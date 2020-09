Aumenta positividad de coronavirus

Al no seguir las recomendaciones y confiarse por encontrarse Sonora en semáforo amarillo, este día, la positividad por Covid-19 ya está al 50 por ciento, lo que significa que de cada 100 personas a las que se les aplican las pruebas de PCR, 50 están resultando positivas, anunció Enrique Clausen Iberri.

Al confirmarse cinco fallecimientos más y 144 casos por esta enfermedad, el secretario de Salud advirtió así es como se pierden estas batallas, mostrando desinterés en el tema de COVID, bajando la guardia y agarrando confianza

“Pero, ¿qué crees?, desde que estamos en amarillo los contagios han ido a la alza y lo más probable es que no tarde en subir la ocupación hospitalaria; al paso que vas, nos van a regresar a semáforo naranja y por tus distracciones y confianza vamos a tener que volver a endurecer las medidas de restricción, que quede claro, de ésta solo vamos a salir si trabajamos en equipo, donde tú cuidas de mi salud y yo cuido de la tuya”, expresó.

Clausen Iberri, en su mensaje a las y los sonorenses, detalló que para recuperar la vida social, todos deben seguir al pie la regla de tres, pero, si bajan la guardia, los contagios aumentarán con más fuerza.

“No creas, ni pienses que nomás te está pasando a ti, miles de vidas se han perdido por esa manera de pensar; la verdad es que somos muchos los que estamos poniendo de nuestra parte, pero se necesita que lo hagamos todos para sea efectiva la contención de la pandemia”, comentó.

El secretario de Salud recordó que mientras no haya vacuna, se debe actuar como si estuviéramos con semáforo en rojo, por lo que recomendó usar cubrebocas, lavado de manos y respetar la sana distancia.

En los datos estadísticos de este día, se informó que, a la fecha, 28 mil 521 personas se han recuperado de Covid-19 en Sonora, siete pacientes fueron dados de alta y se confirmaron cinco decesos en cinco hombres residentes de: Hermosillo tres; San Luis Río Colorado y Huatabampo uno cada uno; todos derechohabientes del IMSS; acumulándose 2 mil 833 defunciones.

Este día se suman 144 nuevos casos por COVID-19 en 90 mujeres y 54 hombres, acumulándose 32 mil 92 casos en total.

Estos nuevos casos se presentaron en residentes de Hermosillo 105; Etchojoa 10; Cananea seis; Nogales y Agua Prieta cinco cada uno; Magdalena y Guaymas tres cada uno; Navojoa y Baviácora dos cada uno; Benito Juárez, Nacozari y San Luis Río Colorado, uno cada uno.

Se confirman seis casos pediátricos en cinco niñas y un niño, con lo que se acumulan 559 en total; este día no se confirmaron casos en mujeres embarazadas.

De los 144 casos nuevos, 11 fueron en trabajadores de la salud de diversas instituciones; la ocupación hospitalaria es de 17 por ciento en instituciones públicas y 7 por ciento en privadas.

Al momento, se han realizado 50 mil 417 pruebas; se han confirmado 32 mil 92 casos; se han descartado 18 mil 325; 13 mil 886 tienen cuadro leve (595 activos y 13,291 seguimiento terminado); los pacientes curados son 15 mil 230; hay 143 hospitalizados, 45 de los cuales están estables, 85 graves, 13 críticos.

El semáforo en Sonora se encuentra en amarillo, pero se recomienda que se actúe como si estuviera el estado en rojo.