Benefician con estímulos económicos a discapacitados

Para contribuir en el bienestar integral de niñas, niños, adolescentes y adultos mayores con discapacidad y fortalecer el camino a un Sonora más inclusivo, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano entregó estímulos económicos a habitantes de Álamos, Baviácora y Benjamín Hill.

Acompañada por Karina Zárate Félix, directora general de DIF Sonora; Juan Francisco Huguez Martínez, alcalde de Baviácora; Víctor Manuel Balderrama Cárdenas, alcalde de Álamos; Petra Isabel Cancio López, directora de DIF Municipal de Benjamín Hill; y de Laura Cristina Ortiz Malo, directora del Consejo Estatal de Discapacidad, la mandataria estatal señaló que en estos momentos tan difíciles es cuando más respuestas debe tener el gobierno a quienes lo necesitan y estas acciones se enfocan en eso.

“Tenemos que dar el plus para ellos, que tenemos que estar pendientes de ellos, que tenemos que dar ese extra y esa respuesta y en este momento tan complicado que estamos viviendo en el mundo y no sólo en Sonora, creo que es momento, que si no podemos dar abrazos, dar acciones concretas y beneficios concretos a estas personas que tanto lo requieren”, afirmó.

Para este año, el Gobierno del Estado, a través del DIF Sonora, entregará 996 estímulos económicos para personas con discapacidad para 45 municipios de la entidad, apuntó la gobernadora Pavlovich.

Karina Zárate Félix, directora general de DIF Sonora, indicó que en los tiempos complicados es cuando se comprueba quiénes están pendientes de las personas que más lo necesitan, y el gobierno que encabeza la gobernadora Pavlovich lo ha hecho a través de acciones y programas que benefician a las familias sonorenses, como la entrega de los cuatro tipos de estímulos.

“El estímulo de atención temprana que es a niñas y niños pequeñitos de menos de 6 años, que tienen alguna discapacidad, los estímulos educativos que son niños y niñas, adolescentes que están estudiando y tienen una discapacidad, las becas o estímulos especiales para adultos que tienen una situación especial con discapacidad y los estímulos deportivos, niñas, niños y adultos que tienen una discapacidad y practican o son reconocidos deportistas en nuestro estado”, detalló.