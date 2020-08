Que exhibe ser muy inhumano alcalde

Ponen¡explosiones!en duda a gaseras

Piden 21 años contra “Chayo” Roble$

Sigue latente el riesgo por el Covid-19

Que exhibe ser muy inhumano alcalde…Quien sí que exhibió su falta de humanidad y solidaridad, es el por algo criticado alcalde morenista de Nogales, Jesús Pujol Irastorza, como se evidenciara con la tragedia ocurrida el pasado 14 de agosto en esa frontera, cuando el menor de 10 años de edad, Jonathan Castilla León, cayera a una pila de drenaje ubicada en el fraccionamiento Real del Arco. De ese pelo.

Y es que con todo y que elPresidente Municipal es la primera “autoridad” responsable de lo que ocurra en esa municipalidad fronteriza, lo que es el tan llevado y traído de Pujol Irastorza, ni siquiera se dignó a hacerle llegar las condolencias a la familia del pequeño, a pesar de ser un suceso que conmocionara a la ciudadanía, de ahí que fuera un trágico acontecimiento que pintara de cuerpo entero su perfil inhumano. A ese grado.

Casi por nada es que los dolidos padres ya presentaran una demanda penal contra quien resulte responsable, la cual interpuso el padre de la víctima, Eduardo Castilla, por considerarse que hubo una negligencia de parte de las instancias municipales, por haber mantenido sin una protección adecuada, un tipo alcantarilla gigante, a la que el infante se acercó a jugar y resbaló con esos fatídicos resultados. Así de lamentable.

Pues la pretensión es que por medio de esa querella legal se proceda a ubicar a los irresponsables de esa evidente indolencia, por el riesgo que implicaba esa pileta de alrededor de cuatro metros de profundidad, y que seguía en las mismas, a pesar de que en ella hasta cabe un carro, porque lo que es al citado “Presimun” de ocasión, simplemente le valió, porque hasta ese momento aún permanecía abierta, lo que está de no creerse.

Pero con toda y esa insensibilidad exhibida, lo que es el repudiado Munícipe emanado del Partido de Morena, todavía sueña despierto con reelegirse, a pesar de que con su cuestionado gobierno no ha convencido ni a los mismos Morenos, de ahí por qué ese funesto hecho sea un tache más de lo que ha sido su fracasada gestión municipal, pero dicen que eso y más puede esperarse, por ser tildado de ser un junior nogalense. ¡Mínimo!

Tan es así que para prueba está, que a lo que más que llegó es a enviar a su corre ve y dile de su director de Incomunicación Social del Ayuntamiento, un tal Alejandro Castro Sandoval, para excusarlo ante los familiares del niño fallecido, dizque porque durante una semana estuvo fuera de la ciudad, lo que ya no es extraño, porque casi nunca se la lleva en Palacio, sino en el hotel de la familia, que es el Fray Marcos de Niza.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ponen¡explosiones! en duda a gaseras…Los que deberían aplicar aquello de que, cuando veas las barbas de tu vecino explotar, pon las tuyas a revisar, son los empresarios gaseros del Estado, derivado de las dos sonadas explosiones que acaban de registrarse en Obregón en el mismo día, una en las instalaciones de Rivera Gas, y la otra en la sede de Zeta Gas, por lo que así estuvo el pánico ciudadano. ¡Palos!

Por estar de más el apuntillar que ninguno de esos peligrosos negocios está exento de un suceso explosivo de esos, y cuyos riesgos se incrementan en la época de verano, y más por las temperaturas récord de calor que se han estado presentando de hasta de 46 grados, como la del mismo lunes en Hermosillo, ya que eso provoca que se sobrecalienten los tanques gigantes de almacenamiento con los que cuentan. Ni más ni menos.

Una muestra de ello es lo que ya adelantara el titular de la Unidad Municipal de Protección Civil de Navojoa, Jesús Edmundo Valdez Reyes, quien reconoció que a partir de ese doble acontecimiento incendiario, hoy más que nunca se hace necesario el que esos negocios expendedores de ese flamable combustible realicen mejoras en sus estructuras operativas, a fin de hacerlas más seguras y prevenir ese tipo de contingencias.

Y para el caso es que Valdez Reyes diera un revelador dato, de que sólo lo que es en “Polvojoa” el Departamento de Bomberos atiende entre dos y tres llamados por fugas en esos locales, si se toma en cuenta que no sólo funcionan en sus matrices, sino también en los puntos de distribución que tienen en diferentes sectores de la ciudad, y que es donde también abastecen a los autos y para consumo en general. Así el riesgo.

