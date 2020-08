Exhiben al de la Barra de Abogados

Exhiben al de la Barra de Abogados…Y el que hacen saber que para nada está siendo como ¡el buen juez que por su casa empieza!, es el a todas luces todavía presidente a la fuerza de la Barra Sonorense de Abogados, Héctor Contreras, a partir de las voces que empezaran a aflorar, de que se está perpetuando en el cargo, derivado de que hace más de un año que se le venció el plazo de doce meses. De ese pelo.

De ahí por qué han surgido señalamientos, de que la dirigencia que encabeza, el de por sí cuestionado de Contreras Pérez, ya raya en la ilegalidad, cuando debería de ser un ejemplo de todo lo contrario, por suponerse que deben “andarse derechitos”, o en el marco del Derecho que dicen representar, a partir de esa imposición que le están echando en cara, y contra la que manejan que nomás no tiene defensa. ¡Zaz!

Y es que aún y cuando esa posición es anual, con la opción de una sola reelección, lo cual no sucedió el pasado 11 de mayo del 2019, que es la fecha en la que llegó a su fin el periodo por el que lo designaran, pero a pesar de eso no ha convocado a la renovación de la directiva de ese gremio de licenciados, de ahí por qué ¡los peros! en su contra no se están haciendo esperar, para que ya deje esa representación. ¡Pácatelas!

Porque dicen que con base en los estatutos que rigen a esa organización de litigantes, desde hace rato que debió haber lanzado la convocatoria, conforme a los artículos 20 y 42, ya que en su “calidad” de “Presi”, es el que debe llamar a una asamblea electiva, como también lo faculta el artículo 37, pero con todo y ello, es evidente que Contreras le ha estado dando la contra a lo estatutario, para quedarse más tiempo. ¡Tómala!

No por nada es que lo menos que se diga, es que hoy en día Héctor está navegando con una bandera espuria y extemporánea, con lo que a querer y no, pero se pone de manifiesto que no tiene la voz completa para abogar por las causas que están fuera de los cauces legales, por en su caso “no hacer malos quesos” al respecto, por la forma en que ha pasado por alto los mismos reglamentos que están para normarlos. Ni más ni menos.

En lo que consideran que es una acción ilegal, que para nada le abona a la imagen de Contreras Pérez, que de por si no es la mejor, después de los malos antecedentes que dejara como Subprocurador de “Injusticia” del Estado, por allá en octubre del 2006, de ahí por qué lo mejor sería el que no siguiera metiéndose “en camisa de once varas”, como desde ya se lo están mandado a recordar, por no querer dejar ese “hueso”. ¡Vóitelas!

“Se anticipa” sindicato contra virus…Quienes están haciendo valedero aquello de que, ¡hay que imitar el buen ejemplo!, son los del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado (Sutspes), cuyo dirigente es Antonio Castro Ruiz, porque al igual que el programa “Anticipa”, que creara la Secretaría de Salud, también se han anticipado al promocionar las pruebas contra el coronavirus. ¡Órale!

Al trascender que ante cualquier sospecha en torno a esa enfermedad, a los afiliados a esa organización sindical les ofrecerán la opción de hacerse ese examen con cargo a un descuento vía nómina, por lo que así estará la facilidad que les darán, para que la falta de liquidez en el momento no sea impedimento para que salgan de dudas, en cuanto a si pudieran ser portadores de ese patógeno que ha proliferado por todos lados.

Con ese fin ese que Luis Antonio ventilara que establecieron un convenio con la Clínica de Imagen y Salud Nutricional, otorgándole a los jubilados un precio especial; en tanto que para los burócratas en activo tendrá un costo de mil 450 pesos, en lo que es una examinada que podrían hacerse previa cita, en un horario de 9:00 a 12:00 horas, por lo que así está esa estrategia para prevenir antes que lamentar. ¡Qué tal!

Más menos así está la sensibilidad que están exhibiendo Castro Ruiz y compañía, por estarse viendo muy preventivos contra esa infección que a todo mundo trae de cabeza, al cuando menos darle la seguridad a la planta laboral que representan, de descartar esa contagiadera, sobre todo a los que se mantienen en guardia en las oficinas, en lo que es un beneficio que también alcanza a sus familias. Así el beneficio.

