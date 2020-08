Retenes indignan a guaymenses

Por Karla Montaño B.

Desde las cinco y media de la tarde hasta la medianoche en playas y durante la madrugada en la ciudad, los filtros de alcoholimetría provocaron molestia de bañistas y familias guaymenses, además de visitantes.

El fin de semana, los retenes dejaron como resultado unos 15 carros remolcados a patios de la comandancia, además de 4 detenidos, por aliento alcohólico, en revisión de Miramar, camino al Delfinario y San Carlos.

Agustín N., se quejó por el trato de agentes policiacos asignados al retén de Miramar, tras ser obligado a bajarse del carro para revisión corporal y alcoholímetro.

“No tomo y menos con la familia”, dijo, “además está prohibido meter cerveza en las playas y el tiempo que estuvimos en El Veneno no vimos a la policía que vigilara”.

“Cuando salimos estaba el filtro, yo cuestioné al oficial porque nos hicieron esperar, por eso se enojaron, me pidieron que me bajara, me esculcaron delante de mis hijos y al final me dejaron ir”, comentó.

En el filtro instalado en camino al Delfinario, el reporte fue contra dos elementos de la policía preventiva por cobro irregular de multas.

“Pagamos 500 pesos porque nos dejaran pasar a las siete de la tarde”, señaló Juan C.P., originario de Cajeme.

Denunció que no iba a la playa, sino a la casa que rentó con su esposa, pero se vio orillado a dar dinero porque le impidieron el paso.