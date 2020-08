Que ya ¡se pasan! de radicale$ lo$ yaqui$

Que ya ¡se pasan! de radicale$ lo$ yaqui$…Y al que ya le quedó claro, lo radicale$ que son los de la tribu yaqui, por nomás no tener lado, es al “Presi” Andrés Manuel López Obrador, porque con todo y que ayer acudió a Vícam para reunirse con las autoridades tradicionales de esa etnia, en el marco de la gira de dos días que realizara, pero hubo otro grupo que bloqueó la carretera para ser escuchados por separado. ¡Zaz!

A ese extremo es que quedara evidenciado, lo dividido que están entre ellos, al simplemente no ponerse de acuerdo, lo que deja entrever los intere$e$ grupale$ que los mueven, más que las ya muy recicladas demandas de agua, tierras, servicios públicos y derecho$ de paso por su territorio, por de otra forma no explicarse, el que no hayan aprovechado para todos reunirse bajo la misma la ramada con López Obrador. ¿Qué no?

Y para seña está que un grupillo azuzado por un tal, Imuris Buitimea Valdez, cerrara de manera total la Cuatro Carriles, es decir, de ida y de vuelta, provocando un caos vehicular y filas de más de 15 kilómetros, amenazando con no quitarse hasta no ser atendidos por Andrés Manuel, según él por también tener planteamientos que hacerle, con lo que se puso de manifiesto una evidente ingobernabilidad tribal. ¡Mínimo!

Aún y cuando el delegado de Bienestar Social, Jorge Taddei, les advirtiera que AMLO sólo estaría con los jefes pluma blanca, en la cumbre que previamente ya estaba agendada a las 11:00 horas, por ser los únicos reconocidos para tomar decisiones en beneficio de sus pueblos, como dando a entender que los demás tendrían que “alinearse” en ese sentido de un diálogo constructivo y, dejándose de grillas. De ese pelo.

Pero a pesar de esa apertura mostrada por el Mandatario de la Nación, al punto de que adelantara que le pediría una disculpa al pueblo yaqui, por tantos años de maltratos, ya en los hechos con eso le salieron, derivado del cómo estuviera la presión, por parte de quienes a todas luces se oponen a que impere la concordia y reconciliación, al parecer apostándole a la disputa para $acar ganancia a río revuelto.

No por nada es que quedara la impresión generalizada, de que no quieren disculpas sino “lana”, por tener fama de no hacer nada y, nomás estar estirando la mano para que las cosas le$ caigan del cielo, o de “papá gobierno”, de ahí que criticaran el que se les siga consintiendo, al ahora ofrecerles indemnizarlos y hasta restituirles tierras, al anunciar lo que será la Comisión de Justicia para los Pueblos Yaquis. ¡Tooodavía!

Mientras que por otro lado la que no se anduvo por las ramas, al hablar en la conferencia

mañanera que encabezara el “Pejidente” en Obregón, es la gobernadora Claudia Pavlovich, al señalar que los “homicidios dolosos son nuestra pata de palo en Sonora”, al registrar una tendencia al alza desde el 2018, pero que ni así se ha bajado la guardia, y por el contrario se sigue confiando en la coordinación. ¡Órale!

Al apuntillar que el Estado está en el octavo lugar a nivel nacional en ese mortífero rubro, con un 61.61%, cuando la media es del 41.52%; y en la posición 27 en asesinatos con lesiones dolosas, de ahí que el titular de la Marina Armada de México, Rafael Ojeda Durán, “apechugara” que los tres municipios con mayor incidencia delictiva son Hermosillo, Cajeme y Caborca, sin quedarse atrás Guaymas y Empalme. ¡Palos!

Es por eso que el Ejecutivo federal ponderar el trabajo realizado por Claudia en esa insegura área, a la par que destacara la importancia de la creación de cuarteles de la Guardia Nacional en la Entidad, para reforzar el combate contra el hampa, como el que apuntara que ya se construye por tierras cajemenses. ¡Según esto!

En mal momento escándalo de Semarnat…El que vaya que vino a caer en un muy mal momento, es el escándalo causado por el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Toledo, tras filtrarse un audio en el que criticó las “contradicciones” y “luchas de poder” dentro del Gobierno de la 4T, al coincidir con el sexto aniversario del tóxico derrame al río Sonora por parte del Grupo México.

Porque esa “escupida pa´rriba” de Toledo Manzur que se hiciera pública, luego de un cuchupo virtual que tuviera con sus más allegados, vino a desviar la atención en torno a un problemón de contaminación que sigue sin resolverse, como es el que hace una media docena de años provocara la minera Buenavista del Cobre, por la regazón que hiciera de 40 millones de litros de ácido sulfúrico, como consecuencia de una falla operativa.

Ya que desde el 6 de agosto de 2014, los más de 22 mil pobladores afectados, que habitan en siete municipios de la región serrana, continúan a la espera de que les hagan justicia, por a la fecha todavía no remediarse los daños ecológicos; como tampoco les han cumplido con las plantas potabilizadoras que les prometieran; además de que aún esperan la construcción de una clínica para que atiendan a los afectados en su salud.

