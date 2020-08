Suben de voltaje protestas contra CFE

Que traen en la mira a los de la Policía

Adelantan suspensión de fiestas patrias

Hacen ¡buena obra! por Claudio Zupo

Suben de voltaje protestas contra CFE…Las que terminaron “subiendo de voltaje”, son las reiteradas y crecientes protestas por los “cargado$” recibo$ que les están llegado a los usuarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por concepto de consumo de energía eléctrica en la actual pandemia, como lo demuestra el que ya ayerbloquearan el cruce del bulevar Luis Encinas y la calle Rosales. ¡Zaz!

A ese punto de desesperación llegaron ya los clientes de esa paraestatal, por dé a cómo en los últimos meses se les hadi$parado lo que les llega de cobranza en sus facturaciones, ya que en la mayoría de los casos denuncian que se les han triplicado y que es por lo que salieran a las calles a manifestarse, haciendo valedero aquello de que al sordo hay gritarle, y es que los de la “Comisión” se han hecho como que no oyen. ¡Tómala!

Es por lo que decenas de personas de diferentes colonias se plantaran con pancartas en mano en la confluencia de dichas céntricas vialidades, en aras de demandar una respuesta por parte de las “autoridades” de la CFE, o de lo contrario amenazaban con tomar sus instalaciones, de ahí que mínimo advertían que no se moverían del lugar, hasta que no enviarán un representante por formalizar su exigencia. De ese pelo.

Y es que una y otra vez se han topado con pared o la insensibilidad de los funcionarios de esadependencia, desde la cabeza presidida por Manuel Barlett Díaz para abajo, de ahí que en esta ocasión ventilaran que si no tienen ni para comer, menos para pagar la “luz”, a la par de que en las cartulinas se leían consignas como las de ¡Dónde están tus promesas López Obrador! y puras de esas. ¿Cómo la ven?

Más menos así está el malestar que esta vez públicamente manifestaran, como consecuencia de que a Barlett Díaz y sus malas compañías simplemente les ha valido el que hoy en día se esté viviendo una época inédita e incierta por lo de la epidemia del coronavirus, y es que al recomendársele a las mayorías confinarse en sus casas para evitar contagiarse, eso ha causado que hagan un mayor uso de la “corriente”. A ese grado.

En lo que es una utilización de energía que aumenta en regiones como las de Sonora, por los calorones extremos que aquí se registran, y que en el presente mes de agosto han estado como nunca, o de récord, con hasta 46 grados centígrados,de ahí que los manifestantes ahora sí que “terminaran de entrar en calor”, al ya no alcanzarles para pagar, por no sólo padecer una crisis sanitaria, sino también de “lana”. ¡Vóitelas!

Así que cuanta razón tenía la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, por como ya se adelantara a esa demanda, para que se les otorgue un subsidio extra a los sonorenses, y se le agregue al de la famosa tarifa 1F que está vigente actualmente, partiendo de que han tenido la necesidad de tener encendidas por más tiempo las “refrís” y toda clase de aparatos eléctricos, al permanecer casi permanentemente en sus hogares. ¡Ups!

Sin embargo lo que es Manuel, como buen político que es, hasta ahora nomás ha hecho como que la virgen el habla, en torno a esa gestión que le hiciera Claudia, de ahí al no verse nada claro, es que ya estén protestando, porque lo que es en el ámbito local el Superintendente de la Zona Hermosillo, Norberto Encinas Ramírez, para nada tiene poder de decisión al respecto, al solamentelimitarse a reportar esas quejas a nivel central.

Que traen en la mira a los de la Policía…Tal parece que a los que traen en la mira, es a los integrantes de las “fuerzas” policiales, y para prueba está el que ahora en esta Capital “levantaran” a un joven de 26 años, dizque hermana de un agente de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), en hechos ocurridos la tarde del miércoles en el estacionamiento del Super del Norte de Olivares y López Portillo.

Pues el “levantón” de la citada jovencita, que fuera secuestrada por sujetos armadosque la sorprendieron ysubieron a un vehículo de color negro para luego huir, se suma a la desaparición de la agente municipal, Cinthya Lizeth Bernal, que igual fuera raptada el pasado 24 de julio, después de ser rafagueadaen el fraccionamiento Villa del Rey junto a su esposo, el comandante Martín Miranda, quien murió en el lugar.

Luego entonces así estuvo ese nuevo atentado relacionado con los miembros de las corporaciones policíacas, después de que ante los ojos de todo mundo se llevaran a la supuesta consanguínea de un elemento de la PESP, y en cuyo interior de un automóvil sedán, color gris, que conducía la fémina, quedó una menor que poco después fuera rescatada por familiares, de ahí que ahora se esté a la espera de que se den más detalles.

