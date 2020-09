Descartan retiro de los Rolling

La agrupación lleva más de cinco décadas en activo, pero parece que la legendaria banda no tiene planes de retirarse

Así lo ha revelado Keith Richards en una reciente entrevista con motivo de su último proyecto.

El grupo ha relanzado su disco de 1973 «Goat’s Head Soup», álbum que cuenta con un tema inédito titulado All the Rage.

Los británicos han concedido una entrevista a Rolling Stone en la que han hablado sobre los efectos de la pandemia de coronavirus en la industria musical y concretamente sobre sus futuras giras.

«Hay esta cosa entre nosotros de ‘¿quién va a ser el primero en bajarse del autobús?’. Te tienen que expulsar o abandonar. Realmente no puedo imaginarme haciendo otra cosa», contestó el guitarrista.

En la misma entrevista, Mick Jagger agregó que la banda está abierta a la idea de hacer conciertos manteniendo la distancia social «si ese es el camino que sigue el mundo».

Puede que toquemos para muy poca gente. Aunque tengamos la suerte de haber vendido entradas, es posible que no podamos tocar para todos a la vez de nuevo», afirmó el vocalista.

Por su parte, Ronnie Wood confirmó en otra entrevista con Sky News que la formación está trabajando en nuevas canciones.

Tenemos buena música pero está en un segundo plano», afirmó.

Antes del lanzamiento de la reedición de Goat’s Head Soup, la banda compartió dos remixes de su tema Scarlet con Jimmy Page. La pista ha sido grabada de nuevo por The War On Drugs y The Killers con Jacques Lu Cont.