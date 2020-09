Advierten de posible regreso a semáforo rojo

Al salir de casa no debemos olvidar las medidas de higiene y seguir actuando como si el semáforo epidemiológico estuviera en rojo, ya que hasta el momento las únicas medidas para hacer frente al Covid-19 son el uso de cubrebocas, el distanciamiento social y el lavado de manos, destacó Enrique Clausen Iberri.

Tras informarse que este sábado se confirmaron 168 nuevos casos y cuatro decesos por Covud-19 en Sonora, el secretario de Salud mencionó que diariamente se reciben reportes de centros recreativos llenos, festejos en oficinas, celebraciones con grandes aforos de personas y con presencia de adultos mayores, algunas escuelas privadas están trabajando con niños y jovencitos, todo esto sin acatar las recomendaciones sanitarias.

«Siempre se los he dicho, que cuando salgamos de nuestra casa salgamos pensando que estamos en semáforo rojo, siempre les he dicho que hasta el día de hoy la única vacuna es el distanciamiento social y como medidas extras está el lavado frecuente de manos, el uso correcto del cubre bocas y guardar nuestra sana distancia.

«Si no te cuidas te conviertes en cómplice del Covid-19, porque le estás ayudando al virus a que se propague y que tengamos que regresar al semáforo rojo», indicó.

Clausen Iberri comentó que si se sigue actuando como si no pasara nada, la ocupación hospitalaria pudiera crecer rápidamente y escasear nuevamente los insumos para hacer frente al Covid-19.

Ayer se confirmaron cuatro decesos por Covid-19 en tres hombres y en una mujer, residentes de San Luis Río Colorado dos; Hermosillo y Cajeme una cada uno, acumulándose dos mil 820 defunciones en total.

Además se sumaron 168 nuevos casos en 85 mujeres y 83 hombres, con los que se acumulan 31 mil 790 casos en total, residentes de Hermosillo 80, Guaymas 21, Navojoa 17, Cajeme 11, Huatabampo nueve, Nogales ocho, Magdalena cinco, Cananea cuatro, Agua Prieta tres, Puerto Peñasco, Benito Juárez y Etchojoa dos cada uno, Empalme, Cucurpe, Álamos y San Luis Río Colorado uno cada uno.

Se añadieron también tres casos pediátricos en dos niños y una niña, acumulándose 549 en total, mientras que no se confirmaron casos en mujeres embarazadas.

A la fecha, se han recuperado 27 mil 736 personas en Sonora, la ocupación hospitalaria en instituciones públicas es de 17%, y en instituciones privadas es de 19%.