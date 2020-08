Van al alza contagios con visos de rebrotes

Ahora “no le echaron mucho ojo” a ladrones

Amplían la operatividad del Poder Judicial

“Ni aire agarran” enfermos de coronavirus

Van al alza contagios con visos de rebrotes…Y ya está pasando lo que se esperaba, de que con el semáforo epidemiológico en naranja se dispararan los contagios de coronavirus en el Estado, por como la gente se ha relajado y empezado a salir de sus casas, y nomás hay que ver cómo algunos supermercadoslucen abarrotados, así como las playas, y sin respetar las medidas sanitarias implementadas. De ese pelo.

Pero para quien dude de lo anterior, ahí tienen la nueva cifra récord registrada el pasado sábado, con 549 contagiados y 50 muertos, para sumar mil 878 decesos, y rebasar los 20 mil casos, en lo que son estadísticas que no se habían alcanzado hasta ahora por estos lares; en tanto que a nivel México “no hacen malos quesos”, con los históricos 9 mil 556 infectados, para acumular los casi 440 mil, y alrededor de 48 mil muertes. ¡Zaz!

Casi por nada es que el fin de semana ya un grupo de gobernadores de oposición pidieran “la cabeza”, o renuncia, de Hugo López-Gatell Ramírez, el Subsecretario de Salud federal, por el mal manejo que ha hecho de esa pandemia, de ahí que el País ya ocupe el tercer lugar en fallecimientos a nivel mundial, sólo detrás de los Estados Unido y el Reino Unido, por lo que así a estado el fracaso, o esa mala sintomatología. ¡Tómala!

Y es que el primer mal síntoma es la manipulación que han hecho de la semaforización que crearan para autorizar la reactivación económica y de la ciudadanía, al estar por demás errada, y muestra de ello es que primero empezaran anunciándola cada semana, para después suspenderla y ahora hacerla quincenal, de ahí por qué ya no le crean a López-Gatell, por simplemente no coincidir con la contagiosa realidad. ¡Vóitelas!

Tan es así que un ejemplo de eso es Sonora, por del rojo pasársele al anaranjado, cuando está en el máximo punto de envirulados, razón por la cual en Hermosillo se han mantenido las estrategias como si se siguiera en colorado, y no es para menos, por desde hace rato estar convertido en el epicentro de esa epidemia, con casi 400 enfermos diarios, y más de 9 mil en total, con casi 500 “moridos”. Ni más ni menos.

Es por eso que como nunca así ha cundido el virus, y con visos de un rebrote, aunque no es para menos, por como al reabrirse los distintos balnearios, la población ha relajado el distanciamiento social, al “ya no pelar” a doña Susana Distancia, y han aprovechado para visitar el mar, pero sin cumplir con los protocolos de sanidad, por las mayorías no portar ni cubrebocas, lo que ha aumentado el peligro de propagación. ¡Pácatelas!

Porque con todo y que reforzaran las acciones preventivas, al restringir el acceso a la zona de palapas de Bahía de Kino; complementado con operativos policíacos de revisión, prevención y concientización sobre la carretera que conduce a esa playa, pero ni así han evitado las concentraciones de visitantes, de ahí que el Comisario de esa comunidad, Roberto Prado Castro,hasta el apoyo de la Guardia Nacional pidiera.

En lo que es un reflejo de que los ciudadanos “no tienen remedio”, porque pesar del riesgo prefieren seguir arriesgando “el pellejo” saliendo, de ahí por qué ante esa movedera el pronóstico se puesto “píor”, y con sobrada razón, al ya haber quedado demostrado que a mayor movilidad, incrementa la contagiadera, de ahí el porque la alcaldesa, Célida López Cárdenas, ya “tiene la boca chueca” de decirles que no salgan. ¡Ñácas!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ahora “no le echaron mucho ojo” a ladrones…Los que ahora “no echaron mucho ojo”, son los operadores de las cámaras de seguridad del famoso C5i, y para prueba está que los autores del sonado asalto perpetrado el jueves contra un supermercado de la cadena Bodega Aurrerá, ubicado en bulevar Progreso y Solidaridad, escaparon en medio de un tiroteo con agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP).

Si se toma en cuenta que los asaltantes, dos hombres y una mujer, todavía estaban en el interior de la tienda, intentando vaciar las cajas registradoras, cuando llegaron los oficiales policíacos, de ahí que salieran echando bala, y aunque igual les repelieron la agresión, pero no impidieron que huyeran en un sedán con rumbo al Poniente de la ciudad, dejando un saldo de dos civiles heridos, uno de ellos atropellado. De ese tamaño.

Por lo que así estuvo ese atraco como de película, con el que impunemente se llevaron dinero, licor y cigarros, y sin que pudieran pararles el alto, como tampoco el que los ubicaran por medio del citado sistema de videovigilancia, hasta que en el sector conocido como Miniparque Industrial, encontraron abandonado el carro en que “se pelaron”, y abordaron otro, al parecer de alquiler, sin que los volvieran a ver. ¡Palos!

