Se triplica recolección de basura en Kino

Luego de liberarse la restricción para acudir a las playas de Bahía de Kino por la pandemia del Covid-19, se ha triplicado la recolección de basura en dicho balneario, informó Norberto Barraza Almazán.

El director de Servicios Públicos Municipales mencionó que en los últimos tres fines de semana ha habido un aumento considerable de desechos, al recolectarse 18.5 toneladas de basura, comparados con las cuatro o cinco que se reunían cuando estaba la restricción.

«Cuando estaba restringido el uso de playas recolectábamos un promedio de cuatro o cinco toneladas de las casas, ahora andamos en 16 toneladas los fines de semana en los hogares y 2.5 en el área de playas, estamos hablando de 18.5 en total los fines de semana», dijo.

Abundó que lo que más se recolecto fue cartón, plástico, lámina, papel y residuos sanitarios como cubreboca y guantes; también vidrios de envases de vino y cerveza.

«Todavía nos traen vidrios a las playas, nos tiran también cubrebocas, en fin, debemos tener mucho cuidado con nuestras playas para el mismo beneficio de todos, y la verdad es que nosotros estamos haciendo el esfuerzo de mantenerlas limpias, pero la única forma de hacerlo no es tanto levantar, sino, no tirar», puntualizó Barraza Almazán. Comentó que cuenta con 100 contenedores de 200 litros en el área de playas y 70 de mil 100 en la zona habitacional por lo que exhortó a los ciudadanos que acuden al balneario a no dejar basura a la orilla de la playa y depositar los residuos en estos contenedores instalados en los alrededores.

También en el área urbana

La recolección de basura en la ciudad sigue en aumento, donde se están recolectando en promedio 720 toneladas de residuos, cuando antes de la contingencia era de aproximadamente 650.

Al respecto, el director de Servicios Públicos Municipales, Norberto Barraza Almazán consideró que este aumento es normal en la pandemia al estar mucha gente en sus casas, y además de que también ha incrementado mucho el cartón y papel por las compras de comida rápida y por internet.

En residuos sanitarios, comentó que se genera alrededor de tres toneladas, principalmente de cubrebocas y guantes.