Donan respiradores egresados de la UTSLRC

Los ingenieros en Mecatrónica beneficiaron a varios hospitales de esa frontera

En auxilio de personas con problemas respiratorios, como los provocados por el Covid-19, alumnos egresados de la Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado (UTSLRC) entregaron siete respiradores (Asistidor para Ambu Médico) a hospitales de la localidad.

El rector de la UTSLRC, Raúl González Valenzuela, agradeció a Israel Reyes García, Fernando Pérez López y José Julio Velázquez López, ahora ingenieros en Mecatrónica, por dedicar su talento e iniciativa para elaborar los dispositivos como parte de su proyecto de tesis.

Destacó que la donación fue posible gracias a la vinculación de la Universidad con empresas e instituciones médicas, pero, sobretodo, a los jóvenes emprendedores que buscan el beneficio para su comunidad.

«Es una aportación que llega en un momento muy oportuno porque seguimos teniendo la problemática del contagio y la necesidad de auxilio. Será una aportación que ayudará al personal de salud que brinda asistencia a los pacientes», manifestó.

González Valenzuela reconoció a las 10 empresas que participaron, así como al personal médico que brindó la asesoría necesaria, durante más de cuatro meses, para perfeccionar el mecanismo.

Acompañados por docentes de la institución y representantes de las empresas involucradas, los ex alumnos dieron una demostración del funcionamiento de los respiradores durante una rueda de prensa transmitida por Facebook Live.

Los jóvenes explicaron que los dispositivos están elaborados con una estructura de policarbonato, muy fácil de sanitizar, ligera y económica.

Añadieron que cuenta con piezas de plástico elaboradas con tecnología 3D y se puede programar el ritmo de la respiración con base en las necesidades del paciente y el mantenimiento no es complicado.

Durante todas las etapas del proyecto, médicos especialistas verificaron el buen funcionamiento del equipo para evitar cualquier daño a los pacientes.

El Asistidor para Ambu Médico será útil para personas con cualquier tipo de problema respiratorio, no necesariamente los afectados por Covid-19, e incluso se puede utilizar en comunidades alejadas de los centros urbanos.

Acompañaron a los jóvenes, el director de la carrera de Mecatrónica, Pedro Alexander Ayón Núñez y el director del Hospital General de San Luis Río Colorado, Joel Godínez López, entre otros.