerza Social, del líder sindical Pedro Haces y Elba Esther Gordillo, además, se confirmó que tampoco lo recibiría Alternativa y Nosotros.

Por supuesto que en cuanto se dio a conocer el resultado, Margarita Zavala aseguró que impugnarán la decisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) y aseguró que seguirán con más fuerza defendiendo el derecho de los ciudadanos de contar con un verdadero partido de oposición.

Encabeza Ernesto Gándara encuestas por la gubernatura de Sonora

Ernesto Gándara Camou, aspirante a la candidatura del PRI al Gobierno del Estado, es el que encabeza las preferencias electorales en todas las encuestas que se han realizado hasta el momento por empresas dedicadas a este tipo de trabajo, por lo que la dirigencia tricolor no debe de echar al tambo de la basura estos resultados. Además, Ernesto está por encima por mucho de los demás precandidatos de los otros partidos políticos…Esto es un buen augurio para el PRI.

El único que le hace “sombra” es el precandidato de Morena, Alfonso Durazo Montaño, que, al parecer, entre ellos está el próximo gobernador del Estado. El PRI no debe de echar a un “saco roto” los resultados de las encuestas, ya que supuestamente, las empresas encuestadora son serias y no se prestan a “chanchuyos”, y menos con tanto tiempo de anticipación, porque se “quemarían” antes de llegar a los tiempos electorales.

Se piensa que el presidente Andrés Manuel López Obrador le acarrearía votos a Durazo Montaño, podría ser, solo así le ganarle a Gándara Camou, aunque no lo creo…De aquí a las elecciones del mes de julio del 2021, el gobierno de López Obrador estará muy “golpeado”, porque son muchos los problemas por los que está atravesando México y no se ven esperanzas de solución. López Obrador es feliz con el cotorreo en las conferencias matutinas, pero no soluciona nada.

También le encanta salir los fines de semana a provincia para tirar el estrés, aunque casi estoy seguro de que no se estresa con nada, todo le vale…y hace bien, aunque en menos de dos años se ha hecho viejo como 10 años. Se nota muy decaído y a como está la presión por parte de algunos sectores de la comunidad, no creo que aguante cuatro años más y renuncie “por motivos de salud”, como se estila en la política. Ojalá se ponga las pilas y llegue a acuerdos con todo mundo.

Los mexicanos queremos un presidente por seis años; hay que recordar que López Obrador cuando fue Jefe de Gobierno del Distrito Federal renunció a la mitad del camino, dejando en su lugar a Alejandro Encinas. Ahora no hay que dejarlo que se vaya antes de tiempo, ya que al parecer no le gusta gobernar, le gusta más la “grilla”, por eso actúa como dirigente del partido Movimiento de Reconstrucción Nacional (Morena).

Y volviendo al tema, Ernesto Gándara, es el candidato ideal del PRI, al menos que el “fuego amigo” no lo deje llegar y le inventen cosas negativas de su carrera política. Sin embargo, estoy de acuerdo en que se realice una elección interna y que sea la base militante del tricolor quién elija a su candidato, pero eso sí, con “suelo parejo” y que el candidato tenga todo el apoyo del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y el Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI.

Los otros aspirantes a la candidatura del PRI al Gobierno de Sonora, son el actual secretario de Gobierno estatal, Miguel Ernesto “ El Potrillo” Pompa Corella, de Nogales y, el exdirector del Isssteson, Pedro Ángel Contreras López, de Navojoa…¿Cuál de los tres aspirantes, “El Borrego”, “El Potrillo” o Pedro Ángel, es el candidato de las gobernadora Claudia Pavlovich Arellano?, por supuesto que ninguno, porque la mandataria no meterá las manos en los procesos electorales de Sonora. ¿Usted cree?