Atienden a madres de niños con cáncer

Si no hay medicamentos para los niños con cáncer en las farmacias de clínicas y hospitales del IMSS, deberán resolverlo de manera oportuna las Oficinas de Representación del IMSS en los estados, las Unidades Médicas de Alta Especialidad o los mismos hospitales. Fue el acuerdo más relevante de la última reunión de siete madres de niños con cáncer con Zoé Robledo, director general del IMSS .

De igual forma Robledo instruyó al Director de Prestaciones Médicas, Víctor Hugo Borja y al Coordinador de Unidades Médicas de Alta Especialidad, Efraín Arizmendi Uribe, a realizar reuniones para sensibilizar al personal.

“Si a mí como mamá me niegan un medicamento, me dicen que no hay, tengo que ir con la delegación (Oficina de Representación Estatal) y decirle no hay este medicamento y la delegación tiene que hacer la gestión de compra del medicamento; antes lo que hacíamos nosotros los padres de familia teníamos que hacer la gestión y ver si lo reembolsamos o algo”, comentó Mariana Rosas, originaria de Ciudad Obregón Sonora y madre de una niña con cáncer que falleció en marzo pasado y estuvo en la reunión.

“Están con el compromiso de ver cómo le hacen porque a final de cuentas dependen de la Secretaría de Hacienda, de la compra nacional, lo que ellos están haciendo es llevar una gestión y tratando de controlar todos los pacientes IMSS que están teniendo estas dificultades y de forma directa ir haciendo compras locales para tratar de solventar los faltantes”, agregó Mariana.

Durante la sesión también se trataron dos casos específicos de niños que requieren un trasplante de médula, las autoridades del IMSS se comprometieron a darle seguimiento puntual.