Arremete alcaldesa contra delincuencia

Celida López Cárdenas, se pronunció por un gobierno libre de corrupción y narcotráfico

Tras dar a conocer un balance de los logros obtenidos en su segundo año de gestión, como la reducción de la deuda pública con una política de austeridad, la apertura del Centro de Tratamiento de Adicciones para menores, la alcaldesa Celida López Cárdenas dijo que va por un gobierno libre de corrupción y narcotráfico.

En sesión solemne de Cabildo, transmitida virtualmente por la pandemia del Covid-19, la presidenta municipal presentó su informe de trabajo a los regidores y ciudadanos, y envió una copia del documento a la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, y al presidente del Congreso de Sonora, quienes no pudieron estar presentes por cuestiones de agenda.

López Cárdenas, expuso que el narcotráfico es una de las mayores crisis que enfrenta actualmente Hermosillo, por quienes han tomado la ciudad como un mercado muy productivo, y están afectando a niños y adolescentes que entran al mundo de las drogas en edades cada vez más tempranas, y no estoy dispuesto a permitirlo, enfatizó.

Respeto profundamente la visión de nuestro presidente Andrés Manuel, pero… ¿Cómo vamos a lograr cerrar todos los sitios donde hoy se vende droga, cómo vamos a seguir viendo como los vecinos nos señalan los tiraderos, cuántas clínicas tenemos que poner para poder desintoxicar a nuestros niños y adolescentes?

López Cárdenas, refirió que al narcotráfico no se le debe enfrentar con las armas, a los narcotraficantes se les debe fusilar en este país, como sucede en otros países del mundo.

¿Vamos a seguir siendo gobernantes omisos que por temor no son capaces de enfrentar esta situación o vamos a dar un paso al frente para arriesgarnos a erradicar lo que sucede?… cuestionó.

La munícipe afirmó que no se necesitan más elementos de la Guardia Nacional, sino que se requiere sacar de Hermosillo a todos los delincuentes que se levantan con un arma en la mano y que han sido capaces de asesinar a un menor de edad.

Importantes avances

En cuanto a las acciones realizadas durante este segundo año de gobierno, destacó la cancelación del alumbrado público, la adquisición de 30 nuevas patrullas, con las que suman 160 en esta administración; la reducción de un cinco por ciento de la deuda pública; por primera vez en años, no se adquirió deuda a largo plazo, y se abatió el pago de prestaciones, con un ahorro de 62 millones de pesos en gasto corriente por austeridad durante la contingencia de Covid-19.

«La calificadora Fitch Ratings cambio la calificación del Ayuntamiento de Hermosillo de negativa a estable, lo que significa un reconocimiento al trabajo hecho para sanear las finanzas», manifestó la presidenta municipal.

Resaltó que Hermosillo fue pionero en adoptar medidas preventivas por la pandemia, como el uso del cubrebocas, la restricción vehicular, el cierre de negocios no esenciales y la aplicación de pruebas rápidas para la detección de casos positivos a través de las Brigadas de Vida, y el monitoreo con oxímetros.