Cancelan vendimias en la plaza Zaragoza

Personal de la Dirección de Inspección y Vigilancia Municipal realizó operativos en las colonias y plazas públicas aledañas a los palacios de Gobierno, previo a la noche del Grito de Independencia.

El trabo consistió en verificar que no se instalarán vendedores, toda vez que no se otorgaron anuencias para la vendimia, tras la cancelación de las festividades por la pandemia del Covid-19.

El titular de la dependencia, Gino Saracco Morales, dijo que al quedar sin efecto las fiestas patrias, se retiró a los vendedores de la plazas Alonso Vidal, Zaragoza, Bicentenario y los alrededores del centro cívico, a fin de evitar la aglomeración de personas, toda vez que la ceremonia se celebraría de manera virtual.

«No hubo ningún motivo en esta ocasión, ya que la ceremonia se celebró de manera virtual y en la plaza no hubo nada», mencionó Saracco Morales.

Permiten fiestas particulares

Los comités Municipal de Salud e Intersecretarial del Estado autorizaron en días pasados la apertura de salones de eventos con un aforo del 30 por ciento en espacios cerrados, y del 50 en abiertos, por lo que se otorgaron permisos para fiestas y reuniones, al igual que en domicilios particulares para festejos patrios.

«Se llevó a cabo el trámite normal, previo a que los locales nos presentaron su carta de aforamiento para saber cuál es el aforo real que Protección Civil les marca, y a partir de ahí, saber cuál es el porcentaje y autorizar en base a eso la cantidad de gente como máximo en cada local», apuntó Gino Saracco.

En el caso de los domicilios particulares, el titular de Inspección y Vigilancia, dijo que se autorizó un aforo máximo de 20 personas, y en esta ocasión se les permitió tener música en las reuniones y cenas familiares.

Aunque los operativos se mantuvieron en las seis zonas de la ciudad para atender reportes por molestias a los vecinos y por exceder el horario permitido en los permisos, expresó.