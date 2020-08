Se luce Kershaw en triunfo de Dodgers ante los Diamondbacks de Arizona

El lanzador se mantuvo en la lomita por cinco entradas dos tercios en su debut en esta temporada

Clayton Kershaw lanzó cinco entradas entradas dos tercios en su debut en la temporada, el MVP de la Liga Nacional, CodyBellinger, bateó su primer jonrón de la temporada y los Dodgers de Los Ángeles vencieron a los Diamondbacks de Arizona 3-0 este domingo.

Los Dodgers de Los Ángeles ya lucían formidables incluso antes de que sus superestrellas comenzaran a aportar grandes momentos. Ahora que todo parece estar bien con su veterano as y bateador, y con MookieBetts entregando en el plato y en el campo, los siete veces campeones de la División Oeste de la Liga Nacional parecen aún más fuertes en el sprint de 60 juegos que es la temporada 2020.

«Fue divertido, lo extrañé», dijo Kershaw. «Fue difícil perder el día de apertura y no sabía cuánto tiempo tomaría para que mi espalda mejorara. Se recuperó bastante rápido, así que estaba agradecido de salir hoy. Me sentí bien, fue increíble».

Betts conectó un jonrón y se duplicó antes de irse temprano debido a una lesión en el dedo en su mano izquierda. Los Dodgers ganaron tres veces en la serie de cuatro juegos, y han tomado cinco de seis en total.

Kershaw (1-0) cedió tres hits, caminó ninguno y ponchó a seis. Se suponía que el tres veces ganador del Premio Cy Young debía comenzar su noveno día inaugural el 23 de julio, pero fue arañado horas antes del juego debido a una lesión en la espalda sufrida en la sala de pesas.

A su regreso, Kershaw, de 32 años, lanzó 81 lanzamientos. Retiró a sus primeros 10 bateadores y su bola rápida estaba en el rango de 92-94 mph.

El zurdo no permitió un corredor base hasta que Starling Marte y Christian Walker batearon sencillos consecutivos en la cuarta entrada. Kershaw retiró a los siguientes dos bateadores, avivando a KoleCalhoun para poner fin a la amenaza.