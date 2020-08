Impune ataque al Congreso del Estado

Impune ataque al Congreso del Estado…Y los que volvieron a quedar en la impunidad, son los actos violentos que han seguido promoviendo un grupúsculo de mujeres radicales que se ha camuflajeado de colectivo feministas, y para prueba está el que ahora hicieron blanco de sus ataques a la sede del Congreso del Estado, con el pretexto de oponerse al dictamen de la llamada Ley Olimpia. De ese pelo.

Pues a la clásica, o como ya se las gastan, el pasado viernes un grupito de féminas quiso entrar a la fuerza a las instalaciones de la Cámara de Diputados, según esto para exigir que los diputados no votaran la mencionada legislación como ya la habían aprobado en comisiones, dizque porque no las protege contra la violencia digital y pone en riesgo el penalizar todas las denuncias por exhibir a través de las redes sociales.

Sin embargo en esta ocasión se toparon con pared, o más bien con las cortinas de fierro que preventivamente colocaran en ese recinto legislativo desde el pasado mes de marzo, cuando igual allanaran el inmueble del Poder Judicial para manifestarse contra la violencia en perjuicio del ex sexo débil, pero incongruentemente, al hacerlo de manera violenta, cuando se supone que deberían de poner el buen y ser a la inversa, ¡pero que va!

No obstante y a pesar de que lo volvieron hacer, al caer en esos excesos, de nuevo les perdonaron el que llegaran a tanto, para ahora exigir que a esa controvertida iniciativa le agreguen la palabra “sexual”, que es lo que diera lugar a ese nuevo marco jurídico que ya se ha aprobado en varios Estados, derivado del cómo ventanearan en la red a la activista poblana, Olimpia Melo Cruz, al difundir un video íntimo. Así de grave.

Ya que con todo y eso, después de la citada caldeada sesión se turnó a segunda lectura el controvertido dictamen, para que se regrese a las áreas de Justicia y Derechos Humanos, y Para la Igualdad de Género, y proponer posibles modificaciones a la redacción del texto que modifica el Código Penal para tipificar la violación cibernética de la intimidad, y se someta a votación del Pleno, pero sin definirse fecha. ¡Zaz!

Casi por nada es que quedara la impresión, de que más bien se mandó a la “congeladora”, más que a una mesa de debate y análisis extra, por todos los frentes que se han abierto al respecto, y que han sido azuzados por agitadores que ningunos “pitos tocan”, como señalan con dedo de fuego que es el caso de la por algo tan llevada y traída diputada federal morenista, Wendy Briseño, por ser un ámbito estatal que no le compete.

De ahí por qué digan que Briseño Zuloaga es de las manipuladoras de ese movimiento y con un perfil violento, como el que han venido fomentando desde hace rato, según esto con activistas golpeadoras traídas desde el Centro del País, ante lo que consideran que no es nada extraño el que trajera paseando por todos lados a Olimpia, al punto de que paranoicamente denunciara que las habían perseguido en varios carros.

Pero pasando por alto esa manipulación e intromisión que le achacan a Wendy y sus malas compañías, lo que es el presidente de la Diputación Permanente, Javier Duarte Flores, ya adelantó que no presentarán una denuncia por los destrozos ocasionados, y las pintas con aerosol y puertas forzadas, según esto para generar más polémica, y mandar el mensaje de que ellos sí tienen la capacidad de conciliar. Así el consuelo.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

¡En entredicho! alcaldesa de Guaymas…Quien se demostró que tardó en dar de baja al policía municipal ejecutado el pasado sábado, Remberto Gastélum Barrios, es la alcaldesa de Guaymas, Sara Valle Dessens, y es que un día después durante su velorio un comando armado también asesinó a un primo de él, al acudir a la funeraria y abrir fuego en el exterior, resultado además dos personas lesionadas. De ese vuelo.

Toda vez que a los días de ser despedido Gastélum Barrios, fue acribillado en su propio domicilio, cuando se encontraba regando plantas, lo que habla de que ya lo tenían en la mira, pues para mayores señas era de los agentes que sobreviviera al sonado y letal ataque ocurrido en octubre del 2018, contra el Grupo Operativo de la Policía Municipal de ese puerto, el cual dejara cinco elementos muertos. Ni más ni menos.

Y para quien dude de los anterior, ahí tienen que pleno acto fúnebre los sicarios atentaron mortalmente contra Antonio Ramos Valenzuela, de oficio plomero, quien había llegado de Hermosillo, ya que cuando estaba en compañía de su esposa arribaron al lugar varios hombres en un vehículo, desde el cual le dispararon, logrando la mujer ponerse a salvo, pero lo que es él cayó sobre la banqueta, en la que quedó sin vida. ¡Palos!

