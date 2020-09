Empoderan a mujeres víctimas de la violencia

Las mujeres que han sufrido de algún tipo de violencia cuentan con el apoyo de las autoridades y de la sociedad civil organizada para pasar de ser víctimas a vivir un proceso de empoderamiento e independencia, destacó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano al atestiguar los resultados del programa Hecho en Casa.

Se trata de una iniciativa llevada a cabo por la Fiscalía General de Justicia del Estado, con la que un total de 71 mujeres, 50 de Cajeme y 21 de Hermosillo, durante cinco meses recibieron capacitación y apoyo con insumos para la elaboración de gel antibacterial para ponerlo a la venta y hacer frente a la pandemia por Covid-19.

Desde el Centro de Justicia para las Mujeres, donde se llevó a cabo la presentación de resultados de este programa, Pavlovich Arellano, llamó a las mujeres a no permitir que nadie les diga que no pueden lograr lo que se proponen.

“Nada más me queda felicitarlas por este programa Hecho en Casa, que nos llevó 150 días para saber que es posible, que nunca te digan que no puedes, olvídate de la gente que te dijo que no puedes lograr las cosas, podemos lograr muchas cosas que nos propongamos, hay que ser perseverantes y pidamos ayuda”, indicó.

Reconoció el valor de quienes han sufrido cualquier tipo de violencia y las invitó a buscar ayuda en las instancias como este Centro de Justicia para las Mujeres, a cargo de la FGJE, o bien directamente en el Instituto Sonorense de las Mujeres donde hay muchas personas dispuestas a brindarles su apoyo y asesoría para que puedan tener una mejor calidad de vida.

Claudia Indira Contreras Córdova, Fiscal General de Justicia del Estado, explicó que Hecho en Casa representó un acompañamiento a lo largo de 150 días para mujeres que han sufrido algún tipo de violencia.

“150 días donde el equipo de trabajo de la Fiscalía asumió distintos roles en este proyecto para hacerlo realidad, trabajando en el proceso de compras, elaboración de encuestas, empaquetado, etiquetado de insumos, traslado de materiales, aportaciones, motivación al grupo de mujeres y, sobre todo, el acompañamiento durante este tiempo”, explicó.

En el evento, se expuso el caso de Ana Paula, quien el 19 de septiembre de 2018 fue víctima de violencia feminicida, golpeada con un grado tal, que su agresor la mandó al hospital y a partir de que la Fiscalía logró brindarle justicia al capturar y procesar al responsable, ella y Mercedes, su madre, se integraron a un proyecto que las ayudó a salir adelante.

“Gracias por la invitación, y por el apoyo que me han dado, se los agradezco enormemente, en este proyecto en el que están invirtiendo yo lo veo muy bien, a mí me está sirviendo mucho, yo vivía encerrada en mi casa, con mi dolor y esto me ha ayudado a despejarme, a ver la vida de otra manera”, expresó la señora Mercedes, mamá de Ana Paula.

La señora Mercedes hizo un llamado a las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia a acudir al centro de justicia para mujeres, de la Fiscalía General de Justicia del Estado “A ti mamá que me escuchas, les aconsejaría que dejen el miedo o la vergüenza por no saber lo que pasó, acudan al centro de justicia, créanme que les van apoyar, yo puedo probar que hay apoyo y bastante, dejen el miedo, vénganse, tengan confianza de las personas capacitadas, a todo el personal que son muy humanos, me ha llegado a conmover tanta amabilidad y tanto apoyo, yo era incrédula de eso, uno tiene que pasar por este proceso de dolor y justicia”, señaló.