Desechan propuesta de matrimonio igualitario

El dictamen no logró los votos para ser analizado ante el Pleno del Congreso

Por la falta de un voto en las Comisiones para la Igualdad de Género y Justicia y Derechos Humanos de forma unida no se logró el dictamen del matrimonio igualitario en Sonora, por lo que no pasará a Pleno del Congreso del Estado.

Después de un año de controversia generada por la iniciativa presentada por la diputada por Morena, Yumiko Palomares Herrera, para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones del Código de Familia y del Código de Procedimientos Civiles, a fin de aprobar el matrimonio igualitaria ayer se desechó el dictamen.

Aunque la diputada Palomares Herrera no pertenece a ninguna de las dos comisiones encargadas de dictaminar la iniciativa, estuvo virtualmente en la sesión para defender su posición y aclaró que desde un inicio la propuesta se malinterpretó al asegurarse que también se buscaba el aborto y la adopción de niños en la comunidad LGTB.

También se enlazó el diputado por el Partido Encuentro Social (PES), Alfonso López Piña, quien tampoco pertenece a las comisiones convocadas, pero solicitó su participación para oponerse al matrimonio igualitario argumentando que indirectamente implicaría la adopción de niños entre parejas del mismo sexo, porque podrían recurrir a un amparo ante un juzgado.

Dijo que respeta a la comunidad LGTB, pero se trata de interés particular y no de la mayoría, por lo que no se puede legislar en contra de los ciudadanos.

Votaron a favor de la iniciativa los diputados de Morena Alicia Gaytán Sánchez, Miroslava Luján López y Miguel Ángel Chaira; de Movimiento Ciudadano María Dolores del Río Sánchez y por el Partido del Trabajo, Magdalena Uribe Peña.

En contra votaron los legisladores por el PAN Alejandra López Noriega y Eduardo Urbina, por el PES Carlos Navarrete Aguirre; del Panal Francisco Duarte y del PRI Armando Alcalá.

Faltó el voto del diputado por Morena Héctor Castelo, al no poderse conectar durante la votación, el cual hizo la diferencia para que pasará el dictamen a Pleno.

Se manifiestan grupos pro vida

Grupos a favor de la vida humana y del matrimonio entre hombre y mujer, se manifestaron ayer afuera del Congreso del Estado, asegurando que seguirán con acciones pacificas para defender sus ideologías.

Integrantes de grupos como Iniciativa Ciudadana por la Vida dela Familia y Alianza Ciudadana de Padres de Familia acudieron mal edificio legislativo unas horas antes que las Comisiones para la Igualdad de Género y Justicia y Derechos Humanos de forma unidas dictaminaran por el matrimonio igualitario.

Los voceros de los movimientos argumentaron están en desacuerdo con la agenda globalista que va en contra de la vida la familia y que solamente ha demostrado golpear la paz y tranquilidad de la sociedad.

Subrayaron que el matrimonio debe ser entre hombre y mujer y no entra parejas del mismo sexo como quieren aprobar los diputados del Congreso del Estado.

Resaltaron que seguirán de forma pacífica con manifestaciones para defender su ideología, pero sin trastocar la paz de los ciudadanos de Hermosillo y Sonora.