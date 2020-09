Arrasa Schitt´s Creek con Emmy

La comedia obtuvo siete premios, incluidos la de Mejor Serie de Comedia

La comedia Schitt’s Creek se coronó como la mayor ganadora de los Premios Emmy 2020 al llevarse siete premios, incluidos Mejor Serie de Comedia, Mejor Actor en Serie de Comedia y Mejor Actriz en Serie de Comedia.

Daniel Levy, escritor y actor de Schitt’s Creek, se llevó tres premios: Mejor Actor de Reparto, Mejor Director de Comedia y Mejor Guion de Comedia.

Mejor Actor en Serie de Comedia fue para Eugene Levy; Mejor Actriz de Comedia, para Catherine O’Hara; y Mejor Actriz de Reparto, para Annie Murphy.

Desde un salón en Toronto, Canadá, en donde se encuentran parte de los que hicieron posible esta serie, los creativos dieron gracias por sus galardones.

«Eddie Murphy, eres mi otra mitad. Gracias por tu increíble trabajo en el proyecto, ésta fue la experiencia más grande de mi vida. (Gracias a) Todos los que me hicieron sentir y no volverme loco; no puedo agradecer lo suficiente a la Academia», dijo Daniel al recibir una de las preseas.

Y en su discurso al recibir el premio a la Mejor Serie de Comedia, el artista invitó a los estadounidenses a votar en las próximas elecciones, tema que también fue mencionado con un sketch con un cartero.

Debido a la pandemia y para mantener la sana distancia, la 72 entrega de los premios se realizó de manera remota, con los nominados conectados a través de videollamada, ya sea en sus casas o en alguna mini reunión para vivir de cerca la entrega.

La sorpresa la dio Jimmy Kimmel, el conductor de la ceremonia, al momento de la apertura ya que, durante su discurso y gracias a la magia de la edición pareció que nominados y público estuvo presente en el recinto de Los Ángeles, California, donde se desarrolla el evento; sin embargo, al momento de encender las luces del espacio, se le vio prácticamente solo.

Kimmel cambió de escenario momentos después, y se acercó a un espacio en el que una réplica de la estatua dorada del Emmy se encontraba rodeada de una gran pantalla la cual incluía pequeños cuadros con cada uno de los nominados presentes por videollamada.

Arribó Jennifer Aniston, nominada a Mejor Actriz Dramática por The Morning Show, para presentar a los primeros nominados.

Como parte del desarrollo de la ceremonia también se «aplicaron» pruebas de Covid-19 a algunos participantes en el escenario; de hecho, Kimmel, junto a Aniston, sanitizaron una tarjeta donde venían escritos los nombres de los ganadores de ciertas categorías, aunque ocasionaron un mini incendio.