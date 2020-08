Pinta bien el semáforo para Sonora

Está a todo lo que da la inseguridad

$acan a flote a lídere$ Antorchista$

Que “aflojan el codo” comerciantes

Pinta bien el semáforo para Sonora…Y con todo y las dudas que puedan tenerse de él, pero el que ha seguido “pintando bien” para Sonora, es el Semáforo Epidemiológico Nacional de Riesgo contra el Covid-19, por como de color naranja ahora cambiara a amarillo para la Entidad, el cual entrará en vigor a partir de hoy “San Lunes”, lo que significará una mayor apertura económica y movilidad. De ese pelo.

En lo que es una coloración en la que únicamente se encuentran diez Estados, la cual permite todas las actividades laborales, así como el que los espacios públicos abiertos se abran de forma regular; en tanto que los que son públicos, pero cerrados, podrán reabrirlos con aforo reducido, como serían los cines, gimnasios, antros y bares, lo que a nivel de Hermosillo todavía está por verse, vía el Comité de Salud Municipal.

Más menos así está esa buena nueva que diagnosticara el pasado viernes el director de Prevención de Enfermedades y Promoción de la Salud en el País, Ricardo Cortés, y que es un buen síntoma basado en indicadores como niveles de incidencia, hospitalización y tasa de mortalidad de ese mal, que en las últimas semanas ha ido a la baja, aún y cuando ya casi llega a los 29 mil casos y, alrededor de 2 mil 700 muertos.

Luego entonces a la larga, pero finalmente están dando resultados las medidas preventivas implementadas por la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, más recientemente con el llamado programa “Anticipa”, con el que precisamente se han anticipado en la detección de ese virus, para impedirque los infectados se agraven y, es lo que ha evitado el que haya más pacientes hospitalizados, lo que ha descongestionado los nosocomios.

Aún y cuando aclaran que el amarillo no debe ser motivo para relajar la prevención, sino todo lo contrario, por el peligro epidémico aún estar latente, al ejemplificarse que debe interpretarse como el de una semaforización vial, que significa detenerse por precaución, a fin de no arriesgar la vida, y no el considerársele como un ¡pásale rápido!, que es como muchos erróneamente pudieran comprenderlo. ¡Órale!

Es por eso de la advertencia que hacen, de que ningún color “está zafo” de contagio, porque incluso en el verde, que ya es la antesala para volver a la llamada nueva normalidad, o cruda realidad, igual tiene una peligrosidad moderada, de ahí que sólo habrá una nula posibilidad de infectarse, cuando haya una vacuna que sea aplicada a la mayor parte de la población, y quién sabe, por ser enfermedades que llegan para quedarse.

Si se analiza que el color rojo indica un escenario de máxima alerta, que requiere medidas extremas;en tanto que el naranja es un escenario de alta gravedad, que limitael accionar que impliquen contacto social; mientras que amarillo sigue siendo grave,lo que explica la disposición de mantener el distanciamiento social y restringirse algunas acciones, con la finalidad prevenir rebrotes y un repunte de esos mortales catarros. ¡Ups!

De ahí por qué deben tomarse con reservas las exigencias que ya están haciendo algunos sectores, como el de los restauranteros, antreros, operadores de gimnasios y demás, para que les permitan operar como si nada pasara, sobre todo los primeros, porque lo que es a los segundos lo que es en esta Capital aún los tienen en estambay, o cerrados, con todo y que algunos se han arriesgado a ser multados al aperturar sin autorización.

Está a todo lo que da la inseguridad…Donde dan cuenta que no sólo los diablos han seguido sueltos, sino todo el mismísimo infierno, es en Guaymas, por la creciente inseguridad imperante en esa localidad, y para prueba está que con la nueva media docena de ejecuciones que perpetraran el fin de semana, ya superaran la cifra de asesinatos del 2019, que era de 128, por en lo que va del 2020 ya sumarse 133. ¡Zaz!

A ese grado ha seguido la matazón en ese puerto, y con total impunidad, alotra vez no detener a los sicarios, a pesar de que nuevamente en uno de esos fatídicos ataques resultara gravemente herido un niño de 12 años, de nombre Jonathan, que se encontraba en estado crítico, pero lo que es la alcaldesa, Sara Valle Dessens, ¡bien gracias!, por aparentemente ya haberse “rendido” ante el hampa, al “lavarse las manos”. Así el fiasco.

Y es que los números no mienten, referente al rotundo fracaso que ha sido Sara en ese ámbito, al igual que en todos los demás, como lo reflejan las cifras del último reporte del Observatorio Sonora por la Seguridad, presidido por Manuel Emilio Hoyos Díaz, al arrojar que el homicidio doloso en ese puerto aumentó un ¡172.22 %!, de enero a julio de este año; mientras que el 2019 cerró con un alza del ¡116 %!, respecto a 2018.

