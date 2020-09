Protestan vecinos ante CFE por los altos cobros de energía eléctrica

Vecinos se manifestaron frente a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicada en el cruce de los bulevares Solidaridad y Francisco Serna, por los altos costos de los recibos de cobro por consumo.

Los recibos de la luz llegaron a más del doble del mes de agosto del año pasado, por lo que consideran una injusticia por parte de la paraestatal, más en estos tiempos de crisis económica por la pandemia del Coronavirus, cuando la gente no tiene dinero para pagar.

Los vecinos no hayan qué hacer, si pagar los recibos de la luz o comer, porque aparte de que la electricidad es cara, en este bimestre se les pasó la mano. Esto ya se veía venir, desde que el vocero de la Unión de Usuarios de Hermosillo, Ignacio Peinado Luna, había declarado que el “encierro” iba a provocar más consumo de energía y la CFE “aprovechó la recta” para incrementar los cobros… Claro, sin descartar que se haya consumido más energía en estos meses sin salir de los hogares.

Sí se pueden dar casos, pero no para que los recibos de consumo de luz lleguen a más del doble que el año pasado. Si el Gobierno federal no subsidia este servicio de primera necesidad, principalmente en las clases económicamente pobres y en la clase media, (esa que apenas le alcanza para comprar la necesario, como alimentos y pagar los servicios públicos), los domicilios tendrán que apagar sus focos y sufrir por los fuertes calores que registra el estado de más de 40 grados a la sombra.

Sonora no es como como otros estados del del país, en donde el calor se registra solo unas horas al día, aquí las altas temperaturas se presentan las 24 horas del día. Las familias pobres no les alcanza lo que ganan para comprar un aparato de refrigeración o coolers, y compran un abanico para de perdida tener aire caliente. Es que, si se hace un esfuerzo para comprar los aparatos de alto consumidores de energía, entonces sus salarios no les alcanzaría para pagar el consumo de luz.

En estos meses de calor, las familias hacen un esfuerzo para pagar los recibos de luz, pero si estos llegan al doble, pues simplemente se quedan sin comer, y esta situación se presentan de perdidas tres veces al año…Hay que recordar que en gran parte del estado se tienen 10 meses de calor y dos de frío, aquí no se mide con las estaciones es del año que son cuatro. Aquí es frío y calor. Solamente estamos hablando de las tarifas de la CFE de particulares, ahora faltan las empresas.

Lanza Gobernadora programa Innova Sonora en apoyo a jóvenes

Para impulsar el emprendimiento sonorense y fortalecer el desarrollo tecnológico en la entidad, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano dio inicio al programa “Innova Sonora”, que se llevará a cabo a través del Instituto Sonorense de la Juventud (ISJuventud), ayuntamientos e instituciones educativas, en el marco del Pacto Para Que Siga Sonora.

El anuncio se dio a través de redes sociales donde, acompañada por cientos de jóvenes estudiantes y emprendedores, funcionarios estatales, alcaldesas y alcaldes, así como de autoridades educativas del estado, la mandataria estatal destacó que a través de este programa se buscará impulsar la creación de más empresas y productos tecnológicos e innovadores, que fortalezcan el desarrollo económico de Sonora y que al mismo tiempo más empresarios de la entidad apuesten por el talento sonorense.

“Creo que esto en Sonora va a venir a motivar muchísimo a los jóvenes para emprender, por supuesto que es importante buscar un trabajo bien remunerado, siempre he dicho que es la mejor forma de acabar con la desigualdad y la pobreza, pero yo también le apuesto mucho a la innovación de mis jóvenes a la capacitación, a la capacidad de hacer cosas distintas y nuevas en donde empresarios vengan a invertir a sus excelentes ideas”, afirmó.

Dentro del programa Innova Sonora se crearán ecosistemas de emprendimiento en los municipios de Cajeme, Hermosillo, San Luis Río Colorado, Nogales, Guaymas y Navojoa, abundó la gobernadora Pavlovich, los cuales estarán compuestos por alcaldes, líderes de comunidades de emprendimiento, rectores universitarios y asociaciones civiles, quienes se encargarán de difundir la convocatoria y dar seguimiento a los proyectos.

La mandataria estatal resaltó el nivel de las instituciones académicas en Sonora, ya que de ellas egresan jóvenes preparados que potencializan el desarrollo económico del estado, además del impulso del sector privado que cree en la materia prima sonorense y añadió que ese es el espíritu del Pacto Para Que Siga Sonora, que todos contribuyan para sacar adelante a Sonora.

Daniel García Escalante, director general del ISJuventud, explicó que el programa Innova Sonora inició hoy con su convocatoria, la cual culminará el próximo 23 de octubre y el Comité Evaluador, será integrado por David Andujo, coordinador de Innova Chihuahua, y su equipo de trabajo, quienes determinarán los 20 finalistas del programa.

