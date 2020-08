¿Fracasan mandos policiales militares?

Exhibe a gaseras una ¡doble explosión!

Que ¡ponen en evidencia! a Bomberos

Inician ciclo escolar aprobatoriamente

¿Fracasan mandos policiales militares?…Y con el enésimo fin de semana violento que se viviera en la zona de Guaymas-Empalme, con un saldo de media docena de muertos, se confirma que la que ya fue rebasada, es la fracasada estrategia de militarizar los mandos policiales municipales, como hace un añose hiciera a propuesta del secretario de “Inseguridad” nacional, el sonorense de Alfonso Durazo. De ese pelo.

Eso al quedar demostrado, que ni con la imposición de esos elementos de la milicia, la mayoría de ellos retirados, al frente de las Policías de los municipios más violentos, como los dos citados, además de Obregón, Hermosillo y Navojoa, han logrado reducir esa incidencia delictiva de alto impacto, sino todo lo contrario, ya que desde esa militarización concentran el 70.4% de los crímenes dolosos cometidos en el Estado. ¡Tómala!

Y para prueba está el como en lo que va del año, lo que es la regiónguaymense y empálmense ha sido convertida en un campo de batalla por los diferentes grupos delictivos que se disputan ese llamado corredor criminal, de ahí que a cómo han estado los asesinatos, no descartan que hasta pudieran superarse los del año pasado, en tanto que lo que es la alcaldesa de ese puerto, Sara Valle, sólo se ha dedicado a repartir culpas.

Pero mientras que Valle Dessens se ha seguido “lavando las manos”, cual Poncio Pilatos, lo que son los “levantados”, torturados y cuerpos descuartizados ya se han vuelto una “nueva normalidad”, y no precisamente como la del coronavirus, y sin que se vea una real estrategia preventiva, o un cambio de táctica, como en su momento incluso ya lo ha sugerido la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano. De ese vuelo.

Por su parte lo que es Durazo Montaño, tal pareciera que ya anda más ocupado en su precampaña, como virtual candidato de Morena a la gubernatura, como lo denota el que a pesar del fiasco que han sido los militares en las corporaciones de los mencionados inseguros municipios, aún así los han mantenido contra viento y marea, o más bien entre el fuego cruzado en el que prácticamente han estado. ¡Pácatelas!

Si se toma en cuenta que a la fecha siguen sin informar sobre los avances de un programa que en agosto del 2019 anunciaran como un plan piloto a nivel nacional, pero que en la cruda, e insegura realidad no ha arrojado los resultados esperados, por lo que a ese extremo está el fracaso, y para seña está el que solo entre la noche del sábado y el rojo amanecer del domingo, perpetraran seis ejecuciones con total impunidad. ¡Mínimo!

Aunque para que vean que esa inseguridad no solamente está a todo lo que da por esos lares del Sur de la Entidad, ahí tienen que ayer por la mañana en esta Capitalrafaguearan e incendiaron una casa en la colonia Las Minitas, de la que dicen que “levantaron” a una persona, lo que propició que activaran el Código Rojo, en lo que ya no son hechos aislados, sino más bien una constante, por ya estar a “una tras otra”. ¡Vóitelas!

Sin embargo eso y más puede esperarse, cuando lo que es el “jefe de jefes” de la corporación de “Hornosío”, Gilberto Landeros Briseño, no ha tenido ni la capacidad para controlar a los agentes a “su mando”, y para muestra está el que los acaban de acusar de “cazar” cliente$ a la salida de los restaurantes, en lugar de vigilar.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Exhibe a gaseras una ¡doble explosión!…Por algo dicen que mal empieza la semana para el que “ahorcan en lunes”, o en esta caso al que le explota una gasera, comoayer le sucediera al “Presi” morenista de Obregón, Sergio Pablo Mariscal, por la explosión que ayer se suscitara en esa de por sí insegura ciudad, en las instalaciones de Rivera Gas, y es que sólo porque ya Dios es muy grande, no pasó a mayores ese incendio.

Ya que tras dos horas de llamas lograron sofocar el fuego en la sede de esa empresa, ubicada la calle 700 y 5 de Febrero, o Norman E. Borlaug, cuyas llamaradas alcanzaron varios metros de altura, razón por la cual es que se apreciaban a mucha distancia, por lo que así estuvo el riesgo de que ese siniestro terminara en una tragedia mayúscula, o catastrófica, por los grandes tanques de almacenamiento con los que cuenta. ¡Glúp!

Pues de acuerdo a cálculos de los expertos, de haber explotado de manera generalizada ese complejo gasero, el efecto expansivo mínimo habría tenido un efecto destructor de unos cinco kilómetros a la redonda, de ahí el porqué de manera inmediata fueran evacuados los trabajadores, además de los pobladores de los ejidos y rancherías localizadas en las inmediaciones, por aquello del que vale más prevenir que lamentar. ¡Palos!

