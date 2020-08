Sin Medias Tintas

¿Se pasa de copas e influyente delegado?

¿Se pasa de copas e influyente delegado?…A quien dicen que no sólo “lo mareó el poder”, sino también el alcohol, es el delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Benjamín Hurtado, por el escándalo queaseguran que protagonizara el fin de semana y que fuera videograbado, cuando dizque a punto briago fue sacado por los guardias de unestablecimiento comercial por lo pasado de borracho que andaba.

Así estuvo el exceso de prepotencia e influyentísimo en todo su esplendor,en el que supuestamente incurrió Hurtado Aguirre, quien para evitar ser detenidoante a los policías municipales se jactó de su relación con el “Pejidente”, Manuel López Obrador; así como con el canciller, Marcelo Ebrard, que es el que lo “acomodara” en esa chamba enel 2019, aunque ahora están saliendo con que renunció desde el pasado mes de abril. ¿Será?

En lo que es un bochornoso ¿y borrachoso? hecho que el funcionario, ¿o ex de la SER?,ahora niega, por encima de que se difundiera un video en las redes sociales que se volviera viral, en el que se le ve y escucha balbucear, al gritarle a los agentes “¿Quién es su jefe?, ¿Quién es el jefe de todos ustedes?”, eso mientras hablaba por teléfono con un tal Sergio, e incluso hasta les pasó “el cel” para que dialogaran con él. ¡Zaz!

A ese grado es que aseguran que Hurtado terminó de “enseñar el cobre”, en cuanto al perfil déspota con el que siempre lo han identificado, y que públicamente terminó comprobando de viva voz, y teniendo como testigo a su amiga, que es otra protagonista por el estilo, como es la ex perredista y ex delegada de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Petra Santos Ortiz. De ese pelo.

Y para quien dude de lo anterior, es que, al calor del altercado con los elementos policíacos, la misma Santos intentó convencerlo de retirarse para que no siguiera exhibiéndose y haciendo más grande el show, pero hasta a ella le gritó algo así como ¡tú cállate! y le retiró la mano con la que lojalaba para llevárselo, por lo que así es que se le viera fuera de sí, por presuntamente no haber andado en sus “cinco sentidos”. ¡Tómala!

Sin embargo y a pesar de las ínfulas con que se manejara el político en mención y ex cabecilla de agricultores de la Costa de Hermosillo, la cruda realidad es que es una alteración y falta a la autoridad policial que volvió a quedar en la impunidad, porque lo que son los polizontes que llegara a eso de las 21:00 horas de la noche, simplemente le permitieron que se fuera, cuando era como para que lo hubieran detenido, pero “se arrugaron”.

A no ser y que el Comisario General de la Policía de Hermosillo, Gilberto Landeros Briseño, es el que haya dado la orden de que lo dejaran ir, cosa que no habría sucedido con cualquier hijo de vecino, o ciudadano, a los que sí luego luego arrestan hasta por mirarlos feo, con todo y que así están, pero en esta ocasión tuvieron esa consideración con el alterado de Hurtado Aguirre, a pesar de que es de esas que indignan a la ciudadanía.

De ahí que con todo y lo que diga AMLO, de que esas cosas sólo pasaban antes, pero en la práctica se sigue demostrado que con decir ¡soy de Morena!, o ¿no saben con quién se meten?, continúan fomentando la impunidad, al pisotear la Ley, como esta vez ocurriera, a menos que Landeros explique por qué se “la perdonaron” a Benjamín, aún y cuando filtraran quese pasó no sólo de copas, sino de prepotente e influente.

Pero eso y más puede esperarse, después de que el dirigente ¿o tapadera? estatal de Morena, Jacobo Mendoza Ruiz,cínicamente ayer saliera con que no tiene opinión, haciendo valedero aquello de que el que calla otorga.

Llega a mayores la protesta de yaqui$…Las que sí que ya pasaron a mayores, al afectar a más pobladores, son las crecientes agitaciones de los yaquis disidentes que se ostentan como autoridades duales o rebeldes, porque no conformes con bloquear la carretera de Cuatro Carriles y las vías del tren, ahora cerraron la llave del Acueducto Yaqui-Guaymas, dejando a dos terceras partes de ese puerto sin agua y a Empalme.

En lo que es una condenable e inhumana acción de protesta que ahora justificaran, por la negativa de otra tachada de visceral, como es la alcaldesa de Guaymas, Sara Valle Dessens, porque según esto no ha querido participar ni en las dos frustradas reuniones previas que se han cancelado con funcionarios enviados por el Presidente de la República, de ahí que se esperaba que ayer por la tarde, ahora sí a la tercera fuera la vencida.

Aunque manejan que más bien se trató de una nueva medida de presión de esos calificados de agitadores étnicos, por el desaire que les hiciera el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, al no llegar al encuentro del lunes, dizque porque no “agarró avión”, perotampoco el martes se concretó ese en encuentro, o encontronazo, a pesar de que ya estaba en Sonora.

Es por eso que los inconformes ahora llegaran al extremo de cortarle el suministro de agua potable a dos ciudades, que en parte de abastecen del río yaqui, por un ducto que cruza por el territorio de esa tribu, causando que unos cuarenta sectores del puerto y San Carlos se quedaran “secos”, o sin el vital líquido, no obstante que ya ayer lo abrieron, pero amenazando con volver a cerrarlo, si Sara no les cumple sus demandas.

