Sigue Sonora recuperándose en materia económica

Sonora sigue creciendo y consolidándose aún con las difíciles circunstancias que implica la pandemia por Covid-19, y va por buen camino en materia económica y, en el marco del Pacto para que Siga Sonora, se han recuperado empleos que se habían perdido, gracias a la confianza que existe en la entidad debido a las acciones implementadas por la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, afirmó Luis Núñez Noriega.

El vocero para el Plan de Reactivación Económica del Estado de Sonora, destacó que los empleos perdidos al inicio de la pandemia, se han recuperado de manera exitosa e inclusive con un número mayor al reporte inicial.

En su mensaje a las y los sonorenses, Luis Núñez, explicó que hace unos días el Inegi publicó las cifras del primer trimestre del 2020 de los indicadores económicos, en este documento Sonora recibió un reconocimiento por su crecimiento económico superando la media nacional, debido a un crecimiento 1.6 por ciento en relación al mismo trimestre del año pasado; mientras que a nivel nacional hubo un decremento del 18.9 por ciento en relación al año pasado.

En ese sentido, comentó, el secretario de Economía, Jorge Vidal Ahumada ha destacado la importancia de la promoción en el exterior y seguir otorgando esa confianza a inversionistas, ya que a pesar de las afectaciones que ha provocado la pandemia en todos los sectores, el Inegiubica al estado en los primeros lugares en el rubro de crecimiento económico y a la iniciativa privada como un gran aliado para la inversión.

“No estamos en el mejor momento de la pandemia porque esta no ha bajado su impacto en la población sonorense. No nos confiemos en que estamos clasificados como naranja porque te recuerdo que naranja sigue siendo alto riesgo, en ese sentido, consolidarnos en semáforo naranja y no volver a rojo como algunos otros estados de la república es de suma importancia para lograr avanzar”, manifestó.

Lograr una reactivación económica total, dijo, depende del esfuerzo de todas y todos los ciudadanos y seguir todos los protocolos y lineamientos, recomendaciones del Consejo Estatal de Salud y de las autoridades municipales para evitar más contagios y sobre todo luto en las familias, por lo que llamó a reforzar el uso del cubrebocas, gel antibacterial, no saludar de beso o de mano lavado constante de manos con agua y jabón, guardar sana distancia y, sobre todo, no salir de casa si no es estrictamente necesario.