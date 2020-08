Cunde como coronavirus Ca$o Lozoya

Pide la “Gober” a AMLO el cubreboca

Pasan a Hermosillo del rojo al naranja

Van al alza el robo de autos en tránsito

Cunde como coronavirus Ca$o Lozoya…Con todo y que del dicho al hecho, y en este caso a lo probado, todavía mucho trecho, pero el que ya hayan denunciado a Enrique Peña Nieto, por dizque recibir sobornos de la compañía bra$ileña Odebrech para su campaña presidencial en el 2012, ya hizo que la corrupción polaca le robora reflectores a los más de 54 mil muertos que ha provocado el coronavirus.

Si se parte de que el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, no está diciendo nada nuevo sobre las corruptelas que le achacan a Peña Nieto y su pandilla, de ahí que su sexenio sea considerado como el más corrupto de la historia contemporánea, aunque la novedad es que presentara una demanda ante Fiscalía General de la República (FGR), donde los liga a esas “mochada$”. De ese pelo.

Porque de acuerdo “a la sopa que soltara” Lozoya Austin, y con la que también embarrara al ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, ventila que le ordenaron desviar $100 millones de pesos de la citada sobornada para la labor proselitista; y ya después entre el 2013 y 2014 otros $120 millones para comprar el voto de diputados y senadores para que aprobaran las reformas estructurales, entre ellas las criticada energética.

Así se está oficializando la destapada de esa cloaca, luego de que el ex cercano a Peña y hoy testigo protegido del actual gobierno federal, para tratar de no pisar la cárcel, adjuntara como pruebas de su querella un video y recibos, así como cuatro testigos para que sean interrogados tocante a esa imputación, que también implican a un diputado, cinco senadores, un secretario de finanzas de un Partido político, y dos empresas. ¡Mínimo!

Al ser una $alpicadera con la que están agarrando corte parejo, por dé a cómo también saliera a relucir el nombre del ex “Presi” panista, Felipe Calderón, al por el estilo haber hecho lo propio, o ese tipo de corruptos negocios redondo$ con los de Odebrech, al asignarles el contrato de la planta Etileno XXI, localizada en Veracruz, en perjuicio de las finanzas gubernamentales, lo que habla de que así se las ga$taban.

Pero por si eso fuera poco lo que es Lozoya, que saliera huyendo y fuera detenido en España, por ser el operador de todas esas tran$a$ que caen el cohecho, lavado de dinero, asociación delictuosa y hasta delincuencia organizada, igual sacó a colación al ex Mandatario de la Nación, Carlos Salinas, por influir en la asignación de contratos de Pemex por medio de su hijo, por lo que así se estaría de$enredando e$a madeja.

Aunque lo que deja entrevar que ya no habrá intocables, al menos en lo mediático, es que ayer el “Pejidente”, Manuel López Obrador, adelantara que la FGR deberá citar a declarar a Peña y Calderón Hinojosa, lo que todavía está por verse, y más cuando insistiera que para juzgárseles tendría que hacerse una consulta pública, como si con las evidencias judiciales no bastara, de ahí que huela a puro circo, maroma y teatro. ¿Qué no?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pide la “Gober” a AMLO el cubreboca…Y por aquello del que dirán, la que trascendió que le dijo al “Preciso”, Manuel López Obrador, que se pusiera el cubrebocas, es la “Gober” Claudia Pavlovich Arellano, en el marco de la gira que hizo la semana pasada por el Sur del Estado, según esto para que no fueran a decir que aquí hay corrupción, y que por eso no se lo colocaba. De ese vuelo.

En lo que es algo que se supiera por la misma confesión que ayer hiciera AMLO en la conferencia mañanera, al otra vez más ser cuestionado del porque se resiste a utilizar ese artículo de protección para prevenir la propagación del Covid-19, y es cuando dijo: “La gobernadora de Sonora me dice: ‘le pido de favor que se ponga el cubrebocas, porque están diciendo que aquí usted no se pone el cubrebocas porque hay corrupción”.

Ante lo cual aclaró que lo que en su momento expresó es que: “Yo dije me voy a poner el tapabocas cuando ya no haya corrupción, eso fue lo que dije. Me toman una foto con el cubrebocas y ‘ya no hay corrupción’, no, no dije cubreboca, dije tapaboca”, de ahí que fuera una aclarada que se convirtió en un juego de palabras, al una y otra vez repetir el nombre de ese implemento preventivo. ¿Cómo la ven?

Sin embargo y por encima de lo amachado que ha estado Andrés Manuel para no usarlo, al asegurar que sólo si los especialistas de salud le indican que ayuda a no contagiarse lo hará, lo que es Claudia con la petición que le hiciera puso en evidencia dos cosas, la primera la confianza que le tiene, como para haberle hecho esa sugerencia; y la segunda de que tiene su conciencia tranquila, por encabezar un gobierno transparente.

Más menos así estuvo ese detalle chusco que se presentara en la séptima gira que realizara por estos lares, y que se le quedó muy grabado, de ahí que lo pusiera como ejemplo, a la par que también aprovechara para “echarle tierra” a los medios de comunicación, al reiterar que le cambian las cosas, como cuando le distorsionaran la frase: “Al diablo con sus instituciones”, por la de “al diablo con las instituciones”.

