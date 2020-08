¿Podría volverse al rojo ante el rebrote?

¡Por fin! dan fecha para clases virtuales

Sacan a flote a cabecilla $indical fiestero

Que vendrá AMLO checado del corazón

¿Podría volverse al rojo ante el rebrote?…Las que ya están como para decir ¡qué Dios nos agarre confesados!, son las cifras de contagiados de coronavirus que hubo el fin de semana, con un promedio diario de más de 530, llegado a un máximo histórico de 570, con más de medio centenar de muertos, por lo que esos son los fatales resultados, por al Estado haberlo cambiado del rojo al naranja en el semáforo epidemiológico.

O séase que así está esa alerta máxima sanitaria a nivel estatal, que ni la provocada en materia de seguridad, por la dominguera detención en Guanajuato, de José Antonio Yépez Ortiz, alías “El Marro”, el líder del Cártel Santa Rosa de Lima, y es que lo que es el domingo Sonora registró su “píor” jornada, desde que iniciaron esos catarros el pasado 16 de marzo, al ya casi “arañar” los 600 infectados, para rondar los 21 mil. De ese pelo.

Y para quien dude de lo anterior, o del cómo ese letal virus ya está fuera de control, para muestra basta un botón, como es que tan sólo entre viernes y domingo en Hermosillo se confirmaron mil 49 nuevos enfermos, totalizando más de 9 mil 500; con alrededor de 500 muertes, para seguir siendo el epicentro de esa epidemia que ha ido al alza, por lo que así está el trágico creciente saldo por estos lares. Ni más ni menos.

En lo que es un “pico” de ese mal, que ya que está como para poner a pensar, que algo tendrá que reconsiderarse, como el que la próxima semana la región sonorense pudiera volver al ¡rojo vivo”, en esa cuestionada semaforización de la Federación, como ya lo han hecho otras Entidades, por esa tonalidad anaranjada ser muy falsa, como lo denota esa enferma realidad, que no se ve para cuando pueda mejorar.

Pues andan tan errados, que lo que es el director de Epidemiología nacional, José Luis Alomía Zegarra, había dicho que para la primera quincena de agosto disminuiría esa contagiadera en esta Ciudad del Sol, pero lo cierto es que está ocurriendo al revés, al ya haberse superado los 500 afectados por día, que es lo que no había pasado antes, de ahí por qué ya sea de las zonas con más incidencia en el País. A ese extremo.

Pero con todo y eso la Secretaría de Salud federal, con su criticado vocero, Hugo López-Gatell, insisten en tener a los sonorenses en esa coloración, que no coincide con el grado de contagio real que hay, al quedar demostrado que a una quincena de decretarse la apertura comercial y autorización para algunas actividades no esenciales, lo que son los pacientes y muertos se han disparado, pero ni así han dado “su brazo a torcer”.

Aunque por si eso fuera poco, ya también la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que es una pandemia que irá pa´ largo -¿más?!-, a seis meses de que declarara una emergencia mundial, que a la fecha ya ha cobrado la vida de más de 680 mil individuos en el mundo, y alrededor de 18 millones de envirulados, por lo que ya sabrán cuántos más van a morir en México, donde ya sumaban los más de 48 mil. ¡Tómala!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

¡Por fin! dan fecha para clases virtuales…Y terminaron por despejar las interrogantes, al por fin ayer anunciarse que el venidero 24 de agosto iniciará el próximo ciclo escolar 202-21 para la Educación Básica, el cual será a distancia, por aún no estar las condiciones dadas para hacerlo de manera presencial, al todavía el Covid-19 representar un peligro para los alumnos de Preescolar, Primaria y Secundaria. ¡Órale!

En esos términos estuvo el destape hecho por el Secretario de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán, al apuntar que el regreso a las aulas será hasta que el semáforo de riesgo esté en verde, para evitar cometer los errores en los que ya han incurrido otras naciones, que reabrieron sus centros escolares, pero que por los rebrotes tuvieron que cerrarlos de nuevo, y es lo que no quieren que suceda. De ese tamaño.

Con ese fin es que Moctezuma Barragán ventilara que firmaron un convenio con las televisoras Televisa, TV-Azteca, Imagen Televisión y Multimedios, para la transmisión de contenidos educativos dirigidos a 30 millones de estudiantes, de 16 grados escolares, a través de seis canales de cobertura nacional, que difundirán la academia durante las 24 horas, los siete días a la semana, y cuyo sistema de evaluación están por definir.

En lo que es una modalidad de enseñanza desde casa que aquí ya había adelantado la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, derivado de que dichos resfriados continúan representando una amenaza para el estudiantado, por lo que solamente estaban a la espera de que la SEP diera a conocer la fecha en que arrancarían con la actividad académica, que ya también habían promovido de forma televisiva por el Canal 6.

Con lo que se corrobora que Claudia, sí que se sigue viendo muy de vanguardia en todas las materias, y en el renglón de la educación no está siendo la excepción, para hacerle frente a la actual contingencia sanitaria, y para lo cual ha tenido como principal operador al titular de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), Víctor Guerrero González, quien de inmediato salió a dar más detalles del cómo le harán. ¡Qué tal!

