La que vaya que ha resultado "un pescado enjabonado", pues dejara de ser de Guaymas, es la por algo repudiada alcaldesa de ese puerto, Sara Valle, por ahora llegar al grado de querer "hacerles de agua" las indemnizaciones a las viudas de tres policías municipales asesinados en el 2019, por seguirlas trayendo a puras vueltas y promesas después de un año.

Porque ahora les salió a las doñas dolientes, con que es el Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, el que dizque les quedó mal, según esto por no haber etiquetado los recursos que ella le gestionara, por lo que a ese punto es que también lo está “embroncando”, de ahí que por todos lados esté abriendo frentes, como si los que ya tiene no fueran suficientes. De ese pelo.

De esa forma consideran que Sara ha seguido repartiendo lo que le sobra, como es la falsedad que dicen que la caracteriza, de ahí que ya la comparen con “La Chimoltrufia”, por un día decirles una cosa, y al otro manejarles otra, después de que en un principio a Reyna Rodríguez Corral, Cynthya López Avilés y María López Tirado, les prometiera $200 mil pesos, y en abonos, pero al final han quedado en mera palabra.

Casi por nada es que las esposas de los agentes fallecidos advirtieran que ahora trataran de entrevistarse con Durazo Montaño, en un intento desesperado para que finalmente les hagan justicia, después de que la insensible de Valle Dessens también se escudara, en que incluso ya también le pidió el apoyo al “Pejidente”, Manuel López Obrador, ante lo que deducen que ya no halla a quien “tirarle la bolita”. ¡Pácatelas!

Y para quien dude lo anterior, para prueba está que las afectadas ya también interpusieron una denuncia por omisión ante la Contraloría Municipal de ese puerto contra la munícipe emanada de la alianza Junto Haremos Historia, conformada por Morena, PT y el PES, por dicho incumplimiento, pero si se toma en cuenta que es una instancia de la que es jueza y parte, pues ya estuvo que igualmente no le darán para delante. ¡Vóitelas!

Por lo que así está la exhibida, e injusticia que le achacan a Valle, y que aseguran que es un de tantas, aunque en este caso no creen que haya puesto muy contento al también precandidato a la gubernatura de Alfonso, por la manera en que lo emboletara, al hacerlo ver como el malo de esa película, o más bien el incumplido, de ahí por qué estilan que los elementos policiales ya también nomás hacen como que vigilan, y no es para menos.

Evidencian a operadores de la seguridad…Para que vean hasta donde está llegando ya la inseguridad en Magdalena, que trascendiera que un empresario restaurantero de esa membrillera ciudad se acaba de poner en huelga de hambre para exigir que lo atienda el mismísimo “Presi”, Manuel López Obrador, para solicitarle más seguridad para los habitantes del Norte de la Entidad. ¡Tómala!

O séase que es un síntoma de la desesperación a la que ya están llegando los ciudadanos, como lo evidencia ese ayuno en que se pusiera, Luis Carlos Albelais Peral, que es uno de los comerciantes más conocidos de esa localidad y la región, ya que es dueño de un famoso restaurante de carne asada y platillos sonorenses, de ahí que el ¡S.O.S! lo está lanzando no un cualquiera, sino más bien un personaje muy bien identificado. ¡Ñácas!

No en balde es que Albelais Peral ventilara, que ya han pasado muchas cosas en esa zona, al punto de que mataron a un ex alcalde de ese municipio, al quedar en medio del fuego cruzado de un enfrentamiento entre sicarios, de ahí el exhorto que hiciera, de la necesidad y urgencia de que López Obrador los escuche, por las tantas cosas que prometiera en campaña, por lo que así está el público reclamo. De ese tamaño.

Así que es una exigencia con la que también está poniendo en evidencia al “Presimun” de esa municipalidad, Francisco Javier “Chato” Zepeda Munro, al igual proponer la instalación de mesas de trabajo, con las que buscarían la mejoría de los magdalenenses; aunque a las que primero “les quedó el saco”, es a las corporaciones policíacas, así como a la Guardia Nacional, Ejército y demás. Ni más ni menos.

“Echarán la mano” a gremio artístico…La que está más que claro que a ningún sector ha dejado de respaldar, en la presente epidemia, es la ejecutiva estatal Claudia Pavlovich, y para seña está que desde este mes de agosto, y hasta diciembre, beneficiarán a unos mil 200 artistas a través del Instituto Sonorense de Cultura (ISC), según lo anunciado por su titular, Mario Welfo Álvarez Beltrán. De ese vuelo.

Y es que de acuerdo a lo adelantado por Álvarez Beltrán, con ese fin lanzaron 26 convocatorias de fondos federales y estatales, con apoyo$ que van desde los mil, hasta los $300 mil pesos, para otorgar alrededor de 800 incentivo$ a los integrantes del ámbito cultural, que al igual que el resto de los sonorense, han resentido la crisis económica provocada por la paralización causada por el coronavirus en todos los sentidos. ¡Ups!

