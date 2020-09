Descarta Alexis Vega jugar en el América

Alexis Vega está cerca de cumplir dos años con Chivas. Previo al Clásico Nacional, el delantero admitió que nunca jugaría en América, además de mostrarse arrepentido de la indisciplina que cometió hace unas semanas.

Sé, desde el instante que llegué a Guadalajara, que llegaba a una gran institución. Ya casi cumplo dos años en Guadalajara y por mi cabeza nunca pasa jugar en América. Estoy muy agradecido por darme la oportunidad de jugar acá y muy comprometido con Chivas», explicó Alexis Vega.

En lo que lleva jugando en Chivas, no le ha podido anotar goles al América en Clásicos Nacionales oficiales, solo le hizo hace unos meses en el torneo amistoso de la Copa por México en la fase de semifinales.

“Tenemos con los compañeros varias formas de marcar. Toda la semana hemos trabajado definición, si somos muy contundentes vamos a poder seguir marcando en clásicos, son partidos que todo quieren jugar. Quiero marcar goles y seguir marcando», señaló.

Arrepentido por su indisciplina

Desde que regresó Alexis al primer equipo después de ser separado por la indisciplina que cometió junto a Uriel Antuna previo a enfrentar a Toluca, ambos futbolistas han elevado su nivel y se han convertido en piezas importantes en el ataque de Chivas.

«Desde un principio lo dije, hablé con el dueño, directiva y compañeros. Estaba comprometido con el equipo, les falté al respeto. Me esfuerzo al doble, no doy ningún balón por perdido, agradezco a mis compañeros que pidieron que nos reintegráramos. Devolver la confianza en los partidos, me gustaría retomar mi nivel, no inicié las primeras jornadas, pero me encuentro en buen momento y para poder marcar diferencia», declaró.

Para finalizar, concluyó acerca de esta falta que realizó con el equipo. «Estoy tranquilo, sé que cometí un gran error. Ya lo dejé atrás, iba a hablar en la cancha, sé del buen trabajo que estoy haciendo en los entrenamientos y estoy tranquilo y mentalizado en el juego del sábado. Yo estoy consciente de lo que pasó y debemos demostrar en la cancha».