Deja Televisa Roberto Gómez Fernández

El hijo del fallecido Roberto Gómez Bolaños (El Genio del Humorismo), informó sobre su salida de la empresa tras 39 años ininterrumpidos de trayectoria

Roberto Gómez Fernández, hijo de Chespirito, deja Televisa luego de 39 años laborando en dicha televisora. Esto ocurre luego de que en agosto pasado todos los programas de Roberto Gómez Bolaños, como «El Chavo del 8» y «El Chapulín Colorado», salieran de la televisión en muchos países. En un comunicado que compartió en sus redes sociales, el productor de televisión manifestó:

«Por este medio quiero comunicar que después de una larga y extraordinaria historia, a partir de hoy dejo de formar parte de Televisa.

«Ha sido una decisión muy difícil por todo lo que ha representado en mi vida. Desde los 17 años he trabajado en Televisa, así que mañana, después de 39 años de etapa laboral, será mi primer día que no pertenezca a esta empresa».

El hijo del fallecido Roberto Gómez Bolaños se desempeñó por casi cuatro décadas como productor de televisión en Televisa, llevando a cabo proyectos como «El hotel de los secretos»; es el creador de las series animadas de «El Chavo» y «El chapulín colorado», y las telenovelas «La jefa del campeón», «El color de la pasión», «Para volver a amar» y «Cachito de cielo».

Asimismo en su comunicado Roberto Gómez Fernández expresó ante su salida de Televisa: «lo menos que puedo expresar es un enorme agradecimiento a tanta gente, todos mis maestros, mis colegas, mis jefes y mis amigos, grandes amigos. Televisa fue, literal, mi segundo hogar. Profundamente agradecido por la oportunidad de vivir la experiencia de ser parte de esta Televisa. Gracias Emilio (Azcárraga), Bernardo (Gómez) y Alfonso (de Angoitia) por todo el apoyo en lo profesional y en lo personal, especialmente agradecido con Jorge Eduardo Murguía, gracias por tanto».

Roberto Gómez Fernández inicia una nueva etapa como presidente de Grupo Chespirito, sobre todo ahora con la salida de los programas de su padre de la televisión. «Los tiempos que vienen representan grandes retos, y estoy convencido de que Televisa tiene todo lo que se necesita para afrontarlos con éxito. Por mi parte, lo que viene es incierto, pero emocionante. Hoy me llevo conmigo los grandes momentos que he vivido y el apasionante viaje que ha sido contar historias para la pantalla».

La salida de los programas de Chespirito de la televisión (tras casi 50 años de transmisiones de manera ininterrumpida), ocurrió por una disputa legal entre la familia de Roberto Gómez Bolaños y Televisa, quienes estaban definiendo a quién le correspondía recibir los recursos económicos, producto de los derechos de retransmisión. Roberto Gómez Fernández expresó en agosto pasado:

«Aunque tristes por la decisión, mi familia y yo esperamos que pronto esté Chespirito en las pantallas del mundo. Seguiremos insistiendo y estoy seguro que lo lograremos», expresó.

Los programas de Chespirito, entre estos El Chavo del 8, dejaron de transmitirse en la televisión mundial el pasado viernes 31 de julio. Graciela Gómez Fernández, hija de Chespirito, también expresó su sentir al respecto: «es una pena que quien más se benefició de los programas de Chespirito hoy afirmen que ya no valen nada. A sus hijos nos dejó su cultura, su amor, su ejemplo, su estilo, esa riqueza no se puede cuantificar. Los intereses económicos no están en la familia».