En lo que es un suceso incendiario que iniciara alrededor de las 8:30 horas de la mañana, y que dejara dos empleados gravemente lesionados, con quemaduras de segundo grado, de ahí el porque es que a Mariscal Alvarado le volviera el alma al cuerpo, y agradeciera la labor y reacción de los cuerpos de emergencia.

No obstante y que es “una quemada” de Rivera Gas que debe servir para que la Unidad Estatal de Protección Civil empiece por revisar si cumplen con las medidas de seguridad, lo que a partir de eso ya está de dudarse, además de hacerla extensiva a las compañías de ese giro, así como a las que operan y comercializan esa clase de combustible tan flamable, por no ser normal el que de la nada se presente un explotido de esos. ¿Qué no?

Y para quien dude de lo anterior, resulta que a las horas se registró ootra de esas detonaciones gaseosas, pero ahora en Zeta Gas, en lo que es un reflejo de que algo no anda bien en la operatividad de esos changarros.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que ¡ponen en evidencia! a Bomberos…Ahora sí que como con las famosas redes sociales todo sale a flote, vaya que a los que pusieron en evidencia, es a los integrantes del Cuerpo de Bomberos de esta Ciudad del Sol, cuyo comandante es Francisco Matty Ortega, por la deficiente atención de auxilio que le prestaran a un joven que finalmente murió ahogado en la playa de Bahía de Kino el pasado domingo. ¡Zaz!

Porque a través de un video que fuera difundido por la red cibernética, se observa el cómo quedó más que comprobado, que los tragahumos no con cuentan con los más mínimos protocolos para atender esa clase de emergencias, como lo exhibe el que los dos elementos que trataran de reanimar al hoy fallecido, de alrededor de 30 años de edad, lo hicieran tan erráticamente, que algunos testigos presentes tuvieran que ayudarles.

A ese punto de incompetentes es que se vieran dichos socorristas, al por momentos no saber ni que hacer, y es que se ve el cómo le aplican la técnica de reanimación cardiopulmonar, pero ya por no dejar, de ahí el porque la ahora víctima no reaccionara, lo que explica el porqué de los desesperados gritos que se escuchaban de quienes estaban en el lugar, al ver como el hombre que presentaba asfixia por sumersión seguía inconsciente.

Así que para cuando lo trasladaron al Centro Médico de Kino Viejo, es para que ya sólofuera declarado sin vida, además de quedar en calidad de no identificado, ya que en el aludido balneario no se encontró a ningún familiar, por lo que no hubo quien reclamara su cuerpo, como tampoco ese evidente mal manejo que se hiciera de su auxiliada, la cual sí que pudo haber sido la diferencia entre que sobreviviera o muriera. ¡Ups!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Inician ciclo escolar aprobatoriamente…Con todo y la caída de varias horas que tuviera ayer la plataforma virtual de Zoom, pero el que reportó un buen promedio de eficiencia, en el inició a distancia del ciclo escolar 2020-2021 de nivel Básico, propiciado por lo de la contingencia generada por Covid19, es el secretario de Educación y Cultura (SEC), Víctor Guerrero, de ahí que lo calificara de aprobatorio. ¡Órale!

Y es que en base al positivo saldo reportado por Guerrero González, siguieron al pie de la letra el plan trazado por la “Gober”, Claudia Pavlovich Arellano, de ahí que desde temprano se estableciera el contacto entre los directores de las escuelas, docentes, estudiantes y padres de familia, y en muchos casos eso se hizo hasta desde el fin de semana previo; además de atender las inquietudes de la comunidad escolar en general.

De ahí que en ese inédito escenario es que iniciaran clases desde casa 597 mil 340 alumnos inscritos en los planteles públicos y particulares de Prescolar, Primaria y Secundaria de Sonora, quienes reciben cátedra por parte de 25 mil 305 profesores, apoyados en el nuevo modelo académico basado en la difusión de los contenidos por la televisión, Internet y la radio, en lo que la epidemia permite el regreso a las aulas.

Casi por nada es que Víctor José resaltara, que se amplió la capacidad y cobertura de la Línea de la Educación, 2897601 al 05; además de comenzarse un servicio de información y comunicación directa con los papás mediante whatsapp, al cual pueden registrarse con mensaje al 6624222869, 6621746169, 6624203094, como parte de una alternativa para mantener la cercanía, como lo propusiera la Mandataria Estatal. ¡Qué tal!

No en balde es que el titular de la SEC señalaraque el trabajo maestro-paterfamilias será fundamental para poder decir prueba superada, si se analiza que de arranque hay muchas dudas, las que consideran como normales, en lo que se hacen los ajustes con el paso de los días, ya que la mayoría no identificaba ni los canales televisivos, además de que los de nuevo ingreso querían conocer a su “Profe” y puras de esas.