Al ser un doble crimen que no tiene visos de ser casual, sino todo lo contrario, pero aún así lo que es Valle Dessesn se había amachado en mantener a esa clase de cuadros policíacos, hasta que se vio obligada por las circunstancias a despedirlos, como consecuencia de que no habían pasado los exámenes de confianza, y que es lo que le habían echado en cara una y otra vez, ante la alta incidencia delictiva de alto impacto. ¡Ñácas!

No en balde es que a mediados de la semana pasada se anunciara el cese de una cuarentena de esos polizontes que ya no eran de fiar, por representaban un riesgo para la sociedad, pero orillado por la presión que ya hicieran las instancias federales y estatales de ese ámbito, porque si por Sara fuera, y a pesar de los pesares, muy seguramente que todavía los tuviera enlistados en las filas de su corporación. Así el solapamiento.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Envían a alguien a calmar a los yaqui$…Por aquello de que más vale tarde que nunca, donde por fin ya se mira una luz al final del túnel, o mejor dicho de la bloqueada carretera de Cuatro Carriles, por cómo ayer por la tarde los yaquis rebeldes que mantienen ese movimiento de protesta, esperaban la llegada del titular del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), un tal Adelfo Regino Montes. ¿Será?

En lo que es una venida de Adelfo Regino que ya daban por hecho, que alrededor del mediodía suspendieron momentáneamente el cierre de esa cinta asfáltica Federal México 15, misma que desde hace 10 días han tenido bloqueada de manera intermitente y por algunos lapsos hasta de forma total, para exigir ser atendidos por el “Pejidente”, Manuel López Obrador, quien cuando menos finalmente ya les mandó a alguien.

Y es que por la mañana López Obrador había anticipado que les enviaría a Montes, pero no para “tirar al monte”, sino por ser su representante en la Comisión de Justicia que recién formara para atender las demandas de los ocho pueblos de esa etnia, y tratar de dialogar con los inconformes, con la intención de llegar a una solución que permita la desbloqueada carretera y ferroviaria con la que han presionado. ¡Pácatelas!

Eso luego de que “apechugara” que hay una división entre los de esa tribu, por a todas luces haber quienes no están de acuerdo con participar en lo que ya se ha planeado y propuesto en lo general con los gobernadores étnicos, o por no tener la información adecuada, aunque dijo ser respetuoso de sus autoridades, aunque ellos no lo están siendo de los ciudadanos, y para seña está el que no les ha importado afectar a terceros. ¡Ñácas!

Aún y cuando como siempre lo que es AMLO de entrada ya culpó a los políticos corruptos de ese eterno lío, al suponer que los están manipulando, pero por encima de sus dichos ya muy recurrentes y desgatados, lo único cierto es que con la presencia del mandamás o menos del INPI se abre una esperanza de que puedan hacerlos entrar en razón por la buenas, para que ya dejen de perjudicar a inocentes y al sector económico.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Apuesta a sumar el nuevo del Isssteson…Donde se consumó el cambio de director general anunciado el fin de semana es en el Isssteson, al ayer ser ratificado en ese puesto el Contador Público, José Martín Nava Velarde, al recibir el aval o visto bueno de los miembros de la Junta Directiva de ese Instituto, con lo que oficialmente reemplazó a Pedro Ángel Contreras López, que estuvo como invitado especial.

Por lo que así se concretó el ¡Sí protesto! de Nava Velarde, quien llega de la Subsecretaría de Recursos Humanos del Gobierno del Estado, además de contar con una experiencia de 22 años en el Servicio Público, así como en el rubro privado, de ahí que se diga que ya es un gallo muy jugado, pero también muy bien intencionado, por como de inicio dijera que llega a sumar, al reconocer que necesitará del apoyo de todos.

Porque José Martín sí que tendrá un gran reto por delante, como es el mantener la mejoría en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson), así como el garantizar la seguridad del personal en tiempos de la actual la pandemia por el Covid-19, lo que no se antoja una tarea fácil, de ahí deberá de asegurarse de contar con un equipo operativo que ya se las sepa de todas todas.

Es por eso que como buen administrador que es y después de agradecer la confianza que le brindara la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, para tomar las riendas de esa institución y continuar fortaleciendo los servicios en beneficio de los 180 mil derechohabientes, es que anunciara que de inmediato se pondrán a revisar los presupuestos diversos para enfocarlos a las necesidades más apremiantes. Ni más ni menos.

