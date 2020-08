Revela Ana María Alvarado que tiene un tumor cerebral 

Ayer se dio a conocer una terrible noticia que involucra a los espectáculos mexicanos: Ana María Alvarado padece un tumor cerebral.

La periodista informó en YouTube la noticia y reveló también que le diagnosticaron epilepsia.

«Fui al doctor, porque estaba muy preocupada por mi salud, y pensé que me iba a ausentar un tiempo, porque me dijeron que tenía un tumor. Sí tengo un tumor, en el lado derecho un tumor benigno por fortuna, ya que pensé que iba a ser maligno y que me iban a operar”, señaló.

«Por fortuna no es un tumor maligno y no necesita someterse a cirugía, aunque enfatizó que de aumentar el tamaño sí deberá ingresar a quirófano.

Ahorita no me está dando problemas, pero está ahí; en caso de que me esté creciendo sí es conveniente operarlo, pero por el momento no es necesario, aquí está y es un tumor”,

De acuerdo con lo que contó, acudió al médico luego de algunas parálisis faciales y la sensación de ataques isquémicos.

«Hace tiempo me daban como algunos jalones en la cara y yo pensaba que era parálisis facial, y por eso fui al doctor.

«En febrero me seguían dando estos ataques isquémicos y hasta yo decía qué ‘a poco todavía me siguen dando estos pre infartos. Pero resulta que nunca tuve ataques isquémicos, sino que tengo epilepsia.

«Y apenas me lo diagnosticaron, y por eso lo comparto con ustedes. Y me dijeron que con un medicamento voy a estar bien y va a estar controlado”, aseguró.