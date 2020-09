Con la entrega de viviendas, becas, infraestructura educativa, así como la supervisión de la modernización del bulevar Luis Donaldo Colosio en Nogales y la entrega de 18 kilómetros de la carretera Nogales-Sáric, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano llegó a su quinta vuelta por los 72 municipios de la entidad en lo que va de la administración.

En gira de trabajo por este municipio fronterizo, la mandataria estatal resaltó que tal como fue su compromiso desde el inicio de su administración, hoy cumple su quinta vuelta por todo el estado, reafirmando su compromiso de mantenerse cercana a las y los sonorenses, visitando cada uno de los 72 municipios. “Hoy culmino mi quinta vuelta por todo el estado, han sido tiempos difíciles, complicados, pero seguimos trabajando, seguimos luchando, seguimos dando la cara a los sonorenses porque para que siga Sonora, tenemos que seguir trabajando”, afirmó.

Como parte de las acciones del programa de Mejoramiento Urbano que lleva a cabo el Gobierno del Estado a través de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (Coves) y en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Territorial (Sedatu), la mandataria estatal entregó una vivienda a la familia Rivera León, haciendo realidad el sueño de 20 años, de contar con un patrimonio propio.

Dentro de las acciones educativas entregó el Nodo de Emprendimiento e Innovación del Instituto Tecnológico de Nogales, y entregó becas y estímulos educativos a estudiantes de escuelas públicas primarias y secundarias, además de informar sobre los avances del complejo sustentable Puerta de Anza, el cual contempla preescolar, primaria y secundaria, donde se invertirán alrededor de 100 millones de pesos.

Además, la mandataria cumplió su compromiso con los habitantes de la región, con la entrega de la construcción y modernización de 18.65 kilómetros de la carretera Nogales-Sáric, con concreto hidráulico, la cual beneficiará a los habitantes de toda esa región que se veían incomunicados cada vez que se registraban lluvias en la zona.

“Gracias a estos 18 kilómetros que se construyeron en la parte más sinuosa, en la parte más difícil con concreto hidráulico para que no se deslave, para que no se atasquen los carros, para que puedan seguir comunicándose, es lo más importante, la comunicación entre nuestros municipios, que no se vea afectada nunca, sé que esperaron mucho tiempo, pero por fin llegó”, expresó.

Jesús Antonio Pujol Irastorza, alcalde de Nogales, agradeció el compromiso de la gobernadora Pavlovich con los nogalenses. “Quiero agradecer de manera especial el trabajo de la gobernadora y particularmente le agradezco la cercanía y el compromiso que tiene con los nogalenses, esta sinergia entre Nogales y Gobierno del Estado, que es esencial para hacer realidad las grandes obras que abonan al desarrollo y progreso de nuestra ciudad”.

Por su parte, Ranulfo López Peralta, alcalde de Sáric, agradeció por cumplir el sueño de cientos de habitantes de zona, quienes por años habían solicitado la modernización de la carretera Nogales-Sáric. “Desde el sexenio de López Portillo (ex presidente de México) nos ilusionaron que nos iban pavimentar esta carretera, pero gracias a nuestra gobernadora Claudia Pavlovich lo logramos”.

El semáforo epidemiológico en amarillo podría traer más contagios a Sonora

Al pasar Sonora de color naranja a color amarillo en el semáforo epidemiológico del Gobierno federal, el Comité Municipal de Salud de Hermosillo, aprobó sin ningún problema, por unanimidad, la apertura y operación de más comercios y negocios con horarios y aforos que podrían registrarse más contagios, cuando, supuestamente, el mal había bajado. La Organización Mundial de la Salud (OMS), hizo un nuevo llamado a los países a no relajar las medidas para contener la pandemia, porque el peligro de la enfermedad acecha a personas de cualquier estrato social.

Prácticamente se abrieron las puertas a todos los negocios, menos a las cantinas y a los videojuegos para niños, pero eso sería lo de menos, porque los niños pueden jugar en sus casas y vinos, licores y cerveza se puede tomar en cualquier reunión familiar o de amigos… Ahora estamos más en riego que antes, porque las autoridades nos hacen ver que el peligro ya pasó, cuando no es cierto. Tampoco pueden permanecer cerrados los negocios para siempre, porque la enfermedad del Coronavirus llegó para quedarse y las cosas no van a cambiar hasta haya vacunas.

O nos morimos de Coronavirus, o nos morimos de hambre, porque las empresas se tienen que activar para darle empleo a mucha gente y generar riqueza. Si cierran los negocios pues no habrá fuentes de trabajo, ni dinero para comprar lo más indispensable, como son los alimentos. Abrir las empresas es un arma de dos filos, pero debemos enfrentar el reto. En otros países, como España y Francia, se están registrando nuevos casos de Covid-19 y con más fuerza. No nos queda de otra más que cuidarnos y protegernos, pero en realidad, no veo cómo.

Por otra parte, si no hay dinero por la crisis económica que se está viviendo por el Coronavirus, el centro comercial de Hermosillo y los grandes almacenes comerciales franquicias se la llevan llenas de personas comprando de todo, desde productos alimenticios, ropa y calzado, entre otros. La alcaldesa Célida López Cárdenas dijo en entrevistas que se han perdido 37 mil empleos solo en Hermosillo, pero no tengo las cifras a nivel estatal. Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su Segundo Informe, agradeció a los empresarios por no haber recortado personal.