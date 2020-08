Termina Madonna relación con disquera

El contrato de Madonna con Interscope Records expiró, convirtiendo al artista en agente libre después de casi 10 años con el sello, reportó Variety.

En 2011, la superestrella del pop firmó un contrato de tres álbumes con la compañía Universal Music Group. Lanzó MDNA en 2012, Rebel Heart en 2015 y, más recientemente, Madame X en 2019.

Madonna no ha hecho mención a esta salida, aunque pudo haber estado aludiendo a un nuevo comienzo el viernes cuando publicó un mensaje de Instagram sobre los orígenes de su humilde carrera.

«No YouTube, No Vine, Sin La Voz, sin American Idol, sin Disney. Solo 35 dólares y un sueño», escribió.

Su primer contrato musical fue en 1982 con Sire Records, propiedad de Warner Music Group y distribuida por Warner Records.

Con la compañía, Madonna lanzó su álbum debut homónimo en 1983, Like a Virgin (1984), True Blue (1986) y Like a Prayer (1989). Erotica (1992) y Bedtime Stories (1994) fueron co-editadas por Sire y Maverick, una compañía de entretenimiento que fue cofundada por Madonna, aunque ella se fue en 2004 después de una demanda entre la compañía y WMG.

Luego lanzó varios álbumes en el sello Warner Bros., incluyendo Ray of Light (1998), Music (2000), American Life (2003), Confessions on a Dance Floor (2005) y Hard Candy (2008).

A finales de 2007, anunció su separación de Warner Music Group y reveló su nuevo contrato de 10 años y 120 millones de dólares con Interscope, que era parte de un contrato con Live Nation. Su catálogo y publicación permanecen en WMG, lo que provocó algunas especulaciones sobre si podría regresar a la empresa.

Madonna es conocida como una de las personas más influyentes en la cultura pop y es reconocida como la música femenina más vendida de todos los tiempos, habiendo vendido más de 300 millones de discos en todo el mundo.