O séase que así está el ¡S.O.S! que está lanzando el de Protección Civil navojoense, para más que el de ámbito estatal, que es Ricardo Vázquez Aguayo, para que se inspeccione el que esas empresas cumplan con los protocolos de seguridad, y más aquellas que todavía están en el caso urbano, como una localizada en esta Capital, en las inmediaciones de la Estación del Ferrocarril, por en ese sector haber varias colonias.

Si se analiza que un explotido de esos puede llegar a ser de dimensiones trágicas, como los suscitados en Cajame, al calcularse que podrían causar una onda expansiva de destrucción en 5 kilómetros a la redonda.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Piden 21 años contra “Chayo” Roble$…Aunque al tiempo, pero todo hace suponer que a la que harán pagar todas las que debe, es a la ex secretaria de la Sedesol y Sedatu, Ro$ario Roble$, o Robe$, después de que la Fiscalía General de la República (FGR) ya solicitara una pena de 21 años de cárcel en su contra por seromisa ante los desvío$ por más de 5 mil millones de pesos, en el caso de la llamada “E$tafa Mae$tra”.

En lo que es una petición de encarcelamiento que se hace un día después de que el de la FGR, Alejandro Gertz, señalara que en comparación con el proceso llevado en libertad por el corruptazo de Emilio Lozoya de Pemex, lo que es Robles Berlanga no ha “cooperado” con las autoridades, como dándole a entender que es lo que tiene que hacer para recibir el mismo trato, que es “echar de cabeza” a los demás. ¡Cuando menos!

Más menos así está la culpabilidad que le están imputando a la ex de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), quien el pasado 13 de agosto cumplió un año en prisión preventiva en el penal de Santa Martha Acatitla, acusada del delito de Ejercicio Indebido del Servicio Público durante su gestión, por lo que así la tienen de “atorada”. ¡Ups!

Es la misma ex funcionaria a la que el en su momento el ex Presidente, Enrique Peña Nieto, le dijera durante un evento público: ¡No te preocupes Rosario!, cuando sacaran a flote esas acusaciones en su contra, pero para su mala suerte el PRI salió derrotado y ella terminó perdiendo su libertad, de ahí por qué fuera de la gloria al infierno, por nunca haberse imaginado el escenario de encierro que ahora está viviendo. ¡Pácatelas!

Y lo “píor” para la “Chayo” Robles es que ganó a quien en el pasado indirectamente ventaneara, como es el “Pejidente”, Manuel López Obrador, cuando en el 2004 filtrara unos videos en los que aparecía el perredista, René Bejarano, recogiendo unas maletas repletas de dinero, que le proporcionara quien era su pareja sentimental, el empresario argentino, Carlos Ímaz, y es que “El Bajalana” era operador de AMLO. ¡Ñácas!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sigue siendo un riesgo el coronavirus…Y para los que piensan que ya pasó el peligro por lo del coronavirus, sólo porque se ha reducido la incidencia de contagios, lo que demuestra de todo lo contrario, es que ahora se supiera del sorpresivo fallecimiento del regidor del Ayuntamiento de Empalme, Gabriel Romero, quien perdió la batalla contra ese mal, cuando estaba en el “Hospital Ignacio Chávez” de Hermosillo. ¡Glúp!

Porque a la clásica, lo que es el edil comenzó con síntomas leves y un tratamiento en casa, después de que tres semanas resultara infectado, pero su situación se complicó al grado de requerir hospitalización, por presentar una por insuficiencia respiratoria severa, por la que permaneciera más de diez días internado, hasta que lamentablemente en las primeras horas del pasado miércoles dejara de existir, lo que está de no creerse.

De ahí que con el deceso de Romero Miranda ya van tres servidores públicos de la actual administración municipal empálmense que fallecen por esa enfermedad, como son el secretario de la Comuna, Ignacio Martínez Cota; y el agente policial, Luis González, razón por la cual del nuevo llamado que volviera hacer el Secretario de Salud, Enrique Clausen, de no confiarse con ese patógeno que es letal. De ese tamaño.

Eso al alertar de que mientras no haya una vacuna, que no se cree que pueda estar disponible en el curso de este año, simplemente no habrá “díotra” más que cuidarse, cuando menos usando la promovida regla de tres, que consiste en usar cubrebocas, mantener la sana distancia y el lavado de manos, derivado de que continúa existiendo un latente riesgo de “pescar” esos resfriados, que vaya que son de pronóstico reservado. ¡Órale!

Sin embargo para quien dude de lo anterior, ahí están los números que no mienten, por a la fecha ya contabilizarse más 28 mil casos en el Estado, y aproximadamente 2 mil 700 muertos, y se sigue contando; de los cuales más de 12 mil 500 se han detectado en “Hornosío”, y superándose ya los 840 “morídos”.

Correo electrónico: [email protected]