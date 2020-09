Arremete Palencia contra el arbitraje

El Mazatlán recibió su sexta derrota en la temporada a costa de las Chivas, en donde el VAR fue protagonista al marcar una pena máxima, que derivó la expulsión por doble amarilla a Mario Osuna.

Al respecto, Juan Francisco Palencia volvió a criticar las decisiones arbitrales contra sus dirigidos.

«El partido cambia muchísimo con la expulsión, nos costó muchísimo en el partido. Hablar del arbitraje, es darle mucha importancia a una situación muy lamentable por la que están pasando, no debemos darle importancia. Lo que se ve no se juzga, aunque todos lo vemos y no puedes defender lo indefendible», manifestó.

Por otro lado, Palencia reconoció que hay un acercamiento de Independiente de Avellaneda por los servicios de Sebastián Sosa, que ha sido titular de los mazatlecos, luego del error de Miguel Fraga ante América, hace algunas jornadas.

«Me han informado que hay un acercamiento, no lo han oficializado, no sé cuál es la situación de Sebastián en estos momentos, pero sí hay interés», concluyó.