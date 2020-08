Encuentra AMLO “el rancho ardiendo”

Encuentra AMLO “el rancho ardiendo”…Pa´ que vean hasta dónde llega ya la descoordinación entre las instancias de la Federación, que hay tienen que en la víspera de la visita de dos días que ayer iniciara por Sonora el “Pejidente” Manuel López Obrador, el INAH suspendió la obra de la presa Pilares en Álamos, dizque por afectar el patrimonio arqueológico de la cuenca río Mayo, aún y cuando venía a inaugurarla. ¡Zaz!

Con esa sorpresa vino a encontrarse Andrés Manuel, luego de que un día antes de su llegada el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) emitiera un escueto y burocrático comunicado para anunciar esa suspensión, vía la representación estatal, de la que es fantasmal titular José Luis Perea González, aún y cuando es de entenderse que no se manda solo y, sólo recibe órdenes a nivel central. De ese pelo.

Así que en ese marco prohibitivo y en plena tarde de un “miércoles ardiente”, es que Obrador arribara a ese municipio para darle el visto bueno a esa obra hidráulica con la que evitarán inundaciones en esa región, y por irónicamente actualmente estar inundados por su embalse más de 20 sitios arqueológicos, en su mayoría de petrograbados, lo que ya le habían reportado a la Comisión Nacional del Agua (Conagua). ¡Tómala!

De tal forma que a AMLO, ahora sí que lo pusieran “con el agua al cuello” los del INAH, al empañarle dicho acto para por fin concretar la llamada Presa Bicentenario, que adelantaran de las 17:30 a las 16:00 horas, por lo que sí que se encontró con “el rancho ardiendo”, luego de que por otra parte los de la tribu yaqui también reiniciaran los bloqueos de la carretera de Cuatro Carriles, cuando se suponía que ya los habían calmado.

Por lo que son dos hechos que demuestran que al Mandatario de la Nación le siguen fallando sus operadores, por de otra manera no explicarse el cómo es posible que no le tengan ya “planchado el terreno”, y por el contrario se tope con esa clase de contratiempos y levantamientos, y hasta de tipo internos, como el del INAH, por decretarse esa suspendida precisamente en su venida, lo que está de no creerse. ¿Qué no?

Así que derivado de esos evidentes “hierros”, habrá que ver cuántos regañados hay, en lo que es la séptima gira del Ejecutivo federal emanado de Morena, quien pernoctaría, o “echaría la mimi lulu” en Obregón, para hoy a las 6:00 horas “de la madrugada” ahí mismo encabezar una reunión de seguridad; para luego a las 7:00 horas ofrecer su conferencia de prensa mañanera, en la que se espera que “suelte prenda”, o alguna noticia.

Mientras que más tarde sostendrá el esperado encuentro, que no es lo mismo que encontronazo, con los representantes de los ocho pueblos yaquis, tentativamente en Vícam, en aras de pactar un acuerdo definitivo, en torno a sus eternas demandas de agua y lo que tiene que ver con los derechos de paso que quieren cobrar en su territorio, y de los que a todas luces quieren vivir, por tener fama de que nomás no les gusta trabajar.

Es por eso de las expectativas que hay, para checar qué es lo que deja esa venida del “Preciso” en todos los sentidos, como también en lo referente a los $500 millones que anunciara para Hermosillo, y que han quedado en veremos, para lo que sería pavimentación y otras obras, una vez que arribara procedente de Sinaloa, donde ahora se tomó la foto con el cantante, Alfredo Ríos, “El Komander”, para de aquí volar a Baja California Sur.

Aunque por la calurosa bienvenida no se podrá quejar y, no es por el calorón de más de 42 grados que estaba haciendo, sino por la cálida recepción que le ofreciera la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, quien incluso hasta una foto subió a la red, en la que le agradecía el que estuviera de nuevo por estos lares. ¡Qué tal!

Cambia de opinión ¿y color? la alcaldesa… Y la que vaya que debe de tener “otros datos”, en cuanto al número de contagios de coronavirus en Hermosillo, al estilo del “Presi” Manuel López Obrador, es la alcaldesa Célida López Cárdenas, como para desde ya estar pensando en pasar al color naranja la próxima semana, en lo referente al semáforo epidemiológico, en caso de continuar las hospitalizaciones a la baja.

Pues con esa riesgosa novedad es con la que saliera Célida Teresa, vía un mensaje que mandara por Twitter, al adelantar que a esa conclusión llegaron en el cónclave que tuvieran la “nochí” del pasado martes los integrantes del Comité Municipal de Salud, con lo que permitirían la reapertura de actividades no esenciales, además de que modificarían el horario vehicular para transitar por las calles, que es hasta las 21:00 horas.

Aún y cuando la munícipe dejara entrever, que ese cambio de coloración dependerá de si persiste la tendencia de menos hospitalizados y la reducción de la incidencia de enfermos, para retomar esa tonalidad anaranjada, que en esta Capital se postergara, precisamente porque la contagiadera estaba a todo lo que da, o sigue estando, de ahí que sea el epicentro de esa epidemia, con más de 10 mil infectados, y casi 600 muertos.