De esa forma está esa positiva sintomatología de los del Sutspes, por ser un respaldo que no se ha sabido que hayan dado otros sindicatos, con todo y que la actual emergencia de salud amerita eso y más. ¿Qué no?

Siguen camiones “sin entrar al carril”…Los que todo hace indicar que se resisten a “entrar al carril”, para sacarle la vuelta al Covid-19, son los concesionarios del transporte urbano de esta Ciudad del Sol, según se deduce de la denuncia que ahora hiciera el dirigente de la Unión de Usuarios de Hermosillo (UUH), Ignacio Peinado, de que los camiones siguen siendo insuficientes para evitar contagios. ¡Ñácas!

A ese grado ha persistido la negligencia de las empresas que explotan ese servicio transporteril, que son Movilidad Integral de Hermosillo y Administración Corporativa de Hermosillo, y es que por más compromisos que han hecho, vía el director del Autotransporte estatal, Carlos Morales, pero lo cierto es que no han puesto en circulación más ruleteros, y es por lo que continúan estando en riesgo los pasajeros. ¡Glúp!

Es por eso de la gran interrogante que hay, tocante a que si de quién es la responsabilidad de esa indolencia, por a todas luces no estarse respetando algo que es por demás básico, como es que sólo operen a la mitad de su capacidad, para que pueda viajarse con doña Susana Distancia, como lo han recomendado los comités de Salud Municipal y Estatal, a los que simplemente han ignorado, por seguir transitando “hasta las manitas”.

No en balde es que Peinado Luna reiterara lo que ya se ha denunciado hasta el cansancio, pero que a Morales Buelna “le ha entrado por un oído y salido por otro”, de que ni siquiera han incrementado los “rulas” en aquellas rutas con más demanda, así como en las conocidas como “horas pico”, lo que está de no creerse.

Aún y cuando una y otra vez se ha advertido, de que es un servicio esencial en el que hay mayor probabilidad “de pescar” esa virulencia, de ahí el porqué de la propuesta que hacen, de no escatimar esfuerzos ni recursos para proteger a quienes tienen la necesidad de trasladarse en camión, aunque eso y más puede esperarse, si ni tan sólo han podido hacer que quienes se suban usen cubrebocas. De ese tamaño.

Se ajusta SEC a “nueva normalidad”…Está claro que quienes han tenido que seguirse adaptando a la “nueva normalidad” provocada por el coronavirus, son los de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), cuyo titular es Víctor Guerrero, al punto de que ahora no pudieran aplicarle el examen del Ceneval para el programa PrepaSonora a los egresados de Secundaría, de ahí que los lugares se asignarán por promedio.

Toda vez que al todavía no estar las condiciones dadas para realizar un examen presencial en las escuelas, es por lo que la Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior determinar ese procedimiento, debido a que existen muchos estudiantes que no cuentan con los medios mínimos necesarios para hacer esa prueba en línea desde casa, pero en igualdad de circunstancias. De ese vuelo.

Con todo y que Guerrero y compañía precisaran, que otro de los motivos por los que tomaron esa decisión, es para garantizar la integridad del alumnado, personal docente, directivos e intendentes de los planteles de Preparatoria, y para lo cual también validarán las opciones de preferencia de centro escolar que marcaron los aspirantes al momento de hacer el registro para esa suspendida examinada en la Prepa Sonora. Así el ajuste.

Sin embargo, y con todo y ese cambio, a los 39 mil 203 secundarianos que se apuntaron se les está garantizado un espacio en una “Prepa” pública, e incluso a quienes no lo hicieron por haber proyectado estudiar en una escuela privada, pero que por la crisis económica que causara la contingencia de salud, es que hubieran cambiado de planes, de ahí que programarán un periodo extraordinario para registrarlos. ¡Mínimo!

No obstante que para los que ya estaban encaminados en ese proceso, los resultados de colocación se publicarán el 1 de septiembre en la página www.prepasonora.gob.mx; así como en las redes sociales de la SEC, y sitios oficiales de los Subsistemas de Educación Media Superior; y ya poder inscribirse del 2 al 6 del mismo mes; para quedar oficializado dos días después, e iniciar clases a distancia cuando lo indique la SEP.