Por cierto que en el Día Internacional de la Juventud que se celebra en pleno “miércoles de calentamiento”, Pavlovich Arellano hizo un llamado a los jóvenes para que sigan superándose y sean el futuro sonorense, por hoy en día ser los expertos en las nuevas tecnologías, lo que es fundamental para desarrollo y crecimiento.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pasan a Hermosillo del rojo al naranja…No obstante y el riesgo que implica, pero finalmente el Comité Municipal de Salud de esta Capital aprobó el cambio de rojo a anaranjado para Hermosillo, como lo marcaba el semáforo epidemiológico nacional contra el coronavirus, con lo que desde ya se eliminó la restricción de movilidad vehicular, además de permitirse la apertura de comercios no esenciales. ¡Qué tal!

Aún y cuando la alcaldesa Célida López Cárdenas aclarara, que el que ahora se esté en naranja no significa el bajar la guardia, en lo referente a mantener las medias de prevención, al apuntillar que hoy más que nunca los hermosillenses deben ser corresponsables con la “nueva normalidad”, en aras de evitar que haya un rebrote de esa enfermedad con la liberación de muchas actividades, con el fin de promover la reactivación económica.

Ya que con esa modificación se ampliarán los horarios de restaurantes y comercios, pero de una manera escalonada, y al 50% de su capacidad, al igual que los hoteles, peluquerías, estéticas, barberías, spas, centro de masajes, parques y plazas; estos últimos igualmente con una afluencia a la mitad; mientras que las iglesias, o cualquier centro de culto religioso lo harán con un 25% de asistencia, es decir, una cuarta parte. Así el dato.

Mientras que los que seguirán suspendidos serán los cines, gimnasios, teatros, museos, bares, centros nocturnos, eventos masivos, centros recreativos, casinos, salones de eventos, así como los conciertos, parques de diversiones, balnearios, ferias y salones sociales, festejos y reuniones, eso hasta que baje el riesgo de la contagiadera, y para lo cual serán evaluadas las solicitudes que se hagan ante el aludido Comité. ¡Órale!

En tanto que sí permitirán el desarrollo de actividades deportivas que estén consideradas de bajo contacto físico, pero sin público, como el ajedrez, atletismo, ciclismo, golf, squash, halterofilia, tenis, tenis de mesa, bádminton, natación, triatlón, beisbol, softbol, slowpitch y tiro con arco; aunque lo que es el resto de las disciplinas se mantendrán prohibidas hasta nuevo aviso, o siempre y cuando haya una mejoría. ¿Será?

O séase así está la “luz verde” que le están dando a los ciudadanos para que anden “hechos la mocha”, sin pasar por alto que desde como una semana que ya se ve una mayor movedera de gente, de ahí que Célida Teresa sólo esté formalizando ese movimiento ciudadano, que a ver si no resulta contraproducente. ¡Ups!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Van al alza el robo de autos en tránsito…Vaya que la que ya se volvió una constante, a la que le han sacado la vuelta las autoridades, es la inseguridad que priva en las carreteras de Sonora, pero sobre todo en la llamada internacional, o federal, por los robos de autos en pleno tránsito que empezaran en Guaymas y Empalme, y que ya se extendieron a la zona Norte, y generalmente por parte de comandos armados. ¡Zaz!

Casi por nada es que ya se llegara al grado, de que el gobierno de Estados Unidos emitiera una alerta para advertirle a sus ciudadanos que no viajen por las rúas sonorenses, y en especial por la conocida como Cuatro Carriles, al punto de que ya se los prohibió a sus funcionarios diplomáticos, y más que nada por las regiones de Caborca, Sonoyta y la frontera, al hoy por hoy estar catalogadas como de las más inseguras. Así el riesgo.

Tan es así que para quien dude de lo anterior, ahí está el ¡S.O.S! que ya lanzara el vicepresidente de la Cámara de la Industria y Transformación (Canacintra) en el área del pacífico, Hipólito Sedano Ruiz, en cuanto a que el peligro que hay en esas vías de comunicación terrestre ya les está “pegando” en todos los ámbitos del sector económico, y no se diga en la imagen de ese rubro. De ese tamaño.

Toda vez que entre los bloqueos carreteros que hacen los de la tribu yaqui para cobrarle$ cuota$, y la toma de las casetas de cobro, ¿o de robo?, por parte de grupos que demandan su liberación, ya no se la estaban acabando, ante los retrasos que sufren en la transportación de mercancías, pero ahora el acabose han sido esos impunes atracos en despoblado que se han estado perpetrando, y sin que hayan sido esclarecidos. ¡Glúp!

Si se toma en cuenta que los de la Policía Federal Preventiva (PFP), antes Federal de Caminos, y la Guardia Nacional, simplemente no han dado señales de vida, y mucho menos han dicho “esta boca es mía”, ante esos asaltos que ya no son hechos aislado, sino recurrentes. Así el dejar pasar.