Eso al José Víctor manejar en una conferencia vía Facebook, que ya están más que listos “para entrarle”, por en el periodo vacacional el personal docente y administrativo de las escuelas haberse capacitado para ese formato virtual, a la par que abrirán un período de inscripciones extraordinario, del 6 al 21 de agosto, para asegurarles un espacio a todos los aspirantes a esos niveles educativos, sumado al que hubo en febrero.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sacan a flote a cabecilla sindical fiestero…No cabe duda que el que ha tenido que batallar con toda clase de excesos, e inconscientes fiesteros, a los que les ha valido la pandemia contra la que se previene hoy en día, es al director de Inspección y Vigilancia Municipal, Gino Saracco, y para prueba está el que ahora le pararan un fiestón a un cabecilla $indical de maquiladora, un tal Miguel Ángel Soria Zamora. De ese vuelo.

Y es que en el marco de los operativos de fin de semana que llevan a cabo Saracco Morales y sus inspectores, para suspender las fiestas que están prohibidas, y más cuando rebasan los 10 asistentes, es que a Soria Zamora “le pusieran el dedo”, y no es para menos, por organizar un soberano pachangón de cumpleaños en el Campestre Manantial, ubicado en el kilómetro 13 de la carretera a Ures, de ahí que “le cayeran”. ¡Ñácas!

Al salir a flote que el exhibido y pachanguero representante $indicali$ta de la maquila Vector, y afiliado a la CTM, simplemente “se pasó por el arco del triunfo” esa prohibición, por como con música en vivo y toda la cosa se festejara, y no dudan que con cargo a las cuotas sindicales que cobra, ya que en el aquelarre había más de 200 enfiestados bailando, y dándole rienda suelta a la mexicana alegría, según consta en videos. ¡Zaz!

Casi por nada es que le aplicaran una sanción de 500 UMAS -Unidades de Medida y Actualización- equivalentes a más de $13 mil pesos, como consecuencia del desacato de las medidas de prevención emitidas por las autoridades de salud, por ser el reporte más grave de los 135 que recibieron del 27 de julio, al 02 de agosto, de los cuales 89 resultaron reales, habiendo una baja con relación a los 113 del período anterior.

No en balde es que el movido de Gino señalara con dedo de fuego, que aquello parecía un baile popular, de ahí que lo mínimo que la mandara a decir al balconeado de Miguel Ángel, es que como cabezas $indicale$ deberían poner el buen ejemplo, pero en caso hizo todo lo contrario, por importarle más el festejar que la salud de los demás, por lo que a ver con qué le sale al Juez Cívico con el que de seguro lo remitieron.

Aún y cuando Soria luego “bajara” de la red las video-bailadas con las que todavía se jactara de “su cumple”.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Llegará AMLO checadito del corazón…Quien mañana llegará recién checadito del corazón, es el “Pejidente”, Manuel López Obrador, luego de que ayer confesara que acudió a una revisión médica a Cardiología, de la que salió bien, o “al cien”, de ahí que se declarara listo para seguir “a todo tren” con sus giras, como la que adelantara un día por el Sur de la Entidad, que será la novena en lo que va de su gestión.

Porque de acuerdo a lo adelantado por el delegado de la Secretaría del Bienestar, Jorge Taddei, el miércoles por la tarde Andrés Manuel visitará la presa Pilares, localizada en San Bernardo, Álamos, para llevar a cabo un protocolo de inauguración, al suponerse que ya están por terminarse esa obra acuática de contención, después de casi diez años que lleva de construcción, por líos con algunos guarijíos que se oponían. ¡Glúp!

Mientras que lo que es el “juebebes” López Obrador estará en Obregón, donde tentativamente a las 6:00 “de la madrugada” presidirá una reunión con el Gabinete de Seguridad; para luego a las 7:00 horas encabezar la rueda de prensa mañanera, o también llamada “la mentidera”; para de ahí a las 11:00 horas reunirse con los gobernadores yaquis en Vícam, y atender sus reclamos de territorio y agua, entre otras eternas demandas.

Luego entonces AMLO sí que tendrá que venir muy bien “de la coraza”, después de que en el 2013 sufriera un infarto, de ahí que padezca presión arterial, por lo que toma pastillita, y es que con los de ese grupo étnico, sí que “tendrá que contar hasta diez”, por ser de esos que no entienden razones, y todo quieren que les de “papá gobierno”, y si no como medida de presión luego luego bloquean la carretera de Cuatro Carriles.

Por cierto que es una visita presidencial en la que por primera vez colocarán vallas con una distancia de 1.5 metros, para que la ciudadanía no se acerque a apacharlo, y que no vayan a “pegarle” el coronavirus, por lo que en esta ocasión ya no podrán saludarlo de mano, y mucho menos el entregarle peticiones, o el tomarse la foto del recuerdo; además de que las reuniones serán de no más de 25 o 30 gentes, para que no haya tumultos.