Es por lo que López Cárdenas hiciera hincapié, de lo vital que es continuar con las medidas sanitarias, a la vez que mantener la sana distancia, por lo que los eventos masivos aún no serán permitidos, hasta estar en verde, entre los que se incluye la aplazada Expo Ganadera 2020, al igual que la temporada presencial de “beís” de Los Naranjeros, además de las convenciones, cines, casinos, gimnasios y todo lo que se le parezca. ¡Ups!

Pero con todo y eso ya anticipó que le solicitarán a la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), una la lista de negocios que ya cuentan con una capacitación para laborar de forma segura, que es la que proporciona y avala el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a fin de valorar su apertura a partir del próximo mes, pero reiterando que sólo será si se mantiene esa condición de disminución, a pesar del peligro de posibles rebrotes.

Esa es la postura en que ahora está Célida, a pesar de que ya se rebasaron las 2 mil muertes en la Entidad por ese virus, y alrededor de los 22 mil infectados, en lo que es un panorama para nada saludable. Así el dato.

Manda explosión un ¡S.O.S! a puertos… Ahora sí que cuando veas las barbas estallar a nivel mundial, pon las tuyas a resguardar, porque la explosión como de película ocurrida el pasado martes en la zona portuaria de Beirut, sí que puede presentarse en cualquier lugar, así que ante esa tragedia que ya sumaba más de 135 muerto y, 5 mil heridos, es que deben revisarse todos los puertos de México. A ese grado.

Ciertamente que no hay que ir muy lejos, en cuanto a esos potenciales riesgos, porque lo que es a nivel estatal, en el puerto de Guaymas ya se han registrados derrames provocados por el Grupo México, del que es dueño Germán Larrea, y de cuyo último por cierto no se volvió a saber nada, de ahí la urgencia de que se refuercen las medidas seguridad, por los tantos productos tóxicos y explosivos que transportan. De ese vuelo.

Eso si se analiza que en la citada ciudad mediterránea que fuera devastada, la causa de esa detonación es que explotaran 2 mil 700 toneladas de nitrato de amonio que se tenían almacenadas desde hace seis años en una bodega, pero sin las medidas requeridas, lo que las convirtió en una bomba de tiempo, y con un tronido de tal magnitud, que se escuchó a más de 200 kilómetros de distancia, y con una fuerza de un sismo de 3.3 grados.

Y para que se den una idea de la potencia del aludido explosivo, es que calculan que sí este hubiera sido en la Rectoría de la Universidad de Sonora, la onda expansiva y destructiva habría llegado hasta Pueblitos en el Norte; y poco más allá del aeropuerto en el Poniente; y hasta la Planta Ford en el sector Sur, de lo que se deduce que de esta Ciudad del Sol casi no quedaría nada, de ahí por qué unos 300 mil se quedaran sin casa.

Ya no podrán comprar sodas los chamacos… Con la que se marcará un antes y un después, es con la aprobación preliminar que acabe de hacer el Poder Legislativo de Oaxaca, en lo referente a los alimentos chatarra, al votar para que los niños y adolescentes ya no puedan comprar refrescos ni esa clase de comida, mismos que ahora sólo podrán adquirir los adultos, como se hace con el alcohol y los cigarros.

Sin embargo el consumo de esos productos no quedará prohibido para los menores, sino que sólo regularán el que de aquí en adelante no puedan surtirse por su cuenta en las tiendas y changarros, lo que de alguna manera fomentará el que los padres de familia tengan la responsabilidad de vigilar la alimentación de sus hijos, que en la mayoría de los casos ni en cuanta caen de las “cochinadas” que compran con el dinero que les dan. ¡Glúp!

La idea es que ahora la tutela o compromiso de ese consumismo recaiga en los mayores, para que los infantes “no tengan tan a la mano” todo lo que los daña en su salud, en lo que es un legislación que “curiosamente” es pre “palomeada”, después de la campaña que emprendiera contra las refresqueras el vocero nacional contra el coronavirus, Hugo López-Gatell, al considerar a las “sodas” como un “veneno embotellado”. De ese tamaño.

No por nada es que los que luego luego pusieran “el grito en el cielo” contra esa histórica disposición, son los de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), al advertir que esa prohibición para la venta de bocadillos procesados y bebidas azucaradas entre los chiquillos y chiquillas, como dijera el ex “Presichente” Fox, afectará al comercio, de ahí por qué hicieran un exhorto para aplazar la votación final.

Es por lo que están proponiéndole a los tribunos oaxaqueños, el que pospongan la discusión del dictamen hasta que realicen mesas de trabajo para escuchar a los sectores involucrados en ese cambio, principalmente a las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas, que dejarían de ganar por la cancelación de esa vendimia, por ser de sobra sabido, que es el que más les deja ganancia, debido a que es un consumo “hormiga” y constante.

