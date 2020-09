Alerta Manterola sobre depresión

La actriz y cantante dijo que debido a la menopausia y tras la muerte de su padre sufrió una fuerte depresión

Debido a un desbalance hormonal, Patricia Manterola vivió momentos depresivos muy fuertes, que la hicieron acudir con un especialista.

La actriz y cantante creció con la idea que vivir periodos tristes era consecuencia del periodo menstrual; sin embargo, tras el fallecimiento de su padre, en octubre pasado, su vida cambió.

«Siempre pensé que era normal por ser mujer, ciertos días al mes pasarla mal, tener depresiones porque eso es lo que escuchas desde chiquita, sientes que es una condición normal y sí, efectivamente, con los periodos de la mujer vienen cambios emocionales por las altas y bajas de hormonas, pero hay ciertos factores que deben de alertar a las mujeres para saber cuándo es normal y cuándo se tiene que hablar con un médico.

«Cuando fallece mi papi, por motivos obvios, mis emociones estaban por todos lados, emociones muy profundas y empecé a sentir que esos días de cada mes había ya algo más, en un momento pensé que era por el deceso de mi papá, pero de alguna manera sentí que ya había estado experimentado momentos que no estaba bien», afirmó Manterola en conferencia de prensa.

A inicios de este año, la actriz acudió con el ginecólogo, quien le realizó varios estudios y detectó este problema hormonal.

Gracias a la pronta atención del problema, Manterola se mantiene bien de salud. Este hecho la motivó a componer el tema «Pa’Levantarte», con el cual busca ayudar a la gente que ha sufrido de depresiones, especialmente en esta época.

«Hay muchas herramientas que te hacen sentir fuerte, estar en conexión con lo que cada uno crea, con Dios, la vida, el Universo y cómo esa fortaleza que te da, ese plano espiritual te puede ayudar a estar bien, cuidarte física y mentalmente.

«Es esa luz que te ayuda a salir adelante, a darte cuenta que la vida siempre te da una oportunidad para salir adelante, ese fue el motivo que inspiró esta canción», dijo.

A todos los que lidian con depresión o tienen un desbalance hormonal, como ella, la cantante recomendó no centrarse en el futuro, ni en el pasado, sino en el presente.

«Esta pandemia nos ha hecho que la atención la pongamos en mayor parte afuera, estar pendientes de malas noticias, de ese temor, esa proyección a futuro, de mantenernos angustiados por lo que va a pasar, por lo que dejó de ser.

«Deben de encontrar momentos de luz y agárrense de su fe, eso les va a ayudar a salir adelante de cualquier adversidad, eso lo he comprobado en mi vida, herramientas a mí en lo personal me han ayudado a levantarme», aseguró.

El tema ya está disponible en plataformas digitales.

Por otro lado, respecto al suicidio de su ex esposo, Xavier Ortiz, con quien mantuvo una relación de 15 años y que hace 16 se separaron, Manterola se mantuvo hermética y no quiso opinar debido al respeto que tiene a la familia de Ortiz.

«Siento que mis comentarios pueden crear algo que no es necesario, por eso mantuve silencio.

«No estoy hablando sólo de Xavier, porque saben lo que significó en mi vida, pero sí puedo decir que si mi canción en estos momentos ayuda a alguien para salir del momento tan difícil que están viviendo, yo seré completamente feliz», manifestó.