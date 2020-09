Aplicación de tarifas justas pide Sylvana Beltrones a CFE, Hacienda y la Comisión Reguladora de Energía

Ante los altos cobros que se han generado en estos últimos períodos de facturación durante la contingencia sanitaria, la Senadora Sylvana Beltrones Sánchez solicitó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a la SHCP y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que apliquen tarifas finales de energía eléctrica en favor de los usuarios en los hogares durante toda la pandemia.

La legisladora puntualizó que durante el tiempo que han persistido las medidas de protección ante un posible contagio del virus SARS-CoV2, COVID-19, las personas atendieron las recomendaciones de las autoridades y optaron por permanecer en sus casas, lo que ha provocado un aumento en el uso de dispositivos y aparatos que utilizan energía eléctrica.

Beltrones Sánchez hizo énfasis en el caso de Sonora, donde el aumento en el cobro de consumo de energía eléctrica ha sido desproporcionado, ya que alguien que pagó en el mes de abril 400 pesos, para mayo la facturación fue de 3 mil 400 pesos, siendo los cobros excesivos de incluso el triple o más de lo que comúnmente venían pagando por este servicio público, sobre todo ante las altas temperaturas del verano que llegan a alcanzar los 50° centígrados.

Mencionó que existen muchas denuncias ciudadanas que al día de hoy no han tenido respuesta, es necesario apoyar a la población que ante esta pandemia tiene un cambio radical en su vida y sobre todo en su economía.

La Senadora hizo referencia al Acuerdo publicado el 17 de abril de 2020 por el Titular de la SHCP, por el que se determina que no se aplicará la Tarifa de Alto Consumo (DAC) a los usuarios durante la contingencia, sin embargo, los subsidios aplicados por CFE no están tomando en cuenta las particularidades del resguardo domiciliario y especialmente las condiciones que imperan en el país y en particular en el Estado de Sonora.

Sylvana Beltrones afirmó, que el apoyo de CFE a los usuarios, debe considerar que lo que ellos definían como “confort” para no otorgar subsidio, ha sido durante la pandemia, un imperativo por las modalidades de trabajo y escuela en casa, así como la necesidad de información oportuna a través de medios electrónicos.

Manifestó que resulta preocupante el posible criterio de la paraestatal, además de discriminatorio en una contingencia sanitaria que está afectando a todos los mexicanos, en la que se requiere utilizar una televisión, una computadora o simplemente la luz, para poder cumplir con sus clases o sus obligaciones laborales, añadiendo que la demanda eléctrica ha pasado de los centros de trabajo o escuelas a las casas.

“No se ha aumentado el uso de estos dispositivos o de la luz por gusto o un “confort”, sino por una necesidad, en la que todos los mexicanos deben de recibir un trato igual” afirmó.

Finalmente, Beltrones Sánchez exhortó a que se tomen las medidas necesarias para la aplicación de tarifas justas ya que además del Acuerdo en virtud de la pandemia, la misma Ley de la Industria Eléctrica establece que el suministro eléctrico, es un servicio de interés público donde debe prevalecer el respeto a los derechos humanos de las comunidades y pueblos; y la protección de los intereses de los usuarios finales.