Si se toma en cuenta que aún no se había oficializado que la afectada realmente sea pariente de un polizonte de la Policía Estatal, comandada por Alfonso Novoa Novoa, aunque no se cree que lo vayan a confirmar, al luego luego pretextar que es por cuestiones de seguridad, aunque a como se suscitaron los hechos, es que supongan que está en un verdadero peligro su vida. Ni más ni menos.

Y más después de que todavía no se sale del asombro por la ejecución de la que acaba de ser objeto el Comisario General de la Policía local de Yécora, Josué Aranda Hernández, luego de que el lunes por el estilo fuera plagiado por sicarios que irrumpieron en la propia Comandancia de esa localidad, para a las horas ser encontrado muerto y con huellas de tortura, y ante lo cual por cierto nadie ha dicho nada. ¡Pácatelas!

Adelantan suspensión de fiestas patrias…Si por la víspera se saca el día y de acuerdo a lo adelantado por el coordinador de Relaciones Públicas y Eventos Especiales del Gobierno del Estado, Germán Robles, de que se suspenderán las actividades conmemorativas al mes patrio por lo del Covid-19, todo pinta para que igualmente no haya Grito de Independencia y desfile los días 15 y 16 de septiembre. ¡Qué tal!

Toda vez que en base a lo destapado por Robles Molina, este año únicamente contemplan llevar a cabo una ceremonia de izamiento y arriamiento de bandera los días 1 y 30 del citado mes, en el que tradicionalmente se vitorea a los héroes, a diferencia de que antes de los actuales catarros eran honores que se realizaban a diario en la plaza del Centro de Gobierno, con la presencia de estudiantes, funcionarios y empleados estatales.

No obstante y a cómo está la situación provocada por esa infección, es que Germán anticipara que sólo montarían un evento conmemorativo a esa celebración, al que acudiría un número reducido de personas, de ahí que prácticamente sería sin gente, o invitados, aunque sí estarían los militares con la banda de guerra, por haber un protocolo nacional que se tiene que cumplir, pero procurando guardar la sana distancia. ¡Mínimo!

Aún y cuando Robles dejara en claro, que todavía no hay nada definido al respecto, por lo que tal vez en los próximos días la “Gober”, Claudia Pavlovich, emitiría un mensaje para informarle a la ciudadanía lo que procedería en esos días, con todo y que el sentir general es de que no hay nada que festejar, además de que eso pudiera propiciar el que se diera una mayor contagiadera. ¿Qué no?

O séase que de esa forma Pavlovich Arellano estaría poniendo el buen ejemplo para salvaguardar la salud de los ciudadanos, mientras que en otros lados o municipalidades ya han anunciado que sí festejarán, aunque de manera limitada, como en Guaymas, con la por algo cuestionada “Presi”, Sara Valle, a pesar de la inseguridad imperante por esos lares; y hasta el “Pejidente”, Manuel López Obrador, también quiere “pegar de gritos”.

Hacen una buena obra por Claudio Zupo…Quien ya ¡se supo! que una vez más está demostrando sensibilidad social y calidad humana, es la alcaldesa Célida López Cárdenas, al trascender que le condonó un adeudo de $80 mil pesos al judoca, Claudio Zupo, por concepto de un crédito de vivienda que tenía con la Promotora Inmobiliaria, y que de alguna forma al morir se lo heredará a su esposa, Diana Rocha. ¡Órale!

Ya que a partir de la polémica que generara su muerte por Covid-19, al en ese ínter haber sido despedido por el director de la Comisión el Deporte de Sonora (Codeson), Genaro Enríquez Rascón, lo que al final le costó que “le cortaran la cabeza”, o lo corrieran, es que afloraran las condiciones paupérrimas en las que sobrevivía, con un sueldo de vigilante de $5 mil pesos mensuales en esa misma institución deportiva. De ese vuelo.

Es por lo que ya se solicitara una beca para el hijo de Zupo, misma que aún está en veremos, pero lo que sí ya es un hecho, es ese apoyo que le está brindando Célida Teresa a sus familiares más cercanos, por medio de esa condonación que le hiciera al medallista panamericano, después de la gestión del presidente de la Barra Sonorense de Abogados, Héctor Contreras, que es la que asesora legalmente a la familia. Así la buena obra.

En esos términos está ese loable gesto de López Cárdenas, como se lo reconociera Contreras Pérez, una vez que le expusieran la condición legal que guarda ese inmueble habitacional y las penurias económicas que enfrentan sus deudos, de ahí que no lo pensara dos veces para hacer esa buena obra, acordándose escriturarlo a nombre de la viuda, en el marco de una sesión que realizara la Inmobiliaria para ese efecto, o ese fin.

