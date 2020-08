Se adueña Cruz Azul de cima del Guardianes 2020

La Máquina logró su cuarta victoria del torneo al vencer 3-1 a sus contrincantes

Cruz Azul logró su cuarta victoria del torneo al imponerse 3-1 al Atlético San Luis, y con ello se colocó como líder en solitario del Guardianes 2020.

El equipo cementero hizo un buen partido, aprovechando la mayoría de las opciones que se le presentaron en el encuentro.

Y aunque San Luis apretó en el segundo tiempo, no le alcanzó al cuadro dirigido por Guillermo Vázquez para aspirar al empate.

La Máquina Celeste se puso adelante al minuto 22 con un penal ejecutado por Jonathan Rodríguez, quien demostró que es un experto desde los 11 pasos.

Con esta anotación el equipo capitalino se asentó mejor en el terreno de juego y comenzó a presionar desde la salida para acorralar a los de casa.

Jesús Corona provocó un penal, pero Nico Ibañez no pudo anotar, pues el arquero celeste se lanzó para atajar al 30′ y de esta manera lavó su error para darle un nuevo impulso a su equipo, pues además se convirtió en un hombre fundamental, ya que todavía se dio el lujo de detener una nueva llegada del San Luis.

Rodríguez anotó con un certero cabezazo el 2-0 y al 37′ le dio forma a su doblete.

Antes de irse al descanso, el cuadro Rojiblanco se encontró con el 2-1, cuando Nico Ibáñez en el contrarremate venció a Corona al 44′, después de un trallazo de Germán Berterame, que atajó el guardameta, pero en la segunda jugada ya no pudo hacer nada.

Los de casa buscaron nivelar las acciones en el complemento, pero Cruz Azul no bajó la guardia.

«Cabecita» Rodríguez anotó un tercer gol, pero el árbitro invalidó.

El tercero de la noche lo clavó Santiago Giménez, de 19 años, con toda autoridad para darle los tres puntos a su equipo.

A unos segundos del final, se marcó penal a favor del San Luis, pero Anderson Julio tiró al poste.

San Luis se quedó con cinco puntos y sin poder conocer la victoria como local, mientras que los Cementeros llegaron a 13 puntos.