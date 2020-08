Se la ponen más fácil a empresarios

“Tienen un respiro” los del Isssteson

Inicia Unison con un buen promedio

Queda corta una “Ley antichatarra”

Se la ponen más fácil a empresarios…La que sigue dando muestras de no estarse quedado de brazos cruzados, ante la pandemia del Covid-19, es la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, y para prueba está el que ahora enviará una iniciativa al Congreso del Estado, para que las pequeñas y medianas empresas abran un nuevo negocio rápido, y sin tener que esperar a que todos los trámites sean “palomeados”. De ese pelo.

Pues de acuerdo a la buena nueva anunciada por Claudia, de lo que se trata es que autoricen de manera inmediata la apertura de nuevos changarros del giro micro, pequeño y mediano, y que ya después presenten la tramitología requerida, como son permisos y licencias, eso como parte de una estrategia de facilitación, para apoyar la reactivación económica y de esa forma recuperar los empleos perdidos hasta ahora. ¡Mínimo!

En pocas palabras la Mandataria estatal dejó en claro, que no momento para engorrosos papeleos, sino más bien para hacer del Estado un lugar propicio para la inversión “de volada”, o casi casi al instante, pues la idea es que los requisitos se cumplan hasta cuando las compañías ya estén operando, produciendo y generando puestos de trabajo, como lo demuestra que a la par hasta se van a reducir plazos para los mismos. ¡Zaz!

Más menos así estuvo el anuncio hecho por Pavlovich Arellano, al encabezar una reunión de evaluación del Pacto Para que Siga Sonora, transmitida virtualmente, y en la que la acompañara el secretario de Economía, Jorge Vidal Ahumada, para enlazarse con unas 500 personas, de todos los sectores productivos y sociales, a las que les adelantara, el que como nunca quiera impulsarse la simplificación en ese ámbito. A ese grado.

Y para el caso es que detallara que es una propuesta enmarcada en la Ley de Competitividad y Desarrollo Económico estatal, para que esas aperturadas no requieran previamente de las anuencias de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), siempre y cuando no sean riesgosas como las de las guarderías o gasolineras, por ser de las cosas que detienen el que abran sus puertas con una mayor prontitud. ¡Qué tal!

No en balde es que Pavlovich expresara con todas sus letras que: “Primero doy el aviso que voy a empezar mi negocio y después de un tiempo reúno todos los requisitos que me piden como la licencia de construcción, licencia uso de suelo, licencia de impacto ambiental, y etcétera”, para que finalmente ese sea el punto de partida, y que con ello se mande el mensaje de que aquí es un muy buen lugar para invertir. Así el plan.

O séase que de esa forma quieren que se vea a la Entidad, y como ejemplo puso a dos de las más importantes inversiones que ha habido durante su gestión, como es la reciente ampliación de la Planta Ford de Hermosillo, con 1,400 millones de dólares; y la de Constellation Brands con 1,200 millones de dólares. ¡Órale!

En tanto que Vidal Ahumada ponderara los apoyos fiscales y crediticios puestos en marcha hasta ahora para apoquinar a las compañías que representan 75% de los empleos, así como la promoción que han hecho para concretar la llegada de nuevos capitales, con todo y el impacto negativo de la contingencia sanitaria.

“Tienen un respiro” operadores de Isssteson…Quienes vaya que ya están teniendo un respiro, en cuanto a la atención de pacientes con coronavirus, son los operadores del Isssteson, con todo y la aclaración que hiciera su director general, Pedro Contreras, en torno a un video que se difundiera en las redes sociales, de que ya no había personas hospitalizadas en el área Covid del “Hospital Dr. Ignacio Chávez”. Así el dato.

Y es que en base a la precisión hecha por Contreras López, hasta el pasado “San Lunes” aún tenían internados a 19 enfermos de ese tipo, en uno de los dos pabellones habilitados en el nosocomio para atenderlos; mientras que el que se muestra en las imágenes, es el que por el momento ya liberaron, derivado de que en las últimas tres semanas han bajado los internamientos de 54 a esa cantidad, después de tener hasta 100 diarios. ¡Glúp!

De tal forma que así ha estado la mejoría confirmada por Pedro Ángel, a tal grado que anticipara que incluso ya se están adecuando, porque en caso de mantenerse esa saludable tendencia, a partir de la próxima semana en esa área ya estarían incrementado el tratamiento de derechohabientes con otros padecimientos, de ahí por qué desde ya la estén acondicionando y satinizando, mediante un proceso de desinfección. De ese vuelo.