Sin embargo en un día tan especial el mitote se centró en sí corrían o no al de la Semarnat, aunque lo que es ayer el “Preciso”, Manuel López Obrador, adelantó que no le pedirá la renuncia, al manejar que en su gabinete hay libertad, discrepancias y no un pensamiento único, apuntillando que él tampoco le ha solicitado dejar el cargo, de ahí que sea una exhibida, que por lo pronto quedara “en veremos”. De ese vuelo.

Está “entre la espada y la pared” alcaldesa…Ahora sí que la que está entre la espada y la pared, es la alcaldesa Célida López Cárdenas, al trascender que las reaperturas de los negocios esenciales y no esenciales para evitar los contagios de coronavirus, finalmente las determinan las secretarías de Salud federal y estatal, ya que el municipio sólo se encarga de regularlas y darle curso a las solicitudes que reciben. ¡Ups!

Eso ante el anuncio que se hiciera, después de la reunión que sostuvieran el pasado martes los integrantes del Comité de Salud Municipal, de que “Hornosío” pudiera cambiar a semáforo naranja la próxima semana, en caso de seguir a la baja la incidencia de contagiados y hospitalizados, por oficialmente continuarse en alerta máxima, a pesar de que la región sonorense desde hace tres semanas pasó del rojo al anaranjado. ¡Glúp!

Lo anterior al amparo, o bajo la base de que los médicos especialistas coinciden en que las estadísticas que se ofrecen diariamente sobre esa epidemia, tienen un desfase como de 10 días, de ahí por qué dicho Consejo determinara, no Célida Teresa, el valorar la posibilidad de próximamente abrir, o no, otros giros comerciales, pero tomando en cuenta lo que establece la semaforización epidemiológica de la federación. De ese tamaño.

Para el caso ha aflorado que todos los martes se reúne el mencionado grupo de sanidad de la municipalidad, para aparte de analizar la situación con referencia al desarrollo de esa enfermedad, además también ser receptores del titipuchal de peticiones de negociaciones para que los dejen trabajar, por ya ser cinco meses en los que han estado cerrados, lo que explica el porqué de la desesperación del sector empresarial. ¡Vóitelas!

No obstante que el mensaje que quiere mandarse, es de que no están tomando decisiones “al hay se va”, si no a partir de una política de prevención, tan es así que quienes abren tienen que cumplir con las capacitaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en lo referente a los protocolos sanitarios, de ahí que una mayor reactivación de la economía en sus diferentes áreas, dependerá del cómo esté la realidad, o la mejoría.

Si se toma en cuenta que en esta Ciudad del Sol ya iban casi 10 mil 500 infectados, y más de 550 muertos; de los más 22 mil que se contabilizaban en todo el Estado, con casi 2 mil 100 fallecimientos. Así el dato.

Hace tarea extra el Secretario de la SEC…Como lo prometido es deuda, el que ya empezó a hacer tarea extra, para lo que será el ciclo escolar 2020-2021 del nivel básico, o de Prescolar, Primaria y Secundaria, que arrancará a distancia, o en casa por TV, radio, e Internet el 24 de agosto, es el secretario de Educación y Cultura (SEC), Víctor Guerrero, con lo que será un periodo extraordinario de inscripción en línea. ¡Qué tal!

A ese grado son los ajustes que están haciendo Guerrero González y sus operadores, para adaptarse a las condiciones que ha propiciado la pandemia de los fatales catarros, razón por la cual desde ayer y hasta el venidero 21 de agosto, podrán inscribirse quienes no se registraron en febrero pasado, lo cual podrán hacer en el portal Yoremia www.yoremia.gob.mx, con lo que asegurarán que ningún estudiante se quede sin lugar.

De tal suerte que para concretar ese proceso, los padres de familia o tutores podrán llevar a cabo esa apuntada, mediante una computadora o teléfono móvil con servicio cibernético, en el momento que más se les facilite, ya que la mencionada página de la SEC estará disponible las 24 horas, y los resultados se les darán a conocer a los interesados, una vez concluida esa registrada, que señalan que es de lo más sencilla. Así la facilidad.

Pues en base a lo explicado por José Víctor, como buen maestro que es, se trata de un procedimiento muy facilito, que únicamente requerirá de aportar algunos requisitos elementales, como son el nombre del menor, su fecha de nacimiento, CURP, grado escolar a ingresar, escuela de procedencia, tres opciones de interés de planteles de destino y datos de contacto, con lo que al final se genera un folio con opción de impresión.

Y por si eso fuera poco y para resolver dudas, además podrán a disposición de los interesados la mensajería instantánea de redes sociales de esa institución educativa, así como la Línea de la Educación: 662 2 89 76 01 al 05, donde serán atendidos, aunado a que pueden solicitar el recibir en su whatsapp el avance de la “inscribida”, e información de interés sobre la enseñanza de sus hijos y del sistema educativo estatal.

