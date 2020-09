Empatan  jugadoras del Atlas y del América

Atlas empató 0-0 ante América en partido correspondiente a la fecha 7 del Guardianes 2020 de la Liga MX Femenil, disputado esta mañana en la cancha Alfredo «Pistache» Torres.

Con el resultado, las Rojinegras llegaron a 14 puntos y avanzaron al quinto lugar general, mientras que las Águilas alcanzaron 19 unidades.

Las Rojinegras iniciaron intensas, y antes de cumplirse el primer minuto de juego, Adriana Iturbide estrelló un disparo en la base del poste izquierdo de la portera americanista Jaidy Gutiérrez.

Pero a partir de entonces el juego no pudo ser tan fluido como se esperaba tomando en cuenta el esquema de Samayoa y del timonel de las Águilas, Leonardo Cuéllar, que se caracterizan por ir al frente sin especular.

Las Rojinegras fueron las que lograron generar algunas jugadas de peligro, y de nuevo al 21′ Iturbide apostó por el tiro fuera del área pero el balón se fue desviado por una de las defensas azulcremas. En el cobro del tiro de esquina no lograron aprovechar la duda en la salida de la guardameta americanista y el balón pasó de largo.

De esta manera, el partido se estancó en pelotazos imprecisos y roces constantes que derivaron en faltas.

En el segundo tiempo, el juego se abrió más, y de nuevo Atlas arrancó de manera intensa con un tiro de Alison González, pero la arquera Jeidy Gutiérrez salvó con una atajada espectacular al 48´.

Al 51´, América desperdició la oportunidad de abrir el marcador con una opción clara de Marlyn Campa.

Poco después, al 57´otra vez Alison se acercó a la portería con disparo raso que terminó en las manos de Gutiérrez.

En el 71´, Ana Iturbide entró al área, se quitó defensas y al encarar a Gutiérrez no superó el achique al estrellar el balón en el rostro de la portera.

Las Rojinegras no decaían y al 80´ Julissa Dávila envió su tiro libre directo al poste derecho de Gutiérrez.

Ambos equipos cerraron con ritmo de vértigo, pero ninguno pudo ser capaz de definir para ganar y todo quedó en un empate sin goles.

Con sabor a victoria

Pese a no lograr la victoria ante América al empatar 0-0 esta mañana, el técnico de Atlas femenil, Fernando Samayoa, se queda en calma al saber que le jugó a su rival sin reservas y estuvo cerca de ganar el juego.

«Me voy contento, tranquilo porque hacemos un excelente partido, me parece que el comportamiento que todas las fases del juego fueron exitosas, nos faltó en la contundencia, tomar una mejor decisión, pero ya vendrán otras oportunidades. Este tipo de empates te saben a mucho cuando se hacen bien las cosas. Me voy contento con la actuación de las jugadoras», dijo hoy el entrenador rojinegro posterior al encuentro disputado en la cancha Alfredo «Pistache» Torres del Club Atlas Colomos.