Ante lo que se saca por conclusión que Contreras y su brazo derecho, como es el Subdirector Médico, Luis Becerra Hurtado, sí que ya no andarán tan a las carreras, después que enfrentaran tal punto de saturación, que tuvieran que acondicionar el hotel de la Sección 54 del SNTE como Hospital Temporal, para canalizar a los contagiados con cuadros leves, o a los que no presentaran una condición grave. Ni más ni menos.

Pero con todo y eso lo que es el titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Isssteson) y Becerra Hurtado no se están confiando, al ya estar preparados por si hubiera un repunte de los afectados por esos letales refriados, de ahí que para hacerle frente a esa posibilidad, es que tendrán como opción de uso el pabellón uno, y es que ahora sí que todo puede pasar con ese desconocido mal.

Y para quien dude de lo anterior, es que ya van más de 24 mil casos, y casi 2 mil 500 muertos, desde hace cinco meses, de los que ellos han atendido 2 mil 200, y hospitalizado a unos 800, en las 65 camas que adaptaron, más las temporales, por lo que así ha estado el reto superado por Pedro y Luis. ¿Cómo la ven?

Inicia Unison con un buen promedio…Ahora sí que como los números no mienten, está más que claro que el que la Unison haya registrado una asistencia estudiantil de entre el 80% y 90%, en lo que fuera el inicio del semestre 2020-2, que por primera vez es bajo la modalidad de clases virtuales por lo de la epidemia de los catarros, es un reflejo de que sólo requiere hacérsele ajustes a ese sistema en línea. De ese tamaño.

Ya que contrario a lo denunciado por los agoreros del desastre, como son los del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (Staus), por voz de su cabecilla Sergio Barraza Félix, que hasta proponían retrasar el arranque de las actividades académicas desde casa, la realidad es que se conectaron más de 32 mil alumnos de licenciatura y posgrado, con lo que es obvio que se cumplieron las expectativas.

Porque a partir de lo aclarado por la Rectoría del Alma Mater, presidida por Enrique Velázquez Contreras, el 10% de retraso en la operatividad en el primer día se debió a que hay algunos estudiantes que no pudieron acceder a las plataformas o porque no habían activado su correo institucional, es decir, nada que no puedan solucionar sobre la marcha, pero siempre y cuando hay voluntad de chambear, no como los del Staus. ¡Palos!

Tan es así que para ejemplo ponen a la Unidad Regional Centro, que comprende los campus Hermosillo y Cajeme, al reportarse que tuvo casi un 100% de la impartición de las materias sin contratiempo, de ahí por qué consideran, que a como avancen los días, tendería a regularizarse el funcionamiento de ese esquema de enseñanza académica a distancia, por aún estarse en un proceso de adaptación. ¿Qué no?

Ante lo que concluyen que lo que se requiere es de una actitud de querer hacer las cosas y el cómo resolver para adaptarse a esa nueva modalidad remota de enseñar, más que el ponerle peros, como lo hiciera Barraza Félix, de ahí que para atender al estudiantado, hasta crearan la [email protected], con la intención de que los miles de universitarios puedan accesar a la red de la “Uni” sin mayores problemas. Así la intención.

Queda corta una “Ley antichatarra”…Y con todo y lo positivo que pueda ser el buscar prohibir la venta de “comida chatarra” ente los menores de edad, como los acaban de aprobar los diputados de Oaxaca, de ahí que a nivel local ya copiara esa iniciativa la diputada morenista, Miroslava Luján López, lo cierto es que se están quedando cortos, al solamente estar viendo lo punitivo, pero no lo preventivo. ¡Tómala!

Si se toma en cuenta que únicamente están atendiendo el efecto, más no las causas de los males de salud que ocasionan esos productos alimenticios, al únicamente sancionar la comercialización de las bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico, como son los refrescos, jugos, papitas y demás, pero no están promoviendo una política preventiva que involucre a las autoridades del sector Salud. ¡Pácatelas!

Eso al una y otra vez ya haber quedado demostrado, que lo que se necesita no son leyes como esas, que terminan “naciendo muertas”, porque en la práctica nunca se aplican, sino más bien el crear conciencia entre la población, pero mediante una campaña integral que mande el mensaje de lo que puede pasarles si consumen esas “cochinadas”, que lo menos que causan son obesidad, diabetes, hipertensión y demás.

Y una evidencia de ello es que por estos lares ya existe el antecedente de la llamada “Ley Churrumaís”, propuesta para evitar la vendimia de esa clase de chucherías en las cooperativas escolares, y a la que nomás al principio se le dio un seguimiento, de ahí que hasta el menú cambiaran esas tienditas, pero ya después no se ha vuelto a saber nada, de si realmente se mantenga una regulación al respecto. Esa es la realidad.

