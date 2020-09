Apoyan hermosillenses a dos familias

La solidaridad de los hermosillenses se hizo notar ayer que se llevó a cabo el Día del Tilichero en dos puntos de Hermosillo, luego de cinco meses suspendido, y que tiene como objetivo ayudar a familias que perdieron todos sus bienes por causa de un incendio.

Muebles en buen estado, ropa, aparatos electrónicos y calzado fueron algunas de los artículos que los ciudadanos llevaron al punto ubicado en la esquina de los bulevares Morelos y López Portillo.

En esa sede estuvo el señor José Luis Félix Medina, de 68 años, quien es discapacitado y necesitaba del apoyo de la gente, quien por su condición humilde habita en un pequeño terreno baldío en la colonia 4 de Marzo, donde sólo cuenta con un sillón, un cooler y su silla de ruedas en la que duerme.

José Luis manifestó que tuvo que salirse de su vivienda que habitaba con su ex esposa, luego de sufrir un incendio porque ya no cabían, y se metió a vivir en un lote baldío ubicado en frente por no tener a donde ir, y no cuenta ni siquiera con una vasija donde coser un grano de frijol.

«Tengo poco donde estoy metido, tengo ocho días y cerca de un año de que me salí de donde vivía antes, y ando un rato aquí y otro por allá porque no hay apoyo casi en el área, porque hay mucha gente pobre también y pues ahí estoy viviendo en un pequeño espacio de 15 x 2 metros, y la necesidad es muy grande porque no tengo un techo bueno, y absolutamente nada, sólo un sillón, un cooler y mi silla en la que duermo», expresó.

Ante ello agradeció el apoyo de la gente que se acercó a ayudarlo con muebles y otros enseres para irse haciendo de algunas cosas para salir adelante.

Mientras que en el punto ubicado en Gastropark, en la esquina de los bulevares Quiroga y Navarrete, estuvo la señora María del Carmen, madre de siete hijos y quien vive en la colonia Los Olivos, y quien también recibió el apoyo de la ciudadanía.

En esos puntos también se encuentran instalados los reciclacentros, donde se registró una buena participación de los ciudadanos quienes llevaron cartón y plástico principalmente.