Así burlaron a los agentes al mando del titular de la PESP, Alfonso Novoa, quien sí que tuvo “un fin” “de gatos negros”, pues igualpor rumbos de Ímuris asesinaron al comandante y Jefe de Grupo, Daniel Hernández Romero, al enfrentar a una gavilla de delincuentes, luego de detectarlos durante un operativo aéreo, pero al bajar del helicóptero los emboscaron, no viviendo para contarlo, al morir en la balacera. Así de trágico.

Aún y cuando cabe aclarar que unos días anteslos del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), sí se apuntaron una de cal, al en el acto de huida en un pick up Honda Ridgeline, detectar a los que ejecutaron a una mujer de 53 años en la colonia Renacimiento, para luego arrestar a siete en el hotel San Sebastián, cinco hombres y dos mujeres. ¿Cómo la ven?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Amplían la operatividad del Poder Judicial…Dan cuenta que la que ya está quedando corregida y mejorada, es la primera etapa del Plan de Regreso Gradual a la Normalidad del Servicio de Impartición de Justicia del Poder Judicial de la Entidad, del que es Presidente, Francisco Gutiérrez, y una evidencia de ello es que a partir de hoy entrará en vigor una serie de acuerdos para ampliar los servicios que ofrecen. ¡Órale!

Pues dentro de esas adecuaciones y disposiciones para eficientar la operatividad del Supremo Tribunal de Justicia (STJ) y ajustarla a los nuevos tiempos preventivos que exige el Covid-19, a fin de salvaguardar la salud de los empleados y usuarios, está el aprovechamiento de turnos para que los solicitantes ingresen a varios juzgados y tribunales dentro del tiempo concedido, con lo que buscan evitaraglomeraciones. ¡Mínimo!

Igualmente destaca el aumento en el número de escritos a presentar y expedientes a consultar; así como la ejecución de resoluciones y autos que no impliquen el empleo de la fuerza ni el desahucio -desalojo de personas-, ni el embargo de cosas materiales, aunque sí podrán embargarse cuentas bancarias, registrarse cédulas hipotecarias, y entregarse sumas de dinero exhibidas, o depositadas durante el juicio. ¡Qué tal!

Por el estilo podrán celebrarse audiencias en asuntos no contendidos, como las juntas de avenimiento de cónyuges, de herederos, y testimoniales en jurisdicciones voluntarias; como también podrán girarse oficios para búsqueda de domicilios; emplazar a juicio y notificarse sentencias por edictos; resolver sobre ofrecimiento de pruebas y tramitar incidentes de liquidación de sentencias que no requieran desahogo.

Y por si eso fuera poco, lo que es el también magistrado de Gutiérrez Rodríguez, confirmó que el viernes el Pleno del STJ autorizó la versión final de un sistema informático que desde el presente mes permitirá presentar escritos, recibir acuerdos judiciales y leer los de la parte contraria, todo ello por correo electrónico, con lo que quedará un historial de actuaciones consultable en cualquier momento y desde cualquier lugar.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

“Ni aire agarran” enfermos de coronavirus…A quienes ni siquiera los han dejado “agarrar aire”, es a los pacientes graves de coronavirus, por cómo han encarecido el precio del oxígeno de uso médico, ya que ante alta demanda que ha habido, eso ha provocado un desabasto, lo que han aprovechado las contadas empresas distribuidoras que hay en Hermosillo para subirlo de precio, al grado de que lo han triplicado. ¡Ups!

A tal punto se ha escaseado ese producto especial desde la llegada de esa epidemia, que lo que es en esta Capital únicamente han estado vendiendo recargas, por ya no tener cilindros disponibles para rentar, cuyo costo en promedio es de $10 mil pesos, con un depósito de $4 mil pesos, en tanto que el rellenado tiene un precio de $800 pesos, con una duración de unas 36 horas, lo que resulta inaccesible para las mayorías.

Ya que como uno de los síntoma de esas gripes es la dificultad para respirar, es por lo que mucha gente se ha prevenido adquiriéndolos, en la mayoría de los casos sin necesitarlos, y es lo que ha propiciado que se hayan acabado en el mercado, al haber una sobreoferta, ante lo que cabe apuntillar que la que se ha visto muy lenta, es la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), de la que dizque es delegado, Fausto Vázquez.

Muestra de ello es que la Comisión Federal de Competencia Económica de México ya investiga si hay un monopolio al respecto, que es lo más probable, por hasta ahora solamente conocerse a la compañía Infra, como la principal abastecedora de los centros hospitalarios, y es que antes del brote de ese virus, era mínima la utilización de esa clase de oxigenación, contrario a lo que ahora está sucediendo. A ese extremo.

Correo electrónico: [email protected]