O séase que así está el impune actuar de ese grupúsculo de inconformes, y todo porque el gobierno federal no ha “tomado el toro por los cuernos”, si se analiza que de nada sirvió que el mismo “Presi”, Manuel López Obrador, viniera a pedirles perdón en su reciente visita, de ahí que advirtieran que usarían a Regino para enviarle un plan alternativocon sus exigencias, después de que no se reuniera con ellos. ¡De ese vuelo!

Y si a eso se le agrega que Valle Dessens ya también “se lavó las manos”, como reiteradamente lo ha hecho, al señalar que es un conflicto que le compete resolver a la Federación, pues sí que es un lío que luce entrampado por todos lados, y a tal punto le está “sacando al bulto”, que como su desrepresentante iba a mandar al secretario del Ayuntamiento, Arturo Lomelí, no importándole que reclaman es su presencia.

“Entre la espada y la pared” alcaldesa…Está visto que la que insiste en “jugar con fuego”, es la alcaldesa, Celida López Cárdenas, al adelantar que no descarta la posibilidad de una vez más implementar las restricciones de movilidad en “Hornosío”, sobre todo la vial, en caso de presentarse un rebrote de coronavirus, ante el relajamiento social de los ciudadanos, por en la generalidad no acatar las recomendaciones de salud.

Eso por como ya ha quedado más que demostrado, que es una medida extrema que ha causado el malestar de las mayorías, principalmente la del tránsito vehicular en la ciudad, aunque en contra parte Célida Teresa advierte que la reactivación de las actividades no esenciales y la cancelación de la prohibición para andar en carro sin horario, no deben entenderse como que la epidemia ya desapareció y no hay riesgo de contagios.

Al López Cárdenas aclarar,que, aunque en esta Capital ya se aplicó el color naranja del semáforo epidemiológico, pero que eso no implica que puede andarse como si nada en la calle, o sin respetar la más mínima prevención, como es la utilización del cubreboca y la sana distancia, para no contraer esa letal enfermedad, y que no resurja ese virus, que ya ha infectado a más de 26 mil, con casi 2 mil 500 muertos.

Con todo y que la “Presimun” morenista en parte se está “curando en salud”, al apuntillar que las disposiciones que llegado el momento se tengan que tomar, serían tanto vía Consejo Estatal de Salud, pero también del Comité Municipal de Salud, pero sin pasar por alto que será una promotora de las mismas, en caso de que persista esa irresponsabilidad de muchos hermosillenses, de no querer cuidarse. ¡Mínimo!

Luego entonces así estaría “entre la espada y la pared” la Munícipe, a partir de que muchos han malinterpretado la coloración anaranjadaque ha permitido un mayor movimiento, pero siempre y cuando haya los debidos cuidados sanitarios, aunado a que hay lugares que siguen estando restringidos, como casinos, gimnasios, cines y antros, donde existen aglomeración, así como las pachangas con más de diez personas.

Impondría Trump cuota a mexicanos…Vaya que el que se había tardado en proponer cobrarle a los mexicanos por pasar “al otro lado”, o Gringolandia, es el por algo polémico Mandatario de los EU, Donald Trump, al ahora ocurrírsele que México pague el muro fronterizo con el peaje que le aplicarían a los vehículos que crucen a la frontera, como lo adelantara en un acto proselitista que tuviera en Yuma, Arizona. ¡Órale!

Aúnasí es de entenderse que el arrebatado de Trump, que anda en plena campaña por su reelección, lesprometa el cielo y las estrellas a los estadounidenses, y más porque las últimas encuestas lo ubican como perdedor ante el candidato demócrata, JoeBiden, de ahí que ande como desesperado tratando de convencer al electorado para que nuevamente voten por él, lo que pronostican que no va a suceder. ¿Cómo la ven?

Razón por la cual es que de nuevo retomara su bandera del murito, aunque muy voladamente, y para seña está el que no explicara a cuánto ascendería el pago de la cuota, al en lo general manejar que sería una cantidad pequeña, debido a que son millones los autos y camiones que ingresan diariamente al territorio gabacho, aunque ciertamente que hay sonorenses que así les cobre cien dólares, de todas formas circularían hacia allá.

Aunado a eso también manejó que otra opción de financiamiento a la mexicana,pudiera ser un impuesto a las remesas que le envían los connacionales a sus familias desde Estados Unidos, por lo que así estuvo su “lluvia de ideas”, con tal de cumplir la promesa que hiciera, de que esa barrera divisoria no les costará a los güeros, como una forma de políticamente “echárselos a la bolsa”, de cara a la elección del 4 de noviembre. ¡Glúp!

Y para que vean que para todos tiene el alocado de Donald, resulta que ayer a través de su cuenta de Twitter hizo un llamado a no comprarle llantas de Goodyear, según esto porque esa compañía prohibió portar gorras con su propaganda polaca, o con su eslogan que es “Hacer a América Grande de Nuevo” (MAGA), por lo que así está su intención de boicot, que de inmediato negaran. Ni más ni menos.