Aunque lo que es está “Capirucha” no se queda atrás, en cuanto al clima de violencia que azota al municipio guaymense, así como a Empalme y Obregón, al entre el pasado jueves y viernesregistrarse 9 “levantones”, entre ellos el del padre de Cinthia Lizeth, agente de la Policía Municipal que el pasado mes de julio fueraraptada, luego de que hombres armados mataran a su esposo, también elemento de esa misma corporación.

Sin embargo en el caso de la “Presimun” de “Hornosío”, Célida López Cárdenas, se supo que luego luego sostuvo una reunión con los altos mandos policíacos encabezados por el Comisario General, Gilberto Landeros, según esto para concretar estrategias en aras de reforzar la seguridad, pero muy seguramente que también para en corto hacerles un llamado de atención, por cómo “se ha calentado” esta Ciudad del Sol.

$acan a flote a lídere$ Antorchista$…La que terminó de demostrarse que usa como “carne de cañón” a los que menos tienen, es la organización camuflajeada de proletaria, como es Antorcha “Ciudadana”, que de eso no tiene nada, por la investigación que aflorara que les están haciendo a algunos de sus promotore$ y agitadores la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda. ¡Ñácas!

Porque de acuerdo a lo que ya les $acaron a flote, desde lo que es la oficina del titular de la UIF, Santiago Nieto, les mandaron a “congelar” la$ cuenta$ a casi una decena de los regenteadore$ de ese denominado Movimiento Antorchi$ta Nacional, del que es operador en el País, Aquile$ Córdova Morán, derivado de que recibieron “al margen de la ley” cantidades, ¿o mochada$?, no especificadas de “lana” en efectivo. ¡Tómala!

A ese punto es que la Federación está de$enma$carando a un grupúsculo de choque identificado con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y al que se ubica por ser de los que “arman” protestas contra los ayuntamientos para denunciar la falta de servicios básicos, utilizando generalmente a los habitantes de invasiones, cuando por la condición irregular de los terrenos no puede dotárseles de los mismos. ¡Qué tal!

Así está ese modu$ operandi con el que aseguran que por años se han hecho de mula$ como Pedro esos simulacros de lídere$, a co$ta de medrar con la pobreza ajena, al usarla como bandera, y es que también ha salido a relucir que hasta gasolineras tienen, por lo que habría que ver el de a cómo les va al cabecilla estatal de por estos lares, Ricardo Esquivel Castañeda, con todo y sus achichincles, como un Cristian Nicolás López.

No en balde es que hasta oficinas y representaciones tienen en toda la República Mexicana, que muy seguramente no pagan con las “cuota$” que les cobran a los empobrecidos invasores. ¡Pácatelas!

Hacen “aflojar el codo” a comerciantes…Quien sí que ha logrado “aflojarles el codo” a los del Patronato Pro Obras del Centro de Hermosillo, que es regenteado por Miguel Ángel Figueroa Jr., el “famoso” “Mágalito”, es la munícipe Célida López, y para muestra está que el viernes anterior oficializara la entrega de la rehabilitación con concreto hidráulico de la calle Matamoros, entre Luis Donaldo Colosio y Serdán.

Al ser una importante obra en la que invirtieron alrededor de $10 millones de pesos, que manejan que en su mayoría “salieron” de las millonada$ que Figueroa Gallegos y compañía captan de lo que cobran en los por siempre cuestionados parquímetros$, de ahí el porqué de la percepción generalizada que hay, de que por fin los están haciendo aportar algo, de unos millonarios recursos de los que no se ha sabido que den cuentas claras.

Es por lo que consideran que Célida Teresa está “cortando una madura”, después de que en otras administraciones municipales encima de eso hasta les remodelaron y modernizaron las fachadas de sus comercios con cargo a la “lana” de la Comuna, y al parecer serán otras dos “de cal”, luego de que a la par anunciara la rehabilitada de las avenidas Elías Calles y Morelia, ambas entre las calles Yáñez y Juárez.

Razón por la cual es que para ese par de proyectos contemplan una inversión de $12 millones de pesos, para reconstruir con cemento hidráulico la primera vialidad, o la Elías Calles, que incluirá cambio de red de agua y alcantarillado; mientras que lo que es en la Morelia la superficie de rodamiento será con carpeta asfáltica, por lo que así estará el rescate de esas rúas, que son de las más transitadas en el primer cuadro de la ciudad.

Pero por si eso fuera poco, manejan que de alguna manera López Cárdenas influyó para que los de ese criticado Patronato, a los que les tienen conce$ionada$ esas parqueada$, apoquinarán $100 mil pesos para colocar en el jardín Juárez unas coloridasletras que forma la palabra Hermosillo y que tiene un fin turístico, lo cual ni es ninguna novedad, porque ya haberse hecho en otras ciudades, y cuyo costo parecer muy alto.

