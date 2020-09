Descartan haya crisis en el Monterrey

El portero Hugo González reconoció que no han tenido las actuaciones que los aficionados esperan de Monterrey, pero negó que sea una crisis dentro de los jugadores.

«Es cierto que no hemos dado grandes partidos como se espera de nosotros, pero tampoco creo que sea una crisis, nosotros nos preparamos para poner el nombre en alto de la institución, no creo que sea una crisis», comentó.

González señaló la falta de orden en la defensiva, la cual ha estado presente en los últimos dos encuentros, además colocó al partido contra América como parámetro del nivel que desean obtener.

«Nos está faltando orden, nos estamos preparando todos los días, no se nos ha dado, tarde o temprano vamos a retomar esos resultados que nosotros queremos y que la gente espera de nosotros, lo que queda de nosotros es seguir trabajando día a día para traer la inercia positiva, el juego de América es el parámetro que debemos de tener para este equipo», declaró.

Por otra parte, remarcó que él y sus compañeros no dejan de trabajar a lo largo de la semana y confía en poder conseguir el triunfo ante Pachuca.

«Me siento bien por aportar al equipo, es a lo que vine, creo que cada quien sabe. Veo a mis compañeros esforzarse al máximo, esforzarse durante la semana, a veces pueden salir y a veces no, estoy seguro que este fin de semana se tiene que dar los resultados», concluyó.