Luego entonces de esa manera es que “le$ estarán echando la mano”, a quienes viven del arte y el espectáculo, pero que por ser un rubro que está dentro de los no esenciales, o prioritarios, es que tuvieran que bajar el telón, como medida de prevención para evitar los contagios de esa enfermedad, y que es por lo que crearan ese esquema en el que ya pueden participar, registrándose para poder calificar para esas asignaciones.

Razón por la cual es que Pavlovich Arellano resaltara, que esos respaldos que se idearan y programaran, son un premio al esfuerzo de los que conforman esa comunidad artística, y que es de las que más ha resentido la emergencia de salud, por no solamente vivir del aplauso, sino de los ingresos que les generan los eventos en que participan y, que se han vistos suspendidos, como por ejemplo las Fiestas del Pitic de Hermosillo.

Es por lo que Mario Welfo adelantara, que los interesados ya podrán apuntarse en el portal convocatoriasculturales.sonora.gob.mx, para efecto de que puedan acceder a ese beneficio monetario.

Adelantan posible alerta en carreteras…Por donde se vea, pero la que finalmente está confirmando que el gobierno gabacho no habla nomás por hablar, a la hora de prevenir a sus connacionales, es la de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE), Claudia Indira Contreras, al destapar que igualmente ya analizan el emitir alertas de viaje para Sonora, por lo inseguras que ya están algunas zonas.

Prueba de ello es que Contreras Córdova advirtiera, que están por lanzar algo así como un ¡S.O.S! para alertara la población, a la hora de transitar por la carretera en el tramo Santa Ana-San Luis Río Colorado, a raíz de los hechos violentos que se han presentado recientemente en esa región, de ahí que quieran impedir que sean víctimas de la delincuencia, y en todas sus manifestaciones, por como ya ha sucedido cada cosa. ¡Mínimo!

A tal extremo está la formalidad con la que están reconociendo esa inseguridad que impera por esas latitudes, que Claudia Indira ventilara que ya se analizan estrategias en la denominada Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz, con la finalidad de frenar hechos como privaciones ilegales de la libertad, presencia de gente armada en esa vía carretera, así como despojos de autos y hallazgos de cuerpos, entre otros. ¡Órale!

Dicho de otra manera, ahora sí que comenzarán a “echar aguas” al estilo del cómo lo hacen los gringos, o el Departamento de Estado de los Estados Unidos, cuando se pone “caliente” de más algún sector de la Entidad, y le recomiendan a su gente el no viajar a ciertas ciudades y carreteras, para mínimo no ser asaltados. ¡Glúp!

Ciertamente que no es para menos el que Contreras Córdova esté dando un grito a tiempo, o ante de que sea demasiado tarde, a partir de que cada vez han sido más constantes las denuncias virtuales han aflorado, de personas, familias, comerciantes y viajeros que han sido afectados por el hampa al cruzar por ese territorio, con todo y que de alguna manera eso también deje entrever que ya han sido rebasados. A ese punto.

¿Terminarán en algo los videoescándalos?…Ahora sí que por los videos no ser nada nuevo, en torno a los escándalos por corrupción, como los $oborno$ que ahora sacara a flote el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) procesado por corrupto, Emilio Lozoya, es que la novedad sería el que por fin terminen en algo, porque igual en el 2004 cacharon a René Bejarano, y al final no pasó nada, y siguió en la polaca.

Motivo por el cual es que al “Presi”, Manuel López Obrador, no le quede el festinar el que es una “mirruña” lo que se robaron con esos “moche$” de más de 80 millones de pesosque le entregaran a senadores y legisladores del PAN, PRD y PRI, para que votaran a favor de la Reforma Energética impulsada por el ex Presidente, Enrique Peña Nieto, y es que Bejarano, o “Bajalana”, en algún momento fue de sus partidarios.

Aunque por encima de venganzas políticas y exhibidas mediáticas, hay que ver sí ahora sí aplican la Ley por esas corruptelas que siempre se han practicado, pero contra las que nunca han actuado en consecuencia, de ahí el gran dilema que hay, respecto a si esta vez sí meterán a alguien, o algunos a la cárcel, y es que varios de ellos hoy en día ya son gobernadores, como el perredista Miguel Barbosa de Puebla. Así la salpicada.

Y en cuya “polla” también están los panuchos de Ricardo Anaya, Francisco Domínguez, Jorge Luis Lavalle y Salvador Vega Casillas; así como el priísta, David Penchyna, en lo que apenas es la punta del iceberg de lo que siempre se ha hecho, pero que jamás se ha castigado, por dé a cómo terminaban tapándose con la misma corrupta cobija, y que esta vez se espera que no suceda, por esas transas ocurridas entre el 2013-2014.

